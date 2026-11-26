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دبليو إي سي: فورد تكشف عن اسم سيارتها الجديدة في فئة "إل إم دي إتش" لموسم 2027

تعود فورد إلى الفئة العليا من سباقات السيارات الرياضية للمرة الأولى منذ أربعة عقود، من خلال نموذج أولي جديد يستلهم إرث سيارة "جي تي 40" الأيقونية

هايكو ستريزكي

منشور: 26-11-2026

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فورد جي تي41 هايبركار

الصورة من قبل: Ford

أعلنت فورد رسميًا اسم سيارتها المرتقبة من فئة "إل إم دي إتش"، التي ستشارك بها في بطولة العالم لسباقات التحمل لعام 2027، إذ كشفت عن السيارة يوم الخميس، بالتزامن مع عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وجاء الكشف على أرضية أمريكية بامتياز عن النموذج الأولي المزود بمحرك احتراق داخلي في8، والذي تسعى من خلاله العلامة التجارية ذات الشعار الأزرق إلى استحضار الانتصارات التاريخية التي حققتها سابقتها الأسطورية "جي تي 40" في سباق لومان 24 ساعة.

وظهرت السيارة بطلاء تمويهي، على أن يُكشف عن تصميمها النهائي المخصص للسباقات في فبراير المقبل. ولم يكن اختيار اسم "جي تي 41" محض مصادفة، إذ يمثل إشارة مباشرة إلى سيارة "جي تي 40" الأيقونية، التي حققت 4 انتصارات متتالية في الترتيب العام على حلبة دي لا سارث بين عامي 1966 و1969.

وفي حين كان الرقم "40" يشير في الأصل إلى الارتفاع الإجمالي للسيارة، البالغ 40 بوصة، فإن الرقم "41" يعكس قياسًا يبلغ 41 بوصة من الأرض إلى مدخل الهواء، الذي يمثل أعلى نقطة في الهيكل الجديد.

ولا تزال السيارة التي كُشف عنها اليوم الخميس بعيدة عن اعتماد المواصفات الانسيابية النهائية. إذ تواصل فورد تقييم تشكيلات مختلفة للأجنحة الأمامية الصغيرة، ورغم أن نسخة الكشف لا تتضمن أي جناح أمامي من هذا النوع، فإن الشركة اختبرت بالفعل نسخًا مزودة بجناح ذي رفرف واحد وأخرى برفرفين.

كما لا يزال الطلاء قابلًا للتغيير، رغم أن معلومات موقعنا "موتورسبورت.كوم" تشير إلى احتمال الاحتفاظ ببعض عناصر النمط التمويهي في التصميم النهائي. ويتضمن الطلاء أيضًا إشارة إلى سيارة "جي تي 40" في الجزء السفلي من العتبات الجانبية.

وتدرس فورد حاليًا مجموعة متنوعة من درجات اللون الأزرق، مستوحاة من برنامج سيارة موستانغ "جي تي 3" في بطولة آي إم إس إيه لسباقات السيارات الرياضية، التي ظهرت بالفعل على الحلبات بتشكيلة من درجات الأزرق اللامع والمطفأ.

فلسفة التطوير الداخلي ونهج متكامل

فورد جي تي41 هايبركار

الصورة من قبل: Ford

على عكس عدد من المنافسين الذين يعتمدون على شركات خارجية تمتلك خبرة راسخة، اختارت فورد تنفيذ برنامجها ضمن فئة "إل إم دي إتش" بالكامل من خلال كوادرها الداخلية. ويتخذ البرنامج من منشأة فورد الجديدة متعددة الطوابق، المصممة على غرار مجمعات التكنولوجيا، في ولاية ميشيغان مقرًا رئيسيًا له، بينما تتولى شركة "فينتشر إنجينيرينغ"، المتخصصة في رياضة المحركات ومقرها أوكسفوردشاير البريطانية، دور المركز التشغيلي الأوروبي.

وقال مارك راشبروك، المدير العالمي لفورد ريسينغ، لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا نريد الاكتفاء بكتابة شيك، ثم تمني التوفيق لفريقنا".

وأضاف: "نريد أن يكون مهندسونا مندمجين بالكامل في البرنامج، وأن يتحملوا المسؤولية الكاملة خلال مراحل التصميم والتطوير، وكذلك السباقات. لذلك، عندما نشارك في أي اختبار أو سباق، سترون مهندسين حقيقيين من فورد ريسينغ هناك، مندمجين في العمل ويشكلون جزءًا من الفريق".

وبحسب راشبروك، أوشكت عملية استقطاب أفراد الفريق على الاكتمال، إذ قال: "ربما لا تزال هناك بضعة مناصب شاغرة، لكن غالبية الوظائف باتت مشغولة. وهذا ما كنا نحتاج إليه بالفعل خلال مراحل الاختبارات والتطوير الأولى، ونحن الآن في مرحلة أصبح لدينا فيها سيارتان، ونعمل على تشغيلهما في الوقت نفسه".

وأكد دان سايرز، مدير برنامج هايبركار في فورد ريسينغ، هذا التوجه مع اكتساب المشروع زخمًا متزايدًا على الحلبة.

وقال: "يمثل الكشف عن فورد جي تي 41 لحظة مهمة لكل المشاركين في هذا البرنامج. إنها ثمرة حجم هائل من العمل الذي أنجزته فرق الهندسة والتصميم والتطوير لدينا، كما تمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو عام 2027".

وأضاف: "ندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا. فمستوى المنافسة في فئة هايبركار مرتفع للغاية، ولا توجد طرق مختصرة لتحقيق النجاح. وقد انصب تركيزنا على بناء الأسس الصحيحة، وجمع الأشخاص المناسبين، وضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التعلم خلال كل مرحلة من مراحل التطوير".

سيارة فورد ال ام دي اتش الخارقة، في تجارب سيلفرستون

الصورة من قبل: Ford

وتابع: "حققنا تقدمًا مشجعًا خلال برنامج الاختبارات، لكن لا يزال أمامنا قدر هائل من العمل قبل الوصول إلى الجولة الافتتاحية للموسم".

وشهد برنامج الاختبارات بالفعل قطع سيارة "جي تي 41" مسافات كبيرة في مختلف أنحاء أوروبا. فبعد اختبارها الأولي على حلبة بول ريكار في أغسطس، أجرت فورد جلسات اختبار إضافية في بورتيماو وسيلفرستون ومونزا، وصولًا إلى اختبار تحمل استمر 30 ساعة مؤخرًا على حلبة موتورلاند أراغون.

وسينتقل البرنامج الآن إلى الولايات المتحدة، لإجراء اختبارات إضافية طوال شهري ديسمبر 2026 ويناير 2027. وبالنسبة إلى ويليام كلاي فورد جونيور، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة فورد، فإن العودة إلى قمة سباقات السيارات الرياضية تحمل أهمية شخصية عميقة.

وقال: "وُلدت فورد على حلبة سباق، عندما حقق جدي الأكبر فوزه الأول والوحيد في سباق عام 1901. لكن فورد تحولت إلى أسطورة على حلبات السباق عام 1966، عندما فعلنا ما بدا مستحيلًا، وتحدينا أفضل المنافسين في العالم وتغلبنا عليهم جميعًا في لومان".

وأضاف: "حان الوقت الآن للعودة إلى قمة سباقات التحمل من خلال فورد جي تي 41، ومواجهة أصعب التحديات مجددًا في عالم سباقات التحمل. إنها لحظة تبعث على فخر هائل بالنسبة إليّ وإلى عائلتي".

وتابع: "ندرك حجم التحدي، لكننا لا نتراجع أمام التحديات، بل نرحب بها، انطلاقًا من قناعتنا بأن ما نتعلمه على الحلبة سينعكس في نهاية المطاف على الفائدة التي نقدمها لعملائنا".

وعندما تنضم "جي تي 41" إلى شبكة انطلاق بطولة العالم للتحمل في عام 2027، ستواجه فورد منافستها التقليدية جنرال موتورز، من خلال علامتها كاديلاك، إلى جانب مجموعة من أبرز المنافسين، وهم فيراري، وتويوتا حاملة لقب العالم، وبي إم دبليو، وجينيسيس التابعة لمجموعة هيونداي، وأستون مارتن، فضلًا عن الوافد الجديد مكلارين.

أما بشأن احتمال توسيع البرنامج ليشمل بطولة آي إم إس إيه، فلم يقدم راشبروك التزامًا واضحًا في الوقت الحالي، قائلًا: "لا يزال الأمر قيد الدراسة. ينصب تركيزنا حاليًا على التطوير والحصول على اعتماد السيارة، وخوض سباقاتنا الأولى في عام 2027. وبعد ذلك سنرى".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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