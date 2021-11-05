دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 8 تبقى في الصدارة في التجارب الحرة الثانية في البحرين

سجّل الفائز بلومان مرّتين زمنًا قدره دقيقة و47.673 ثانية ضمن طلعة من أربع لفات في بداية الحصة التي امتدت لـ 90 دقيقة، ليتفوّق على كاموي كوباياشي على متن السيارة الشقيقة "جي آر010 الهجينة" رقم 7 بفارق أكثر من نصف ثانية.

وكان أفضل أزمنة هارتلي أسرع بـ 8 أعشار من الثانية من زمنه الذي تصدّر به التجارب الحرة الأولى بالأمس، لكنه كان أبطأ من زمن قطب الانطلاق الأول الذي سجّله لسباق البحرين 6 ساعات الأسبوع الماضي.

هذا وتفصل 15 نقطة بين سيارتي تويوتا بالتوجّه إلى السباق الختامي يوم غد السبت، حيث يسعى طاقم السيارة رقم 7 للدفاع عن لقبه على أرض حلبة البحرين الدولية.

من جديد، لم يكن فريق "سايناتيك ألبين" قادرًا على مقارعة الصانع الياباني ضمن وتيرة اللفة الواحدة، حيث اكتفى سائقه ماثيو فاكسفييه بتسجيل زمن وقدره دقيقة و49.056 ثانية.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب سائق الفورمولا واحد السابق غييدو فان دير غارد، مع دقيقة و50.513 ثانية لصالح فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند".

إذ تقدّم على سائق "يونايتد أوتوسبورتس" فيليبي ألبكركي بفارق 0.046 ثانية، والذي تقدّم بدوره على الفريق متصدر ترتيب الفئة "دبليو آر تي" مع سائقه فردناند هابسبرغ.

فيما عادت فيراري لتتقدم على بورشه ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" للمرة الأولى خلال جولتي البحرين الختاميتين، حيث سجّل دانييل سيرا الزمن الأسرع مع دقيقة و57.509 ثانية بفارق 4 أعشار من الثانية أمام فريدريك ماكوويكي وكيفن إستر على متن سيارتي بورشه.

لكن وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كانت الغلبة لبورشه أمام فيراري، سجّل مات كامبل الزمن الأسرع أمام أنطونيو فوكو بفارق عشرين من الثانية.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: