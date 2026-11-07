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دبليو إي سي مونزا

دبليو إي سي: فوكو يمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في مونزا

انتزع أنطونيو فوكو مركز الانطلاق الأول على أرضه لصالح فيراري، خلال التصفيات المؤهلة للجولة الختامية من بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" على حلبة مونزا.

تم التحرير: 07-11-2026

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رقم 50 فيراري إيه إف كورس فيراري 499 بي: أنطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن

الصورة من قبل: فيا دبليو إي سي / DPPI

كان السائق الإيطالي الأسرع طوال مرحلتي التصفيات السريعتين اللتين أُقيمتا بعد ظهر يوم السبت، على متن سيارة فيراري 499 بي هايبركار التابعة لفريق أف كورسي، والتي تحمل الرقم 50.

وسجّل فوكو زمناً بلغ دقيقة واحدة و33.364 ثانية، مع تحسن الأزمنة تدريجياً في ظل الأجواء الباردة خلال الدقائق العشر الأخيرة من مرحلة هايبر بول، التي جمعت أسرع 10 سيارات من التصفيات الأولى.

وتفوق بذلك على الزمن البالغ دقيقة واحدة و33.460 ثانية، الذي سجّله ماتيو جامينيه على متن سيارة جينيسيس جي إم آر-001 هايبركار رقم 19، بفارق يقل بقليل عن جزء من مئة من الثانية.

وقال فوكو: "إنه أمر مميز للغاية أن أنطلق من المركز الأول على حلبة مونزا، وأنا سعيد جداً لأن السيارة كانت رائعة اليوم".

"كانت الظروف صعبة للغاية، وقدّم أفراد الفريق عملاً مذهلاً لتجهيز السيارة ووضعها على الحلبة بإعدادات أساسية ممتازة".

وكانت الحصص التدريبية الثلاث جميعها قد أُقيمت في أجواء ممطرة، باستثناء الدقائق الأخيرة من الحصة الثالثة يوم الجمعة، ما يعني أن التصفيات شهدت أول تجربة فعلية للقيادة على أرضية جافة بالنسبة إلى الفرق المشاركة في بطولة العالم للتحمل.

واحتل إيرل بامبر المركز الثالث لصالح فريق جوتا كاديلاك، متأخراً بفارق جزء إضافي من مئة من الثانية عن سيارة جينيسيس، بعدما سجّل دقيقة واحدة و33.541 ثانية خلف مقود سيارة كاديلاك في-سيريز.آر إل إم دي إتش رقم 38.

# 17 جينيسيس ماغما ريسينغ جينيسيس جي إم آر-001: أندريه لوتيرر، بيبو ديراني، ماتيس جوبيرت

الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

وسجّل أنطونيو جيوفيناتزي زمناً بلغ دقيقة واحدة و33.573 ثانية، ليحصد المركز الرابع على متن سيارة فيراري المصنعية رقم 51.

وحققت بيجو المركز الخامس مع ثيو بورشيير على متن سيارة 9 إكس 8 إل إم إتش رقم 94، بعدما سجّل دقيقة واحدة و33.617 ثانية، متقدماً بفارق ضئيل على فيكتور مارتينز في سيارة ألبين إيه 424 رقم 36، الذي سجّل دقيقة واحدة و33.858 ثانية.

واحتل نورمان ناتو المركز السابع في مرحلة هايبر بول على متن سيارة كاديلاك جوتا رقم 12، متقدماً بفارق بضعة أجزاء من مئة من الثانية على روبرت كوبيتسا في سيارة فيراري هايبركار التابعة للفريق الرديف.

وأكمل نيك كاسيدي، خلف مقود سيارة بيجو رقم 93، وشيلدون فان دير ليندي، الذي قاد سيارة دبليو آر تي بي إم دبليو إم هايبرد في 8 إل إم دي إتش رقم 20، قائمة المراكز العشرة الأولى.

ولم تتمكن أي من سيارتي تويوتا، اللتين بقيتا السيارتين الوحيدتين المتنافستين على لقب السائقين في الجولة الأخيرة من البطولة، من التأهل إلى مرحلة هايبر بول.

واحتل ريو هيراكاوا المركز الخامس عشر في التصفيات الأولى على متن سيارة تويوتا هايبرد تي آر 010 هايبركار رقم 8، متصدرة ترتيب البطولة، متقدماً بمركز واحد على زميله كاموي كوباياشي في السيارة رقم 7.

كما فشل فريق أستون مارتن في التأهل إلى المرحلة التالية، بعدما احتل ماركو سورنسن المركز الثاني عشر على متن سيارة فالكيري إل إم إتش رقم 009، بينما جاء هاري تينكنيل في المركز الرابع عشر بسيارة الفريق رقم 007، وذلك خلال الحصة الافتتاحية التي امتدت 12 دقيقة.

رقم 8 صورة تويوتا، تويوتا TR010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتي، ريو هيراكاوا

الصورة من قبل: FIA WEC / DPPI

وفي فئة إل إم جي تي 3، انتزعت لكزس مركز الانطلاق الأول في السباق الأخير لسيارتها آر سي إف جي تي 3، قبل استبدالها بسيارة تويوتا جي آر جي تي 3 في الموسم المقبل، بعد سنوات طويلة من الخدمة.

وحقق هادريان دافيد المركز الأول في التصفيات على متن سيارة لكزس التابعة لفريق أوتو سبورت بروموشن رقم 76، في ختام مرحلة هايبر بول متقاربة للغاية، لم يفصل بين السيارات الثلاث الأولى فيها سوى ستة أجزاء من مئة من الثانية.

وسجّل دافيد دقيقة واحدة و47.523 ثانية، مقارنة بزمن متصدر ترتيب نقاط فئة إل إم جي تي 3 جوني إدغار، البالغ دقيقة واحدة و47.537 ثانية، على متن سيارة شيفروليه كورفيت زد 06 جي تي 3.آر التابعة لفريق تي إف سبورت رقم 33.

وجاء بن تاك خلفه مباشرة بزمن بلغ دقيقة واحدة و47.595 ثانية، على متن سيارة فورد موستانغ جي تي 3 إيفو التابعة لفريق بروتون كومبيتيشن رقم 77.

واحتل إدواردو باريشيلو المركز الرابع على متن سيارة أستون مارتن فانتاج التابعة لفريق ذا هارت أوف ريسينغ رقم 23، بعدما أُلغي زمنه الذي كان سيمنحه مركز الانطلاق الأول بسبب تجاوزه حدود الحلبة.

وينطلق سباق مونزا 6 ساعات عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

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القسم الرابع

جميع الإحصائيات

المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 أ. فوكو م. ن. نيلسن Ferrari 499P 7

1:33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 م. جامينيت ب. شاتان د. جونكاديلا Genesis GMR-001 6

+0.096

1:33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 إ. بامبر س. بورديه ج. أيتكن Cadillac V-Series.R 6

+0.177

1:33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي Ferrari 499P 6

+0.209

1:33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 ل. دوفال م. جاكوبسن ت. بورشير Peugeot 9X8 6

+0.253

1:33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 ج. غونون ف. مارتينز Alpine A424 6

+0.494

1:33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 و. ستيفنز ن. ناتو أ. لين Cadillac V-Series.R 6

+0.536

1:33.900

0.042 222.095 8

آي اف كورس HYPERCAR

83 ي. يافي ر. كوبتسا ف. هانسون Ferrari 499P 6

+0.558

1:33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 ب. دي ريستا ن. كاسيدي

A. Quinn

Peugeot 9X8 6

+0.720

1:34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 ر. فرينز ر. راست ش. فان دير ليند BMW M Hybrid V8 6

+1.051

1:34.415

0.331 220.884 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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