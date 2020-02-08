دبليو إي سي: فريق "بايكوليس" يعود إلى جولة سبا وسباق لومان 24 ساعة
المشاركات
التعليقات
08-02-2020
بعد مشاركة أقل عدد من السيارات في تاريخ الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" لبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع ثلاث سيارات فقط. فإن العدد سيزداد حيث يستعد فريق "بايكوليس" لخوض منافسات سباقَي سبا 6 ساعات ولومان 24 ساعة.
تغيب الفريق عن موسم 2019 - 2020 من "دبليو إي سي" بهدف التركيز بشكل كامل على بدايته ضمن فئة السيارات الخارقة في سباق سيلفرستون 6 ساعات 2020.
لكن الفريق لم ينفِ المشاركة في سباقات متفرقة خلال الموسم الجاري كذلك.
وسيخوض الفريق هذين السباقين بعد أن تلقت السيارة عدة تحديثات سيتم اختبارها خلال الأسابيع المقبلة.
وسيواصل "بايكوليس" استعمال المحرك ذي الاحتراق الطبيعي بسعة 4.5 ليتر.
وبما أن جينيتا ستعود كذلك للمشاركة بعد جولة أوستن. فإن الفئة الأولى "إل إم بي1" ستضمّ سبع سيارات في سباقي سبا ولومان 24 ساعة.
المقال التالي
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|دبليو إي سي
دبليو إي سي: فريق "بايكوليس" يعود إلى جولة سبا وسباق لومان 24 ساعة
المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي Next session
٢٢ فبراير - ٢٣ فبراير
الأكثر شعبية
3
جدول
دبليو إي سي
- دبليو إي سي
- فورمولا 1
- موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
مقدمة من قبل
|
٢٢ فبرايرتذاكر
|
١٨ مارستذاكر
|
٢٣ أبريلتذاكر
عرض الشرائح