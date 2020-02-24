دبليو إي سي: فريق ريبيليون يتفوق بسهولة على تويوتا ليحرز الفوز في أوستن

لم يواجه غوستافو مينيزيز، برونو سينا ونورمان ناتو أية مشكلة في الاستفادة من قطب الانطلاق الأول والتوجه نحو تحقيق الفوز بالسباق على حلبة الأمريكيتين.

ولم تشكل سيارتا تويوتا المثقلتين بالأوزان الإضافية أي تهديد، إذ كانت السيارة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي تتأخر عن ريبيليون بفارق 23 ثانية خلال الساعة الأولى.

في النهاية، اجتازت ريبيليون خط النهاية بفارق 51 ثانية في الصدارة، لتحرز فوزها الثاني في "دبليو إي سي" بعد جولة شنغهاي العام الماضي.

أما السيارة المتصدرة تويوتا رقم 7 بقيادة مايك كونواي، خوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياشي فقد أحرزت المركز الثالث، وبفارق لفتين كاملتين عن ريبيليون.

فريق يونايتد أوتوسبورتس يحرز الفوز في فئة "إل إم بي2"

قاد بول دي ريستا، فيليبي ألباكوركي وفيل هانسن سيارة يونايتد أوتوسبورتس لإحراز فوزها الثاني، بعد أول فوز في البحرين.

وبالرغم من التراجع المبكر للسيارة، لكن الوتيرة السريعة لاحقاً سمحت لها بإحراز الفوز بفارق 24 ثانية عن أقرب الملاحقين سيارة جاكي شان دي.سي ريسينغ رقم 37.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة "جوتا سبورت" رقم 38 التي يقودها روبرتو غونزاليس، أنطوني دايفيدسون وأنطونيو فيليكس دا كوستا.

أستون مارتن تحرز الفوز ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"

نجحت سيارة أستون مارتن رقم 95 بإحراز الفوز مع نيكي ثيم وماركو سورنسن بعد وتيرة مهيمنة.

وبالرغم من منافسة سيارة بورشه رقم 92 الشديدة لكنها اكتفت بالمركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ فقط مع مايكل كريستنسن وكيفن إيستر.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي أمام سيارة أستون مارتن الأخرى رقم 97 مع أليكس لين وماكسيم مارتين.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كان الفوز كذلك من نصيب أستون مارتن مع سيارة "تي.أف سبورت" رقم 90 التي يقودها تشارلي إيستوود، صالح يولوك وجوناثان آدم.

نتيجة السباق

النتائج الكاملة هنا.