دبليو إي سي: فاندورن ينضم إلى بيجو كسائق احتياطي في 2023

يأتي ذلك الإعلان بعد ترك فاندورن صفوف مرسيدس في الفورمولا إي والتي فاز معها بلقب موسم 2021/2022 لينضم إلى فريق "دي اس بينسكي" الذي يعد جزءًا من ذات مجموعة شركات السيارات التي تضم بيجو.

وسيحل صاحب الـ 30 عامًا مكان جايمس روزيتر الذي أعلن عن تركه التسابق العام الماضي ليصبح مديرًا لفريق "مازيراتي ام اس جي" في الفورمولا إي

ومع دوره الجديد في "دبليو إي سي"، فإن فاندورن سيكون مشاركًا في ثلاث بطولات مختلفة هذا العام، مع الإعلان عنه كذلك ليكون سائق الاختبار والاحتياطي لأستون مارتن في الفورمولا واحد بجوار فيليبي دروغوفيتش.

وتعقيبًا على شغله دور السائق الاحتياطي مع بيجو في دبليو إي سي قال فاندورن: "أشعر بأن البرنامج الذي لديّ يمثل الجدول المثالي بين سباقات التحمل، الفورمولا إي والفورمولا واحد".

وأضاف: "من الرائع أن أكون جزءًا من فريق تطوير سيارة بيجو 8X9 الخارقة بتصميمها الفريد الذي جعل الجميع يتحدث عن بيجو من جديد، حيث أن بمقدورنا بناء مستقبل قوي سويًا".