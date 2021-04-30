دبليو إي سي: يونايتد أوتوسبورتس "إل إم بي2" يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في سبا

واصل ألباكيركي وتيرته القوية خلال حصة التجارب الحرة ليسجل دقيقتين و04.083 ثانية على حلبة سبا-فرانكورشان.

وكان سائق يونايتد أوتوسبورتس قد سجل كذلك أفضل الأزمنة خلال التجارب الرسمية ما قبل الموسم خلال حصتين من أصل ثلاث.

أسرع سيارات الفئة الخارقة الجديدة كانت ألبين إيه480 إل إم بي1، التي يقودها ماثيو فاكسيفيه بزمن قدره دقيقتان و04.335 ثانية، ليحتل المركز الثاني العام.

أما سيارتا تويوتا فاحتلتا المركزين السابع والعاشر.

أسرع سيارتي المصنع الياباني كانت رقم 7 بقيادة مايك كونواي، حيث سجل دقيقتين و04.574 ثانية، أسرع بقليل من سيباستيان بويمي على متن السيارة الشقيقة رقم 8 خلال آخر حصة من التجارب التمهيدية مساء يوم الثلاثاء الماضي.

كازوكي ناكاجيما كان أبطأ من كونواي بفارق أربعة أعشار الثانية.

المركز الثالث كان من نصيب فريق "ريل تايم تي.دي.أس" مع نورمان ناتو، قبل أن تتوقف سيارته على المسار.

ستوفيل فاندورن أحرز المركز الرابع على متن سيارة "جوتا أوريكا"، أمام بين هانلي لصالح فريق "دراغون سبيد"، بينما أنهى غييدو فان دير غارد الحصة بالمركز السادس.

رقم 8 تويوتا غازو ريسينغ: سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي تصوير: إريك جونيوس

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حافظت بورشه على هيمنتها منذ التجارب التمهيدية، مع كيفن إيستر الذي سجل دقيقتين و13.466 ثانية.

ريتشارد ليتز أحرز المركز الثاني على متن السيارة الشقيقة بفارق ضئيل للغاية.

فيراري أنهت الحصة بالصف الثاني مع أليساندرو بيير غويدي على متن سيارة "إيه.أف كورسي"، وأمام ميغيل مولينا على متن السيارة الثانية.

أما شيفروليه كورفيت سي8 فقد اكتفت بالمركز الخامس بفارق نصف ثانية عن المتصدر.

بينما تصدر ماتيو كايرولي فئة "جي تي إي الهواة" على متن سيارة "بروجكت 1 بورشه".

يشار إلى أن جميع الحصص تُبث مباشرة عبر منصة موتورسبورت.تي في.