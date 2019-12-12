دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

حقّق برونو سينا توقيتًا وقدره 1:42.471 دقيقة على متن سيارة ريبيليون "آر13" ضمن الحصّة الليليّة البالغة مدّتها 90 دقيقة، حيث مثّل ذلك تحسّنًا بـ 4.5 ثوانٍ عن زمن السيارة في الحصّة الأولى. أمّا سيارة جينيتا #5 "جي60" التي تصدّر بها بين هانلي الحصّة الأولى فقد تقدّمت إلى المركز الثاني مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

في المقابل انتهى المطاف بسيارتَي تويوتا "تي.اس050" في المركزين الثالث والرابع على التوالي. إذ حقّق مايك كونواي توقيتًا وقدره 1:44.221 دقيقة على متن سيارة تويوتا #7 متفوّقًا على كازوكي ناكاجيما سائق السيارة #8 بفارق نصف ثانية.

وتحمل السيارتان #7 و#8 أوزان إعاقة تُعادل 2.51 و2.72 ثانية على التوالي، بينما تحمل ريبيليون ما يُعادل 1.36 ثانية، بينما تقتصر جينيتا على 0.24 ثانية.

أمّا ضمن فئة "ال.ام.بي2" فقد كان ويل ستيفنز الأسرع على متن سيارة جاكي شان دي سي بتوقيت وقدره 1:46.147 دقيقة، وتفوّق بذلك على زمن بول دي ريستا من فترة ما بعد الظهر بثانيتين.