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دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول

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14-08-2020

أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول لجولة سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث فرض الفريق السويسري هيمنته على مجريات الحصة.

كان غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو الأسرع على متن سيارة ريبيليون رقم 1، ليحرزا الصدارة بفارق ثمانية أعشار الثانية أمام أفضل سيارتي تويوتا.

وسجل مينيزيز أسرع الأزمنة مع دقيقة و59.342 ثانية، بينما سجل ناتو دقيقة و59.813 ثانية مع إطارات ميشلان.

وذلك ما منحهما دقيقة و59.577 ثانية كزمن وسطيّ، أمام تويوتا رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، التي سجلت دقيقتين و00.417 ثانية.

أما السيارة الشقيقة رقم 7 بقيادة مايك كونواي وكاموي كوباياشي فسجلت دقيقتين و01.070 ثانية كزمن وسطيّ بالمركز الثالث.

بينما أحرز فريق بايكوليس المركز الرابع مع دقيقتين و01.589 ثانيةمع سائقيه أوليفر ويب وتوم ديلمان.

وضمن فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان فريق يونايتد أوتوسبورتس في الصدارة مع سيارته أوريكا 07 وسائقيه بول دي ريستا وفيل هانسن.

ونجحا بالتأهل بفارق أكثر من ثانية ونصف أمام سيارة "جوتا سبورت" التي يقودها أنطوني دايفيدسون وروبيرتو غونزاليس.

بينما احتل نيكولاس لابيير وأنطوان بورغا المركز الثالث مع فريق "كوول ريسينغ".

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، هيمنت بورشه على المركز الأول بفارق قارب نصف ثانية قبل أن تتراجع إلى آخر الترتيب بسبب خرق لحدود المسار.

ولم تفصل بين سيارتي بورشه سوى ثلاثة أعشار الثانية.

خلفهما جاءت سيارتا أستون مارتن فانتاج، مع السيارة رقم  97 أمام شقيقتها، لكن ومع شطب زمن بورشه، فإن أستون مارتن ورثت قطب الانطلاق الأول.

المركز الرابع كان من نصيب سيارة بورشه رقم 91 أمام سيارتي فيراري.

بينما أحرز فريق ديمبسي-بروتون بورشه ومع سيارته رقم 77 قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة"، وبفارق أكثر من عشر ثانية أمام فريق "بروجكت 1 بورشه".

نتيجة التصفيات:

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الأول التوقيت الثاني التوقيت الوسطي الفارق
1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون آر 13 إل إم بي1 1:59.342 1:59.813 1:59.577  
2 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:59.628 2:01.206 2:00.417 0.840
3 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 2:00.762 2:01.378 2:01.070 1.493
4 France توم ديلمام
Canada برونو سبينغلر
United Kingdom أوليفر ويب		 إيسنو سي.أل.أم إل إم بي1 2:02.226 2:01.589 2:01.907 2.330
5 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا 07 إل إم بي2 2:01.888 2:02.409 2:02.148 2.571
6 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 2:02.396 2:04.999 2:03.697 4.120
7 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا 07 إل إم بي2 2:04.160 2:03.752 2:03.956 4.379
8 China هو-بين تونغ
Ireland ريان كولين
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 2:02.982 2:05.415 2:04.198 4.621
9 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 ألبين إيه470 إل إم بي2 2:03.317 2:05.153 2:04.235 4.658
10 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا 07 إل إم بي2 2:05.013 2:04.407 2:04.710 5.133

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حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي
الحدث سبا-فرانكورشان
قائمة السائقين غوستافو مينيزيس , نورمان ناتو
قائمة الفرق ريبيليون ريسينغ

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