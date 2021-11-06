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دبليو إي سي / البحرين 2 تقرير السباق

دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 7 تحسم اللقب والشقيقة رقم 8 تفوز في سباق البحرين الختامي

نجح طاقم سيارة تويوتا رقم 7 المؤلف من كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز ومايك كونواي في حسم لقب بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" بعد أن أكملوا سباق البحرين 8 ساعات الختامي في المركز الثاني.

دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 7 تحسم اللقب والشقيقة رقم 8 تفوز في سباق البحرين الختامي

تفوق طاقم سيارة تويوتا رقم 8 المؤلف من كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي وسيباستيان بويمي على السيارة الشقيقة رقم 7 ليُحرزوا الفوز بالسباق الختامي الموسم، لكنّ اللقب كان من نصيب الأخيرة، في الوقت الذي انتزعت فيه فيرار لقب فئة "جي تي إي المحترفين" بطريقة مثيرة للجدل.

بعد أن عزز صدراته للترتيب إلى 16 نقطة بعد إحرازه قطب الانطلاق الأول في البحرين بالأمس، كان طاقم سيارة تويوتا رقم 7 بحاجة فقط إلى إكمال السباق اليوم ضمن التصنيف من أجل أن يحرز أول لقب في حقبة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي".

ورغم أن الفوز كان من نصيب السيارة الشقيقة، لكن المركز الثاني كان كافيًا لكوباياشي، لوبيز وكونواي من أجل أن يكملوا ثنائية اللقب/لومان 24 ساعة للمرة الأولى في مسيرتهم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تصدّر كونواي المراحل الأولى من الحدث منطلقًا من المركز الأول، لكن طُلب منه تبديل المركز مع سيارة تويوتا الأخرى الأسرع التي كان يقودها بويمي في بداية الساعة الثانية.

فيما لم تشهد بقية السباق أية منافسة جنبًا إلى جنب بين سيارتي تويوتا، حيث وصل الفارق بينهما إلى حدود 7 ثوان عند خط النهاية.

وعبر ناكاجيما العلم الشطرنجي أولًا على متن السيارة رقم 8، ليُكمل الموسم على نحوٍ قوي وهو الذي في جعبته ثلاثة انتصارات في لومان ولقب "ال ام بي1" في موسم 2018/2019.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة ألبين الوحيدة والأخيرة ضمن الفئة الخارقة المؤلفة من ثلاث سيارات فقط، حيث أكمل نيكولاس لابييه، ماثيو فاكسفييه وأندريه نيغراو السباق متأخرين بست لفات.

دبليو آر تي تحقق لقب "ال ام بي2" عبر الفوز ضمن فئتها

تواصل الموسم الحُلم بالنسبة لفريق "دبليو آر تي" المشارك للمرة الأولى في الفئات النموذجية، حيث انتزع لقب فئة "ال ام بي2" فائقة التنافسية، ليُضيف إلى نجاحاته في سلسلة لومان الأوروبية.

وقد تمكن فردناند هابسبرغ، شارل ميليزي وروبن فرينز من حسم اللقب بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم في البحرين.

ورغم تأهّلها في مركز متأخر بعد الشيء، تمكنت "دبليو آر تي" من شق طريقها من المركز السابع والتفوق على الجميع لتحقق فوزًا مستحقًا أمام سيارتي جوتا في المركزين الثاني والثالث.

فيراري تحرز لقب "جي تي إي المحترفين" بعد نهاية مثيرة للجدل

تمكن ثنائي فيراري أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو من حصد اللقب المؤقت لفئة "جي تي إي المحترفين"، وذلك بعدما رفض السائق الإيطالي اتباع أمر إدارة السباق بترك مايكل كريستنسن سائق بورشه يمر إثر حادثة متأخرة بين الثنائي.

وكانت سيارة بورشه في الصدارة بالدخول إلى الساعة الأخيرة، لكن بيير غويدي دفع كريستنسن ليتنزلق سيارته في المنعطف الأخير لتتراجع سيارة بورشه إلى المركز الثاني.

وقد أمر مراقبو السباق بيير غويدي بأن يعيد المركز إلى كريستنسن في غضون بضع لفات من الحادثة، لكن عبر العلم الشطرنجي في المركز الأول ليحرز لقبًا مؤقتًا لفيراري.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة فيراري الثانية مع دانييل سيرا وميغيل مولينا.

أيه اف كورسيه تحصد لقب فئة "جي تي إي الهواة"

دافع فريق "ايه اف كورسيه" بنجاح عن لقب فئة "جي تي إي الهواة" بعدما حقق الفريق فوزه الرابع هذا الموسم بسهولة.

فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق "ديمبسي بروتون بورشه" والذي أكمل أمام فريق "بروجيكت وان بورشه".

نتيجة السباق:

المركز   # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1   8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		247 -  
2   7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		247 7.351 7.351
3   36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		241 7 laps  
4   31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		240 7 laps  
5   38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		240 1:14.320 7 Laps
6   28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		240 1:18.978 7 Laps
7   22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		240 1:23.388 7 Laps
8   34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		238 31.531 9 Laps
9   29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		238 3.696 9 Laps
10   70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		238 22.840 9 Laps
11   20 Denmark دينيس أندرسن
Denmark أندرس فجوردباك
Poland روبرت كوبتسا 		237 10 laps  
12   1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		237 16.679 10 Laps
13   21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		236 11 laps  
14   44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أولي كالدويل
France نيلسون بانشياتيتشي 		235 12 laps  
15   51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		233 14 laps  
16   92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني
Denmark مايكل كريستنسن 		233 3.249 14 Laps
17   52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		233 18.393 14 Laps
18   91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز
France فريدريك ماكويسكي 		231 16 laps  
19   83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		230 17 laps  
20   77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		229 0.147 18 Laps
21   56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		229 0.123 18 Laps
22   47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		229 34.168 18 Laps
23   57 Takeshi Kimura
Denmark ميكيل جنسن
Australia سكوت أندرويس 		228 19 laps  
24   60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy أندريا بيسيني
Italy ماتيو كريسوني 		228 1:46.263 19 Laps
25   54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		227 20 laps  

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