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دبليو إي سي / البحرين 2 تقرير التجارب

دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 8 تبقى في الصدارة في التجارب الحرة الثانية في البحرين

ضمن برندون هارتلي من جديد بقاء سيارة تويوتا رقم 8 في صدارة جدول الأزمنة في التجارب الحرة الثانية لسباق البحرين 8 ساعات الختامي الحاسم للقب بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 8 تبقى في الصدارة في التجارب الحرة الثانية في البحرين

سجّل الفائز بلومان مرّتين زمنًا قدره دقيقة و47.673 ثانية ضمن طلعة من أربع لفات في بداية الحصة التي امتدت لـ 90 دقيقة، ليتفوّق على كاموي كوباياشي على متن السيارة الشقيقة "جي آر010 الهجينة" رقم 7 بفارق أكثر من نصف ثانية.

وكان أفضل أزمنة هارتلي أسرع بـ 8 أعشار من الثانية من زمنه الذي تصدّر به التجارب الحرة الأولى بالأمس، لكنه كان أبطأ من زمن قطب الانطلاق الأول الذي سجّله لسباق البحرين 6 ساعات الأسبوع الماضي.

هذا وتفصل 15 نقطة بين سيارتي تويوتا بالتوجّه إلى السباق الختامي يوم غد السبت، حيث يسعى طاقم السيارة رقم 7 للدفاع عن لقبه على أرض حلبة البحرين الدولية.

من جديد، لم يكن فريق "سايناتيك ألبين" قادرًا على مقارعة الصانع الياباني ضمن وتيرة اللفة الواحدة، حيث اكتفى سائقه ماثيو فاكسفييه بتسجيل زمن وقدره دقيقة و49.056 ثانية.

وضمن فئة "ال ام بي2"، كانت الصدارة من نصيب سائق الفورمولا واحد السابق غييدو فان دير غارد، مع دقيقة و50.513 ثانية لصالح فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند".

إذ تقدّم على سائق "يونايتد أوتوسبورتس" فيليبي ألبكركي بفارق 0.046 ثانية، والذي تقدّم بدوره على الفريق متصدر ترتيب الفئة "دبليو آر تي" مع سائقه فردناند هابسبرغ.

فيما عادت فيراري لتتقدم على بورشه ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" للمرة الأولى خلال جولتي البحرين الختاميتين، حيث سجّل دانييل سيرا الزمن الأسرع مع دقيقة و57.509 ثانية بفارق 4 أعشار من الثانية أمام فريدريك ماكوويكي وكيفن إستر على متن سيارتي بورشه.

لكن وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كانت الغلبة لبورشه أمام فيراري، سجّل مات كامبل الزمن الأسرع أمام أنطونيو فوكو بفارق عشرين من الثانية.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		42 1:47.673  
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		38 1:48.200 0.527
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		40 1:49.056 1.383
4 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		40 1:50.513 2.840
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		30 1:50.559 2.886
6 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		40 1:51.190 3.517
7 34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		40 1:51.314 3.641
8 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أولي كالدويل
France نيلسون بانشياتيتشي 		38 1:52.477 4.804
9 1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		38 1:52.838 5.165
10 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		31 1:52.856 5.183
11 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		43 1:53.183 5.510
12 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		36 1:53.262 5.589
13 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		44 1:53.635 5.962
14 20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		40 1:54.340 6.667
15 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		37 1:57.509 9.836
16 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي 		37 1:57.924 10.251
17 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن 		34 1:58.043 10.370
18 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		35 1:58.043 10.370

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