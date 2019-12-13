دبليو إي سي: "غووديير" تصبح مزوّد الإطارات الوحيد لفئة "إل إم بي2"

ستستعمل جميع سيارات الفئة الثانية "إل إم بي2" هذه الإطارات منذ بداية موسم 2020-2021 بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار "دبليو إي سي" إلزام كل فئة بالتزوّد بالإطارات من مزوّد وجيد وذلك بهدف خفض سرعة هذه السيارات عند إدخال فئة "سيارات لومان الخارقة" الجديدة، ما يعني انتهاء حقبة إطارات ميشلان ضمن هذه الفئة.

وستغطي هذه الصفقة التي ستمتد لعدة سنوات، منافسات سلسلة لومان الأوروبية كذلك منذ بداية موسم 2021.

بالمقابل، كان قد تمّ تأكيد ميشلان كمزود الإطارات الوحيد لفئة سيارات لومان الخارقة الجديدة بدءاً من موسم 2020-2021.

حيث قال مايك ريتوكوسكي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمتلك غووديير تاريخاً عريقاً غنياً في رياضة السيارات: إضافة إلى رقمها الذي لم يكسر بعد في الفورمولا واحد مع 368 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى، وكذلك 14 فوزاً إجمالياً في سباق لومان 24 ساعة".

وأكمل: "تسمح لنا هذه الشراكة بإظهار التقنيات التي نمتلكها، إضافة إلى المتانة والأداء في أهم سباقات التحمل في العالم. نحن فخورون باختيارنا لخوض هذا التحدي".

من جهته قال جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي": "يملؤنا الفخر بتواجد غووديير كمزود الإطارات الرسمي للفئة الثانية، حيث ستستفيد الفرق من المستوى المهني المرتفع ما يضمن حدة المنافسة في هذه الفئة".

وستستلم غووديير تزويد إطارات الفئة الثانية من دنلوب، حيث عملت على تطوير طيف واسع من الإطارات استعداداً لهذه المهمة.