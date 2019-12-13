أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: "غووديير" تصبح مزوّد الإطارات الوحيد لفئة "إل إم بي2"

المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: "غووديير" تصبح مزوّد الإطارات الوحيد لفئة "إل إم بي2"
13-12-2019

ستصبح "غووديير" مزوّد الإطارات الرسمي الوحيد للفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" الموسم المقبل.

ستستعمل جميع سيارات الفئة الثانية "إل إم بي2" هذه الإطارات منذ بداية موسم 2020-2021 بدءاً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار "دبليو إي سي" إلزام كل فئة بالتزوّد بالإطارات من مزوّد وجيد وذلك بهدف خفض سرعة هذه السيارات عند إدخال فئة "سيارات لومان الخارقة" الجديدة، ما يعني انتهاء حقبة إطارات ميشلان ضمن هذه الفئة.

 وستغطي هذه الصفقة التي ستمتد لعدة سنوات، منافسات سلسلة لومان الأوروبية كذلك منذ بداية موسم 2021.

بالمقابل، كان قد تمّ تأكيد ميشلان كمزود الإطارات الوحيد لفئة سيارات لومان الخارقة الجديدة بدءاً من موسم 2020-2021.

حيث قال مايك ريتوكوسكي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمتلك غووديير تاريخاً عريقاً غنياً في رياضة السيارات: إضافة إلى رقمها الذي لم يكسر بعد في الفورمولا واحد مع 368 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى، وكذلك 14 فوزاً إجمالياً في سباق لومان 24 ساعة".

وأكمل: "تسمح لنا هذه الشراكة بإظهار التقنيات التي نمتلكها، إضافة إلى المتانة والأداء في أهم سباقات التحمل في العالم. نحن فخورون باختيارنا لخوض هذا التحدي".

من جهته قال جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي": "يملؤنا الفخر بتواجد غووديير كمزود الإطارات الرسمي للفئة الثانية، حيث ستستفيد الفرق من المستوى المهني المرتفع ما يضمن حدة المنافسة في هذه الفئة".

وستستلم غووديير تزويد إطارات الفئة الثانية من دنلوب، حيث عملت على تطوير طيف واسع من الإطارات استعداداً لهذه المهمة.

المقال التالي
دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين

المقال السابق

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي

دبليو إي سي Next session

البحرين

البحرين

١٢ ديسمبر - ١٤ ديسمبر

الأكثر شعبية

1
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية

2
موتو جي بي

مدير فريق ياماها "معجبٌ للغاية" باختبار هاميلتون لدرّاجة الموتو جي بي

3
فورمولا 1

هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا

4
فورمولا 1

مكلارين تبدأ العمل على جهاز محاكاة جديد بالكامل لموسم 2020 في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

مرسيدس يُمكنها تأمين مستقبلها في الفورمولا واحد بتقليص إنفاق دايملر

أحدث ملفات الفيديو

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات 02:59
دبليو إي سي
13-11-2019

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات 01:46
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:37
دبليو إي سي

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:54
دبليو إي سي

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي 02:32
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: "غووديير" تصبح مزوّد الإطارات الوحيد لفئة "إل إم بي2"
WEC

دبليو إي سي: "غووديير" تصبح مزوّد الإطارات الوحيد لفئة "إل إم بي2"

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين
WEC

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين
WEC

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"
WEC

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين
WEC

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.