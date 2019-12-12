أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو إي سي / البحرين / تقرير التجارب

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين
12-12-2019

تصدّر فريق ريبيليون ريسينغ جدول الأزمنة في التجارب الحرّة الثانية من جولة البحرين ضمن بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

حقّق برونو سينا توقيتًا وقدره 1:42.471 دقيقة على متن سيارة ريبيليون "آر13" ضمن الحصّة الليليّة البالغة مدّتها 90 دقيقة، حيث مثّل ذلك تحسّنًا بـ 4.5 ثوانٍ عن زمن السيارة في الحصّة الأولى. أمّا سيارة جينيتا #5 "جي60" التي تصدّر بها بين هانلي الحصّة الأولى فقد تقدّمت إلى المركز الثاني مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

في المقابل انتهى المطاف بسيارتَي تويوتا "تي.اس050" في المركزين الثالث والرابع على التوالي. إذ حقّق مايك كونواي توقيتًا وقدره 1:44.221 دقيقة على متن سيارة تويوتا #7 متفوّقًا على كازوكي ناكاجيما سائق السيارة #8 بفارق نصف ثانية.

وتحمل السيارتان #7 و#8 أوزان إعاقة تُعادل 2.51 و2.72 ثانية على التوالي، بينما تحمل ريبيليون ما يُعادل 1.36 ثانية، بينما تقتصر جينيتا على 0.24 ثانية.

أمّا ضمن فئة "ال.ام.بي2" فقد كان ويل ستيفنز الأسرع على متن سيارة جاكي شان دي سي بتوقيت وقدره 1:46.147 دقيقة، وتفوّق بذلك على زمن بول دي ريستا من فترة ما بعد الظهر بثانيتين.

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو 		ريبيليون ال ام بي 1 41 1:42.471     190.133
2 5 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom بن هانلي
United Kingdom جوردان كينغ 		جينيتا ال ام بي 1 31 1:43.882 1.411 1.411 187.551
3 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		تويوتا ال ام بي 1 44 1:44.221 1.750 0.339 186.941
4 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		تويوتا ال ام بي 1 38 1:44.721 2.250 0.500 186.048
5 37 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		أوريكا ال ام بي 2 44 1:46.147 3.676 1.426 183.549
6 6 United Kingdom مايك سيمبسون
United States كريس دايسون
United Kingdom غاي سميث 		جينيتا ال ام بي 1 10 1:46.373 3.902 0.226 183.159
7 26 Russian Federation رومان رازينوف
Netherlands جوب فان إيترت
France جون إيريك فيرن 		آوروس ال ام بي 2 42 1:46.667 4.196 0.294 182.654
8 33 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك 		أوريكا ال ام بي 2 42 1:47.037 4.566 0.370 182.023
9 36 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		ألبين ال ام بي 2 31 1:47.158 4.687 0.121 181.817
10 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		أوريكا ال ام بي 2 32 1:47.488 5.017 0.330 181.259
المقال التالي
مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"

المقال السابق

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي
الحدث البحرين

دبليو إي سي Next session

البحرين

البحرين

١٢ ديسمبر - ١٤ ديسمبر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستجري مراجعة كاملة لمحرّكها وسيارتها لموسم 2020

2
فورمولا 1

تحديد موعد الكشف عن سيارة فيراري 2020

3
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

10د
4
فورمولا 1

معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا

5
دبليو آر سي

دبليو آر سي: ميك يفكّر في الاعتزال بعد خسارة مقعده مع تويوتا

أحدث ملفات الفيديو

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات 02:59
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات 01:46
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:37
دبليو إي سي

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:54
دبليو إي سي

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي 02:32
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين
WEC

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"
WEC

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين
WEC

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين

تويوتا: تواجد بيجو يثبّت فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي"
WEC

تويوتا: تواجد بيجو يثبّت فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي"

دبليو إي سي: تحضيرات تويوتا لفئة السيارات الخارقة أمام "جدول زمني حرج"
WEC

دبليو إي سي: تحضيرات تويوتا لفئة السيارات الخارقة أمام "جدول زمني حرج"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.