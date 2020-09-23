دبليو إي سي: فريق ريبيليون يتغيب عن جولة البحرين الختامية

كشف كاليم بوهادرا المدير التنفيذي لدى ريبيليون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل انطلاق سباق لومان 24 ساعة 2020، أن مشاركة فريقه في جولة البحرين الختامية رهنٌ بامتلاكه فرصة لهزيمة تويوتا وتحقيق لقب البطولة.

وبعد المركز الثاني الذي حققه الفريق في السباق العريق الذي يمنح نقاطاً مزدوجة، مع السائقين غوستافو مينيزيز، نورمان ناتو وبرونو سينا، بات الثلاثي على بعد 30 نقطة خلف تويوتا مع بقاء 39 نقطة فقط (من بينها النقطة الإضافية لقطب الانطلاق الأول) للحدث الختامي للموسم الجاري.

ونظراً لأنّ ريبيليون هو الفريق الوحيد الذي لا يمتلك سيارة هجينة ضمن الفئة الأولى (بالمقارنة مع تويوتا)، فإن هدفه بتحقيق اللقب يعتمد على انسحاب كلتا سيارتي الصانع الياباني.

وأكد بوهادرا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن القرار قد اتُخذ من قبل الفريق السويسريّ بالتخلي عن المشاركة في جولة البحرين الختامية.

وذلك يعني أن آخر سباقات فئة "إل إم بي1" ستشهد منافسة سيارتَين فقط.

إذ لن يشارك فريق بايكوليس نظراً لأنه لم يكن يقرر إلا خوض منافسات سباقي سبا ولومان 24 ساعة فقط، بينما نفت جينيتا مشاركتها بسباق البحرين.

وذلك بدوره يعني أن سيارتي تويوتا ستتنافسان على الفوز وتحقيق النقاط، لكنهما لن يُنهيا بأقل من المركز الثاني.

وباتت سيارة تويوتا رقم 8 في صدارة الترتيب العامّ وأمام السيارة الشقيقة رقم 7، بعد سباق لومان 24 ساعة، بالرغم من أن الأخيرة كانت في المقدمة لكنها عانت خلال سباق لومان 24 ساعة.

نتيجة لذلك، فإن أية سيارة من سيارتي تويوتا تفوز في البحرين، ستتوج باللقب، بغض النظر عن قطب الانطلاق الأول.