دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو
احتفلت تويوتا بانتصاره الـ 100 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" من خلال الفوز بسباق بورتيماو 8 ساعات عبر سيارتها #8 بقيادة سيباستيان بويمي، وكازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي.
عبر بويمي خطّ النهاية أوّلًا على متن سيارة تويوتا #8 "جي.آر010" الهجينة على حلبة ألغارف الدوليّة بفارق طفيف عن كاموي كوباياشي ومايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز سائقي السيارة الشقيقة #7 وذلك بعد أوامر فريق مزدوجة. إذ أُمر بويمي لفترة بالسماح للوبيز بتجاوزه قبل أن يستعيد الصدارة مجدّدًا.
وبالتطرّق إلى السباق فإنّ سيارة ألبين بدت منافسة شرسة لتويوتا على إثر تعديلات "توازن الأداء" الأخيرة لجولة البرتغال الثانية من الموسم.
وتصدّر نيكولا لابيير سائق ألبين وصاحب قطب الانطلاق الأوّل المراحل الأولى من السباق وبدا متمتّعًا بأفضليّة طفيفة على سيارتَي تويوتا، لكنّ وتيرة سيارة "ال.ام.بي1" لم تبد كافية لتعويض طول فتراتها القصيرة، حيث تمكّنت سيارتا تويوتا من إجراء عدد وقفات صيانة أقلّ.
وتبادلت تويوتا وألبين الصدارة مع تقدّم وقفات الصيانة إلى أن تبدّدت الفوارق مع بقاء ساعتين ونصف بسبب دخول سيارة الأمان بعد أن علقت سيارة "آي.آر.سي براتيسلافا" على المسار.
وحافظ كوباياشي على الصدارة على متن السيارة #7 عند استئناف السباق متقدّمًا على ناكاجيما ولابيير. وفي حين أنّ كوباياشي ابتعد في الأمام فإنّ منافسة شرسة جمعت بين ناكاجيما ولابيير حول المركز الثاني، وتمكّن الأخير من تجاوز سائق تويوتا عند المنعطف الأوّل.
لكن تعيّن على ألبين إجراء وقفة صيانة أخرى في القسم الأخير من السباق من أجل التزوّد بالوقود، وهو ما تسبّب في تراجعها إلى المركز الثالث.
وتجاوز لوبيز بويمي في الساعة السابعة من عمر السباق، لكنّ بويمي أُعلم بأنّ زميله سيحتاج للحصول على بعض الوقود في النهاية.
وبالفعل جلب لوبيز السيارة #7 إلى خطّ الحظائر مع بقاء ساعة وستّ دقائق، ليضمن إجراءه لوقفة صيانة إضافيّة في الساعة الأخيرة، في حين واصل بويمي القيادة لتسع دقائق إضافيّة وتمكّن من إجراء وقفة صيانته السابعة والأخيرة. لكن مع إجراء لوبيز لتوقّفه في ظلّ الأعلام الصفراء على كامل المسار فقد عاد خلف بويمي.
وقرّرت تويوتا مبادلة مركزيهما من أجل السماح للوبيز بإظهار إن كان يتمتّع بوتيرة قويّة، لكن عندما تمكّن بويمي من مجاراته والبقاء خلفه مباشرة، فقد آثرت الحظيرة اليابانيّة عكس قرارها والسماح لبويمي باسترجاع الصدارة حتّى النهاية.
في الأثناء حلّت سيارة ألبين في المركز الثالث بفارق أكثر من دقيقة عن تويوتا.
أمّا سيارة غليكنهاوس "007 ال ام اتش" الوحيدة، والتي سجّلت بداية مشاركتها في بورتيماو، فقد عبرت خطّ النهاية ضمن سباقها الأوّل، بالرغم من أنّها كانت متأخّرة بـ 53 لفّة عن المتصدّرين.
وتراجعت السيارة بعد أن وقع ريان بريسكو ضحيّة لسيارتَي "جي تي إي" للهواة ما تسبّب في بقائه حبيس المرآب لفترة طويلة لتصليح الضرر.
وكما هو الحال في أغلب الأحيان فإنّ الإثارة كانت حاضرة بقوّة في فئة "ال.ام.بي2" في بورتيماو من خلال معركة رباعيّة حتّى الرمق الأخير.
ونجح الثلاثي روبرتو غونزالس، وأنطونيو فيليكس دا كوستا وأنطوني دايفيدسون بالفوز بالفئة لصالح جوتا، وتقدّما على السيارة #28 التي يقودها طوم بلومكفيست ويتشارك قيادتها مع ستوفيل فاندورن وشون غيلايل، بينما حلّ فريق دبليو آر تي ثالثًا.
وبالنسبة لفئة "جي تي إي" للمحترفين، فقد بسط أليساندرو بيير غيدي وجايمس كالادو سيطرتهما لصالح فيراري على متن السيارة #51 التابعة لفريق "آي اف كورسه" بعد تصدّر كيفن إستري سائق بورش الساعة الأولى من عمر السباق.
ونجت فيراري من كلّ التوقّفات وسيارات الأمان لتُحقّق فوزًا مريحًا، بينما تواصلت المعركة على المركز الثاني حتّى الساعة الأخيرة وجمعت سيارة فيراري #52 بقيادة ميغيل مولينا ودانيال سيرا وسيارة بورشه #92 بقيادة إستري وكريستنسن ونيل ياني، لكنّ فيراري ضمن الثنائيّة للحصان الجامح.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|منصات الصيانة
|1
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|300
|8:00:15.414
|7
|2
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|300
|8:00:17.214
|1.800
|1.800
|8
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|300
|8:01:24.011
|1:08.597
|1:06.797
|9
|4
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|296
|8:01:16.228
|4 Laps
|4 Laps
|9
|5
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
|296
|8:01:20.917
|4 Laps
|4.689
|9
|6
|22
| فيليب هانسون
واين بويد
بول دي ريستا
|Oreca 07
|LMP2
|295
|8:00:21.890
|5 Laps
|1 Lap
|10
|7
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|295
|8:00:52.085
|5 Laps
|30.195
|11
|8
|34
|Jakub Smiechowski
لويس ديليتراز
أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|293
|8:00:29.186
|7 Laps
|2 Laps
|9
|9
|1
| تاتيانا كالديرون
صوفيا فلورش
بيتسكي فيسر
|Oreca 07
|LMP2
|290
|8:00:28.349
|10 Laps
|3 Laps
|10
|10
|70
| إستيبان غارسيا
ماتياس بيشي
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|290
|8:01:06.800
|10 Laps
|38.451
|10
|11
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|288
|8:01:35.919
|12 Laps
|2 Laps
|12
|12
|20
| يان ماغنوسن
أندرس فجوردباك
دينيس أندرسن
|Oreca 07
|LMP2
|285
|8:01:41.204
|15 Laps
|3 Laps
|11
|13
|29
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|Oreca 07
|LMP2
|280
|8:00:52.926
|20 Laps
|5 Laps
|9
|14
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|279
|8:00:44.728
|21 Laps
|1 Lap
|6
|15
|52
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|279
|8:01:09.794
|21 Laps
|25.066
|7
|16
|92
| كيفن إستر
نيل ياني
مايكل كريستنسن
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|279
|8:01:29.771
|21 Laps
|19.977
|7
|17
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
فريدريك ماكويسكي
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|278
|8:00:53.322
|22 Laps
|1 Lap
|7
|18
|47
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|274
|8:00:21.640
|26 Laps
|4 Laps
|7
|19
|56
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|274
|8:00:27.470
|26 Laps
|5.830
|7
|20
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|274
|8:01:12.873
|26 Laps
|45.403
|8