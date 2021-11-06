دبليو إي سي: سيارة تويوتا رقم 7 تحسم اللقب والشقيقة رقم 8 تفوز في سباق البحرين الختامي

تفوق طاقم سيارة تويوتا رقم 8 المؤلف من كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي وسيباستيان بويمي على السيارة الشقيقة رقم 7 ليُحرزوا الفوز بالسباق الختامي الموسم، لكنّ اللقب كان من نصيب الأخيرة، في الوقت الذي انتزعت فيه فيرار لقب فئة "جي تي إي المحترفين" بطريقة مثيرة للجدل.

بعد أن عزز صدراته للترتيب إلى 16 نقطة بعد إحرازه قطب الانطلاق الأول في البحرين بالأمس، كان طاقم سيارة تويوتا رقم 7 بحاجة فقط إلى إكمال السباق اليوم ضمن التصنيف من أجل أن يحرز أول لقب في حقبة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي".

ورغم أن الفوز كان من نصيب السيارة الشقيقة، لكن المركز الثاني كان كافيًا لكوباياشي، لوبيز وكونواي من أجل أن يكملوا ثنائية اللقب/لومان 24 ساعة للمرة الأولى في مسيرتهم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تصدّر كونواي المراحل الأولى من الحدث منطلقًا من المركز الأول، لكن طُلب منه تبديل المركز مع سيارة تويوتا الأخرى الأسرع التي كان يقودها بويمي في بداية الساعة الثانية.

فيما لم تشهد بقية السباق أية منافسة جنبًا إلى جنب بين سيارتي تويوتا، حيث وصل الفارق بينهما إلى حدود 7 ثوان عند خط النهاية.

وعبر ناكاجيما العلم الشطرنجي أولًا على متن السيارة رقم 8، ليُكمل الموسم على نحوٍ قوي وهو الذي في جعبته ثلاثة انتصارات في لومان ولقب "ال ام بي1" في موسم 2018/2019.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة ألبين الوحيدة والأخيرة ضمن الفئة الخارقة المؤلفة من ثلاث سيارات فقط، حيث أكمل نيكولاس لابييه، ماثيو فاكسفييه وأندريه نيغراو السباق متأخرين بست لفات.

دبليو آر تي تحقق لقب "ال ام بي2" عبر الفوز ضمن فئتها

تواصل الموسم الحُلم بالنسبة لفريق "دبليو آر تي" المشارك للمرة الأولى في الفئات النموذجية، حيث انتزع لقب فئة "ال ام بي2" فائقة التنافسية، ليُضيف إلى نجاحاته في سلسلة لومان الأوروبية.

وقد تمكن فردناند هابسبرغ، شارل ميليزي وروبن فرينز من حسم اللقب بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم في البحرين.

ورغم تأهّلها في مركز متأخر بعد الشيء، تمكنت "دبليو آر تي" من شق طريقها من المركز السابع والتفوق على الجميع لتحقق فوزًا مستحقًا أمام سيارتي جوتا في المركزين الثاني والثالث.

فيراري تحرز لقب "جي تي إي المحترفين" بعد نهاية مثيرة للجدل

تمكن ثنائي فيراري أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو من حصد اللقب المؤقت لفئة "جي تي إي المحترفين"، وذلك بعدما رفض السائق الإيطالي اتباع أمر إدارة السباق بترك مايكل كريستنسن سائق بورشه يمر إثر حادثة متأخرة بين الثنائي.

وكانت سيارة بورشه في الصدارة بالدخول إلى الساعة الأخيرة، لكن بيير غويدي دفع كريستنسن ليتنزلق سيارته في المنعطف الأخير لتتراجع سيارة بورشه إلى المركز الثاني.

وقد أمر مراقبو السباق بيير غويدي بأن يعيد المركز إلى كريستنسن في غضون بضع لفات من الحادثة، لكن عبر العلم الشطرنجي في المركز الأول ليحرز لقبًا مؤقتًا لفيراري.

المركز الثالث كان من نصيب سيارة فيراري الثانية مع دانييل سيرا وميغيل مولينا.

أيه اف كورسيه تحصد لقب فئة "جي تي إي الهواة"

دافع فريق "ايه اف كورسيه" بنجاح عن لقب فئة "جي تي إي الهواة" بعدما حقق الفريق فوزه الرابع هذا الموسم بسهولة.

فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق "ديمبسي بروتون بورشه" والذي أكمل أمام فريق "بروجيكت وان بورشه".

نتيجة السباق: