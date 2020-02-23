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دبليو إي سي / الأمريكيّتين / تقرير السباق

دبليو إي سي: ريبيليون تنطلق أولًا للمرّة الثالثة على التوالي في أوستن

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دبليو إي سي: ريبيليون تنطلق أولًا للمرّة الثالثة على التوالي في أوستن
23-02-2020

نجح فريق "ريبيليون ريسينغ" في التواجد للمرّة الثالثة على التوالي على قطب الانطلاق الأوّل من بوابة جولة أوستن، متفّوقًا على تويوتا ضمن منافسات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

حجز غوستافو مينيزيس ونورمان ناتو مركز الانطلاق الأوّل أمام أفضل سائقي تويوتا بعدما غيّر الفريق المحرّك على سيارة ريبيليون الوحيدة المشاركة في البطولة "آر-13"، وذلك إثر عطل مفاجئ في منتصف الحصّة الثانية من التجارب الحرّة.

وكان مينيزيس الأسرع في الطلعات الأولى مع دقيقة و47.674 ثانية، ومن ثمّ سجّل ناتو أفضل أزمنته والذي بلغ دقيقة و47.387 ثانية ليمنحا ريبيليون زمنًا وسطيًا قدره دقيقة و47.530 ثانية.

المركز الثاني كان من نصيب خوسيه ماريا لوبيز ومايك كونواي لصالح تويوتا على متن سيارة تويوتا "تي اس050" الهجينة التي تعرّضت لأوزان التثقيل الأكبر في هذه الجولة.

وبلغ زمنا لوبيز وكونواي دقيقة و48.634 ثانية ودقيقة و49.688 ثانية تواليًا ليُسجّلا زمنًا وسطيًا قدره دقيقة و49.161 ثانية.

وعلى الرُغم من أنّ كازوكي ناكاجيما كان أسرع من لوبيز بثمانية أعشار من الثانية على متن سيارة تويوتا الأخرى رقم "8"، لكنّ زميله برندون هارتلي خسر توقيت لفّته الأولى إثر خرقه حدود المسار ليكتفي في النهاية بتسجيل دقيقة و50.971 ثانية ليحجزا المركز الثالث.

وضمن فئة "ال ام بي2"، تمكّن نيكولا لابييري وأنطونين بورغا من تسجيل قطب الانطلاق الأوّل على متن سيارة "كوول ريسينغ أوريكا"، حيث تغلّبا على زمن فيليبي ألبوكيركي وفيل هانسون الوسطي على متن سيارة "يونايتد أوتوسبورتس أوريكا".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان مركز الانطلاق الأوّل من نصيب متصدّر النقاط ماركو سورينسن ونيكي ثيم على متن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 95، وأمام طاقم سيارة بورشه "911 آر اس آر-19" مايكل كريستنسن وكيفن إيستر.

في حين سينطلق ماتيو كايرولي وإيغيديو بيرفيتي أوّلًا في فئة "جي تي إي الهواة" على متن سيارة "بروجيكت وان بورشه 911 آر اس آر" متفوقَين على طاقم أستون مارتن بول دالا لانا وروس غان.

نتيجة تصفيات جولة أوستن:

المركز # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1 1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو 		0 1:47.530  
2 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		0 1:49.161 1.631
3 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		0 1:49.431 1.901
4 42 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني 		0 1:49.910 2.380
5 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		0 1:50.073 2.543
6 36 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		0 1:50.984 3.454
7 37 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		0 1:51.354 3.824
8 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		0 1:51.592 4.062
9 33 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك 		0 1:51.747 4.217
10 21 Sweden هنريك هيدمان
United Kingdom بن هانلي
United States كولن براون 		0 1:52.765 5.235
11 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز 		0 1:53.131 5.601
12 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو 		0 1:54.305 6.775
13 95 Denmark ماركو سورنسن
Denmark نيكي تيم 		0 2:00.733 13.203
14 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		0 2:00.952 13.422
15 97 United Kingdom أليكس لين
Belgium ماكسيم مارتن 		0 2:01.029 13.499
16 51 United Kingdom جيمس كالادو
Italy أليساندرو بيير غيدي 		0 2:01.031 13.501
17 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		0 2:01.049 13.519
18 71 Italy دافيدي ريغون
Spain ميغيل مولينا 		0 2:01.229 13.699
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