دبليو إي سي: فريق "ريبيليون" يتفوق على تويوتا ليحرز قطب الانطلاق الأول
أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول لجولة سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث فرض الفريق السويسري هيمنته على مجريات الحصة.
كان غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو الأسرع على متن سيارة ريبيليون رقم 1، ليحرزا الصدارة بفارق ثمانية أعشار الثانية أمام أفضل سيارتي تويوتا.
وسجل مينيزيز أسرع الأزمنة مع دقيقة و59.342 ثانية، بينما سجل ناتو دقيقة و59.813 ثانية مع إطارات ميشلان.
وذلك ما منحهما دقيقة و59.577 ثانية كزمن وسطيّ، أمام تويوتا رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، التي سجلت دقيقتين و00.417 ثانية.
أما السيارة الشقيقة رقم 7 بقيادة مايك كونواي وكاموي كوباياشي فسجلت دقيقتين و01.070 ثانية كزمن وسطيّ بالمركز الثالث.
بينما أحرز فريق بايكوليس المركز الرابع مع دقيقتين و01.589 ثانيةمع سائقيه أوليفر ويب وتوم ديلمان.
وضمن فئة السيارات النموذجية الثانية "إل إم بي2"، كان فريق يونايتد أوتوسبورتس في الصدارة مع سيارته أوريكا 07 وسائقيه بول دي ريستا وفيل هانسن.
ونجحا بالتأهل بفارق أكثر من ثانية ونصف أمام سيارة "جوتا سبورت" التي يقودها أنطوني دايفيدسون وروبيرتو غونزاليس.
بينما احتل نيكولاس لابيير وأنطوان بورغا المركز الثالث مع فريق "كوول ريسينغ".
وضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، هيمنت بورشه على المركز الأول بفارق قارب نصف ثانية قبل أن تتراجع إلى آخر الترتيب بسبب خرق لحدود المسار.
ولم تفصل بين سيارتي بورشه سوى ثلاثة أعشار الثانية.
خلفهما جاءت سيارتا أستون مارتن فانتاج، مع السيارة رقم 97 أمام شقيقتها، لكن ومع شطب زمن بورشه، فإن أستون مارتن ورثت قطب الانطلاق الأول.
المركز الرابع كان من نصيب سيارة بورشه رقم 91 أمام سيارتي فيراري.
بينما أحرز فريق ديمبسي-بروتون بورشه ومع سيارته رقم 77 قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة"، وبفارق أكثر من عشر ثانية أمام فريق "بروجكت 1 بورشه".
نتيجة التصفيات:
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون آر 13
|إل إم بي1
|1:59.342
|1:59.813
|1:59.577
|2
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:59.628
|2:01.206
|2:00.417
|0.840
|3
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|2:00.762
|2:01.378
|2:01.070
|1.493
|4
| توم ديلمام
برونو سبينغلر
أوليفر ويب
|إيسنو سي.أل.أم
|إل إم بي1
|2:02.226
|2:01.589
|2:01.907
|2.330
|5
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|2:01.888
|2:02.409
|2:02.148
|2.571
|6
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|2:02.396
|2:04.999
|2:03.697
|4.120
|7
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|2:04.160
|2:03.752
|2:03.956
|4.379
|8
| هو-بين تونغ
ريان كولين
ويل ستيفنز
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|2:02.982
|2:05.415
|2:04.198
|4.621
|9
| توماس لوران
أندريه نيغراو
بيير راغ
|ألبين إيه470
|إل إم بي2
|2:03.317
|2:05.153
|2:04.235
|4.658
|10
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|2:05.013
|2:04.407
|2:04.710
|5.133
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