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دبليو إي سي / الأمريكيّتين / تقرير السباق

دبليو إي سي: فريق ريبيليون يتفوق بسهولة على تويوتا ليحرز الفوز في أوستن

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24-02-2020

هيمن فريق ريبيليون على مجريات جولة أوستن في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ليتفوق بسهولة على سيارتي تويوتا اللتين تحملان أوزاناً تثقيلية.

لم يواجه غوستافو مينيزيز، برونو سينا ونورمان ناتو أية مشكلة في الاستفادة من قطب الانطلاق الأول والتوجه نحو تحقيق الفوز بالسباق على حلبة الأمريكيتين.

ولم تشكل سيارتا تويوتا المثقلتين بالأوزان الإضافية أي تهديد، إذ كانت السيارة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي تتأخر عن ريبيليون بفارق 23 ثانية خلال الساعة الأولى.

في النهاية، اجتازت ريبيليون خط النهاية بفارق 51 ثانية في الصدارة، لتحرز فوزها الثاني في "دبليو إي سي" بعد جولة شنغهاي العام الماضي.

أما السيارة المتصدرة تويوتا رقم 7 بقيادة مايك كونواي، خوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياشي فقد أحرزت المركز الثالث، وبفارق لفتين كاملتين عن ريبيليون.

فريق يونايتد أوتوسبورتس يحرز الفوز في فئة "إل إم بي2"

قاد بول دي ريستا، فيليبي ألباكوركي وفيل هانسن سيارة يونايتد أوتوسبورتس لإحراز فوزها الثاني، بعد أول فوز في البحرين.

وبالرغم من التراجع المبكر للسيارة، لكن الوتيرة السريعة لاحقاً سمحت لها بإحراز الفوز بفارق 24 ثانية عن أقرب الملاحقين سيارة جاكي شان دي.سي ريسينغ رقم 37.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة "جوتا سبورت" رقم 38 التي يقودها روبرتو غونزاليس، أنطوني دايفيدسون وأنطونيو فيليكس دا كوستا.

أستون مارتن تحرز الفوز ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"

نجحت سيارة أستون مارتن رقم 95 بإحراز الفوز مع نيكي ثيم وماركو سورنسن بعد وتيرة مهيمنة.

وبالرغم من منافسة سيارة بورشه رقم 92 الشديدة لكنها اكتفت بالمركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ فقط مع مايكل كريستنسن وكيفن إيستر.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي أمام سيارة أستون مارتن الأخرى رقم 97 مع أليكس لين وماكسيم مارتين.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة" كان الفوز كذلك من نصيب أستون مارتن مع سيارة "تي.أف سبورت" رقم 90 التي يقودها تشارلي إيستوود، صالح يولوك وجوناثان آدم.

نتيجة السباق

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل منصات الصيانة الانسحاب النقاط
1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 Rebellion R13 إل إم بي1 6:01:37.705     7    
2 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 6:02:29.229 51.524 51.524 7    
3 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 6:01:54.436 2 لفة 2 لفة 7    
4 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:02:18.381 7 لفة 5 لفة 8    
5 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:02:42.533 7 لفة 24.152 7    
6 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:01:38.296 8 لفة 1 لفة 7    
7 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:01:57.198 8 لفة 18.902 7    
8 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:01:58.720 8 لفة 1.522 8    
9 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 ألبين إل إم بي2 6:02:32.039 9 لفة 1 لفة 8    
10 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:02:10.867 10 لفة 1 لفة 8    
11 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 6:01:59.800 11 لفة 1 لفة 7    
12 Sweden هنريك هيدمان
United Kingdom بن هانلي
United States كولن براون		 أوريكا 07 إل إم بي2 6:02:19.047 12 لفة 1 لفة 9    

النتائج الكاملة هنا.

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السلاسل دبليو إي سي
الحدث الأمريكيّتين
الحدث الفرعي السباق
قائمة السائقين برونو سينا , غوستافو مينيزيس , نورمان ناتو
قائمة الفرق ريبيليون ريسينغ

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