دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

عبر بويمي خطّ النهاية أوّلًا على متن سيارة تويوتا #8 "جي.آر010" الهجينة على حلبة ألغارف الدوليّة بفارق طفيف عن كاموي كوباياشي ومايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز سائقي السيارة الشقيقة #7 وذلك بعد أوامر فريق مزدوجة. إذ أُمر بويمي لفترة بالسماح للوبيز بتجاوزه قبل أن يستعيد الصدارة مجدّدًا.

وبالتطرّق إلى السباق فإنّ سيارة ألبين بدت منافسة شرسة لتويوتا على إثر تعديلات "توازن الأداء" الأخيرة لجولة البرتغال الثانية من الموسم.

وتصدّر نيكولا لابيير سائق ألبين وصاحب قطب الانطلاق الأوّل المراحل الأولى من السباق وبدا متمتّعًا بأفضليّة طفيفة على سيارتَي تويوتا، لكنّ وتيرة سيارة "ال.ام.بي1" لم تبد كافية لتعويض طول فتراتها القصيرة، حيث تمكّنت سيارتا تويوتا من إجراء عدد وقفات صيانة أقلّ.

وتبادلت تويوتا وألبين الصدارة مع تقدّم وقفات الصيانة إلى أن تبدّدت الفوارق مع بقاء ساعتين ونصف بسبب دخول سيارة الأمان بعد أن علقت سيارة "آي.آر.سي براتيسلافا" على المسار.

وحافظ كوباياشي على الصدارة على متن السيارة #7 عند استئناف السباق متقدّمًا على ناكاجيما ولابيير. وفي حين أنّ كوباياشي ابتعد في الأمام فإنّ منافسة شرسة جمعت بين ناكاجيما ولابيير حول المركز الثاني، وتمكّن الأخير من تجاوز سائق تويوتا عند المنعطف الأوّل.

لكن تعيّن على ألبين إجراء وقفة صيانة أخرى في القسم الأخير من السباق من أجل التزوّد بالوقود، وهو ما تسبّب في تراجعها إلى المركز الثالث.

وتجاوز لوبيز بويمي في الساعة السابعة من عمر السباق، لكنّ بويمي أُعلم بأنّ زميله سيحتاج للحصول على بعض الوقود في النهاية.

وبالفعل جلب لوبيز السيارة #7 إلى خطّ الحظائر مع بقاء ساعة وستّ دقائق، ليضمن إجراءه لوقفة صيانة إضافيّة في الساعة الأخيرة، في حين واصل بويمي القيادة لتسع دقائق إضافيّة وتمكّن من إجراء وقفة صيانته السابعة والأخيرة. لكن مع إجراء لوبيز لتوقّفه في ظلّ الأعلام الصفراء على كامل المسار فقد عاد خلف بويمي.

وقرّرت تويوتا مبادلة مركزيهما من أجل السماح للوبيز بإظهار إن كان يتمتّع بوتيرة قويّة، لكن عندما تمكّن بويمي من مجاراته والبقاء خلفه مباشرة، فقد آثرت الحظيرة اليابانيّة عكس قرارها والسماح لبويمي باسترجاع الصدارة حتّى النهاية.

في الأثناء حلّت سيارة ألبين في المركز الثالث بفارق أكثر من دقيقة عن تويوتا.

أمّا سيارة غليكنهاوس "007 ال ام اتش" الوحيدة، والتي سجّلت بداية مشاركتها في بورتيماو، فقد عبرت خطّ النهاية ضمن سباقها الأوّل، بالرغم من أنّها كانت متأخّرة بـ 53 لفّة عن المتصدّرين.

وتراجعت السيارة بعد أن وقع ريان بريسكو ضحيّة لسيارتَي "جي تي إي" للهواة ما تسبّب في بقائه حبيس المرآب لفترة طويلة لتصليح الضرر.

وكما هو الحال في أغلب الأحيان فإنّ الإثارة كانت حاضرة بقوّة في فئة "ال.ام.بي2" في بورتيماو من خلال معركة رباعيّة حتّى الرمق الأخير.

ونجح الثلاثي روبرتو غونزالس، وأنطونيو فيليكس دا كوستا وأنطوني دايفيدسون بالفوز بالفئة لصالح جوتا، وتقدّما على السيارة #28 التي يقودها طوم بلومكفيست ويتشارك قيادتها مع ستوفيل فاندورن وشون غيلايل، بينما حلّ فريق دبليو آر تي ثالثًا.

وبالنسبة لفئة "جي تي إي" للمحترفين، فقد بسط أليساندرو بيير غيدي وجايمس كالادو سيطرتهما لصالح فيراري على متن السيارة #51 التابعة لفريق "آي اف كورسه" بعد تصدّر كيفن إستري سائق بورش الساعة الأولى من عمر السباق.

ونجت فيراري من كلّ التوقّفات وسيارات الأمان لتُحقّق فوزًا مريحًا، بينما تواصلت المعركة على المركز الثاني حتّى الساعة الأخيرة وجمعت سيارة فيراري #52 بقيادة ميغيل مولينا ودانيال سيرا وسيارة بورشه #92 بقيادة إستري وكريستنسن ونيل ياني، لكنّ فيراري ضمن الثنائيّة للحصان الجامح.

نتيجة السباق: