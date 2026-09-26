أعلنت بيجو أن ستوفيل فاندورن سيغادر فريقها ضمن فئة السيارات الخارقة "هايبركارز" ضمن بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، مع نهاية سباق فوجي للتحمل لمدة 6 ساعات، الذي يُقام في نهاية هذا الأسبوع.

وكان من المقرر أصلًا أن يغادر السائق السابق في فورمولا واحد الفريق في نهاية الموسم، من أجل التركيز على برنامجه المتوقع في فورمولا إي مع جاغوار، لكن الفريق قرر تقديم موعد رحيله.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها بيجو وفاندورن عن انفصالهما بهذه الطريقة. فقبل ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، كشفت بيجو أن فاندورن سيترك مقعده في الفريق بصورة فورية، قبل أن يعود في عام 2026، بعدما لم تكتمل صفقة انتقاله المحتملة إلى فريق جينيسيس الوافد الجديد.

ولم يغب في نهاية المطاف سوى عن الجولة الختامية للموسم الماضي في البحرين.

لكن رحيل فاندورن عن بيجو هذه المرة بات مؤكدًا، إذ يُعتقد أن السائق البلجيكي توصل إلى اتفاق مع جاغوار ليحل مكان ميتش إيفانز، الذي يتجه إلى أوبل.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تمثل عودة فاندورن إلى البطولة الكهربائية بالكامل بعد غياب لمدة عام.

وسينضم فاندورن في جاغوار إلى أنطونيو فيليكس دا كوستا، الذي قد يغيب هو الآخر عن الجولتين الأخيرتين من بطولة العالم للتحمل لعام 2026.

وكان السائق البرتغالي قد عاد إلى فئة السيارات الخارقة هذا العام مع ألبين، لكنه استُبعد من تشكيلة الفريق في جولة فوجي لهذا الأسبوع، بعدما قررت العلامة التجارية التابعة لرينو الاكتفاء بسائقين اثنين لكل سيارة.

وأكد مدير الفريق فيليب سينو يوم الجمعة أن دا كوستا لا يزال قادرًا على العودة في برشلونة ومونزا، لكنه لم يستبعد مجددًا الاعتماد على تشكيلات تضم سائقين اثنين.

رقم 93 بيجو توتال إنرجي: ستوفيل فاندورن، بول دي ريستا، نيك كاسيدي الصورة من قبل: JEP

ويأتي رحيل فاندورن في وقت يستعد فيه سائقو فورمولا إي لانطلاق حقبة الجيل الرابع الجديدة، إذ من المقرر إقامة اختبارات ما قبل الموسم في جاراما بين 16 و20 نوفمبر، بعد أسبوع واحد فقط من الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل في إيطاليا.

وانضم فاندورن إلى بيجو للمرة الأولى في عام 2023، وذلك في فوجي تحديدًا، عندما حل بديلًا لنيكو مولر، الذي غاب عن السباق بسبب إصابة في عظمة الترقوة.

وانتقل فاندورن إلى دور السائق المتفرغ في العام التالي، وخاض منذ ذلك الحين 18 سباقًا مع الفريق الذي يتخذ من باريس مقرًا له. وتُعد نتيجة المركز الثالث في أوستن العام الماضي أفضل نتيجة له في فئة السيارات الخارقة.

وعلى الرغم من أن فاندورن جمع سابقًا بين المشاركة في فورمولا إي وبطولة العالم للتحمل، فمن غير المتوقع أن يواصل المنافسة في فئة السيارات الخارقة مع علامة تجارية أخرى في العام المقبل.

ولم تعلن بيجو بعد عن اسم السائق الذي سيحل مكان فاندورن في الجولتين الأخيرتين من الموسم، لكن من المتوقع أن تمنح فرصة لخوض الأميال على الحلبة إما لروبرت شفارتزمان، الذي انضم إلى الفريق استعدادًا لعام 2027، أو للسائق الاحتياطي أليكس كوين.

وعلى غرار شفارتزمان، يستعد كوين أيضًا للانتقال إلى مقعد أساسي في السباقات العام المقبل، ضمن تغييرات أوسع ستطرأ على تشكيلة الفريق.