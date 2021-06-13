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دبليو إي سي / ألغارف تقرير السباق

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

احتفلت تويوتا بانتصاره الـ 100 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" من خلال الفوز بسباق بورتيماو 8 ساعات عبر سيارتها #8 بقيادة سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي.

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

عبر بويمي خطّ النهاية أوّلًا على متن سيارة تويوتا #8 "جي.آر010" الهجينة على حلبة ألغارف الدوليّة بفارق طفيف عن كاموي كوباياشي ومايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز سائقي السيارة الشقيقة #7 وذلك بعد أوامر فريق مزدوجة. إذ أُمر بويمي لفترة بالسماح للوبيز بتجاوزه قبل أن يستعيد الصدارة مجدّدًا.

وبالتطرّق إلى السباق فإنّ سيارة ألبين بدت منافسة شرسة لتويوتا على إثر تعديلات "توازن الأداء" الأخيرة لجولة البرتغال الثانية من الموسم.

وتصدّر نيكولا لابيير سائق ألبين وصاحب قطب الانطلاق الأوّل المراحل الأولى من السباق وبدا متمتّعًا بأفضليّة طفيفة على سيارتَي تويوتا، لكنّ وتيرة سيارة "ال.ام.بي1" لم تبد كافية لتعويض طول فتراتها القصيرة، حيث تمكّنت سيارتا تويوتا من إجراء عدد وقفات صيانة أقلّ.

وتبادلت تويوتا وألبين الصدارة مع تقدّم وقفات الصيانة إلى أن تبدّدت الفوارق مع بقاء ساعتين ونصف بسبب دخول سيارة الأمان بعد أن علقت سيارة "آي.آر.سي براتيسلافا" على المسار.

وحافظ كوباياشي على الصدارة على متن السيارة #7 عند استئناف السباق متقدّمًا على ناكاجيما ولابيير. وفي حين أنّ كوباياشي ابتعد في الأمام فإنّ منافسة شرسة جمعت بين ناكاجيما ولابيير حول المركز الثاني، وتمكّن الأخير من تجاوز سائق تويوتا عند المنعطف الأوّل.

لكن تعيّن على ألبين إجراء وقفة صيانة أخرى في القسم الأخير من السباق من أجل التزوّد بالوقود، وهو ما تسبّب في تراجعها إلى المركز الثالث.

وتجاوز لوبيز بويمي في الساعة السابعة من عمر السباق، لكنّ بويمي أُعلم بأنّ زميله سيحتاج للحصول على بعض الوقود في النهاية.

وبالفعل جلب لوبيز السيارة #7 إلى خطّ الحظائر مع بقاء ساعة وستّ دقائق، ليضمن إجراءه لوقفة صيانة إضافيّة في الساعة الأخيرة، في حين واصل بويمي القيادة لتسع دقائق إضافيّة وتمكّن من إجراء وقفة صيانته السابعة والأخيرة. لكن مع إجراء لوبيز لتوقّفه في ظلّ الأعلام الصفراء على كامل المسار فقد عاد خلف بويمي.

وقرّرت تويوتا مبادلة مركزيهما من أجل السماح للوبيز بإظهار إن كان يتمتّع بوتيرة قويّة، لكن عندما تمكّن بويمي من مجاراته والبقاء خلفه مباشرة، فقد آثرت الحظيرة اليابانيّة عكس قرارها والسماح لبويمي باسترجاع الصدارة حتّى النهاية.

في الأثناء حلّت سيارة ألبين في المركز الثالث بفارق أكثر من دقيقة عن تويوتا.

أمّا سيارة غليكنهاوس "007 ال ام اتش" الوحيدة، والتي سجّلت بداية مشاركتها في بورتيماو، فقد عبرت خطّ النهاية ضمن سباقها الأوّل، بالرغم من أنّها كانت متأخّرة بـ 53 لفّة عن المتصدّرين.

وتراجعت السيارة بعد أن وقع ريان بريسكو ضحيّة لسيارتَي "جي تي إي" للهواة ما تسبّب في بقائه حبيس المرآب لفترة طويلة لتصليح الضرر.

وكما هو الحال في أغلب الأحيان فإنّ الإثارة كانت حاضرة بقوّة في فئة "ال.ام.بي2" في بورتيماو من خلال معركة رباعيّة حتّى الرمق الأخير.

ونجح الثلاثي روبرتو غونزالس، وأنطونيو فيليكس دا كوستا وأنطوني دايفيدسون بالفوز بالفئة لصالح جوتا، وتقدّما على السيارة #28 التي يقودها طوم بلومكفيست ويتشارك قيادتها مع ستوفيل فاندورن وشون غيلايل، بينما حلّ فريق دبليو آر تي ثالثًا.

وبالنسبة لفئة "جي تي إي" للمحترفين، فقد بسط أليساندرو بيير غيدي وجايمس كالادو سيطرتهما لصالح فيراري على متن السيارة #51 التابعة لفريق "آي اف كورسه" بعد تصدّر كيفن إستري سائق بورش الساعة الأولى من عمر السباق.

ونجت فيراري من كلّ التوقّفات وسيارات الأمان لتُحقّق فوزًا مريحًا، بينما تواصلت المعركة على المركز الثاني حتّى الساعة الأخيرة وجمعت سيارة فيراري #52 بقيادة ميغيل مولينا ودانيال سيرا وسيارة بورشه #92 بقيادة إستري وكريستنسن ونيل ياني، لكنّ فيراري ضمن الثنائيّة للحصان الجامح.

نتيجة السباق:

المركز   # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل منصات الصيانة
1   8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 300 8:00:15.414     7
2   7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 300 8:00:17.214 1.800 1.800 8
3   36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 300 8:01:24.011 1:08.597 1:06.797 9
4   38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		Oreca 07 LMP2 296 8:01:16.228 4 Laps 4 Laps 9
5   28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		Oreca 07 LMP2 296 8:01:20.917 4 Laps 4.689 9
6   22 United Kingdom فيليب هانسون
United Kingdom واين بويد
United Kingdom بول دي ريستا 		Oreca 07 LMP2 295 8:00:21.890 5 Laps 1 Lap 10
7   31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 295 8:00:52.085 5 Laps 30.195 11
8   34 Jakub Smiechowski
Switzerland لويس ديليتراز
United Kingdom أليكس براندل 		Oreca 07 LMP2 293 8:00:29.186 7 Laps 2 Laps 9
9   1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		Oreca 07 LMP2 290 8:00:28.349 10 Laps 3 Laps 10
10   70 Switzerland إستيبان غارسيا
Switzerland ماتياس بيشي
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 290 8:01:06.800 10 Laps 38.451 10
11   21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 288 8:01:35.919 12 Laps 2 Laps 12
12   20 Denmark يان ماغنوسن
Denmark أندرس فجوردباك
Denmark دينيس أندرسن 		Oreca 07 LMP2 285 8:01:41.204 15 Laps 3 Laps 11
13   29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		Oreca 07 LMP2 280 8:00:52.926 20 Laps 5 Laps 9
14   51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 279 8:00:44.728 21 Laps 1 Lap 6
15   52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 279 8:01:09.794 21 Laps 25.066 7
16   92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 279 8:01:29.771 21 Laps 19.977 7
17   91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 278 8:00:53.322 22 Laps 1 Lap 7
18   47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 274 8:00:21.640 26 Laps 4 Laps 7
19   56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 274 8:00:27.470 26 Laps 5.830 7
20   54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 274 8:01:12.873 26 Laps 45.403 8
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دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو

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