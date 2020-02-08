دبليو إي سي: فريق "بايكوليس" يعود إلى جولة سبا وسباق لومان 24 ساعة

تغيب الفريق عن موسم 2019 - 2020 من "دبليو إي سي" بهدف التركيز بشكل كامل على بدايته ضمن فئة السيارات الخارقة في سباق سيلفرستون 6 ساعات 2020.

لكن الفريق لم ينفِ المشاركة في سباقات متفرقة خلال الموسم الجاري كذلك.

وسيخوض الفريق هذين السباقين بعد أن تلقت السيارة عدة تحديثات سيتم اختبارها خلال الأسابيع المقبلة.

وسيواصل "بايكوليس" استعمال المحرك ذي الاحتراق الطبيعي بسعة 4.5 ليتر.

وبما أن جينيتا ستعود كذلك للمشاركة بعد جولة أوستن. فإن الفئة الأولى "إل إم بي1" ستضمّ سبع سيارات في سباقي سبا ولومان 24 ساعة.