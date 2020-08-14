دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول

كان غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو الأسرع على متن سيارة ريبيليون رقم 1، ليحرزا الصدارة بفارق ثمانية أعشار الثانية أمام أفضل سيارتي تويوتا.

وسجل مينيزيز أسرع الأزمنة مع دقيقة و59.342 ثانية، بينما سجل ناتو دقيقة و59.813 ثانية مع إطارات ميشلان.

وذلك ما منحهما دقيقة و59.577 ثانية كزمن وسطيّ، أمام تويوتا رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، التي سجلت دقيقتين و00.417 ثانية.

أما السيارة الشقيقة رقم 7 بقيادة مايك كونواي وكاموي كوباياشي فسجلت دقيقتين و01.070 ثانية كزمن وسطيّ بالمركز الثالث.

بينما أحرز فريق بايكوليس المركز الرابع مع دقيقتين و01.589 ثانيةمع سائقيه أوليفر ويب وتوم ديلمان.

وضمن فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان فريق يونايتد أوتوسبورتس في الصدارة مع سيارته أوريكا 07 وسائقيه بول دي ريستا وفيل هانسن.

ونجحا بالتأهل بفارق أكثر من ثانية ونصف أمام سيارة "جوتا سبورت" التي يقودها أنطوني دايفيدسون وروبيرتو غونزاليس.

بينما احتل نيكولاس لابيير وأنطوان بورغا المركز الثالث مع فريق "كوول ريسينغ".

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، هيمنت بورشه على المركز الأول بفارق قارب نصف ثانية قبل أن تتراجع إلى آخر الترتيب بسبب خرق لحدود المسار.

ولم تفصل بين سيارتي بورشه سوى ثلاثة أعشار الثانية.

خلفهما جاءت سيارتا أستون مارتن فانتاج، مع السيارة رقم 97 أمام شقيقتها، لكن ومع شطب زمن بورشه، فإن أستون مارتن ورثت قطب الانطلاق الأول.

المركز الرابع كان من نصيب سيارة بورشه رقم 91 أمام سيارتي فيراري.

بينما أحرز فريق ديمبسي-بروتون بورشه ومع سيارته رقم 77 قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة"، وبفارق أكثر من عشر ثانية أمام فريق "بروجكت 1 بورشه".

نتيجة التصفيات:

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