دبليو إي سي: ريبيليون تنطلق أولًا للمرّة الثالثة على التوالي في أوستن

حجز غوستافو مينيزيس ونورمان ناتو مركز الانطلاق الأوّل أمام أفضل سائقي تويوتا بعدما غيّر الفريق المحرّك على سيارة ريبيليون الوحيدة المشاركة في البطولة "آر-13"، وذلك إثر عطل مفاجئ في منتصف الحصّة الثانية من التجارب الحرّة.

وكان مينيزيس الأسرع في الطلعات الأولى مع دقيقة و47.674 ثانية، ومن ثمّ سجّل ناتو أفضل أزمنته والذي بلغ دقيقة و47.387 ثانية ليمنحا ريبيليون زمنًا وسطيًا قدره دقيقة و47.530 ثانية.

المركز الثاني كان من نصيب خوسيه ماريا لوبيز ومايك كونواي لصالح تويوتا على متن سيارة تويوتا "تي اس050" الهجينة التي تعرّضت لأوزان التثقيل الأكبر في هذه الجولة.

وبلغ زمنا لوبيز وكونواي دقيقة و48.634 ثانية ودقيقة و49.688 ثانية تواليًا ليُسجّلا زمنًا وسطيًا قدره دقيقة و49.161 ثانية.

وعلى الرُغم من أنّ كازوكي ناكاجيما كان أسرع من لوبيز بثمانية أعشار من الثانية على متن سيارة تويوتا الأخرى رقم "8"، لكنّ زميله برندون هارتلي خسر توقيت لفّته الأولى إثر خرقه حدود المسار ليكتفي في النهاية بتسجيل دقيقة و50.971 ثانية ليحجزا المركز الثالث.

وضمن فئة "ال ام بي2"، تمكّن نيكولا لابييري وأنطونين بورغا من تسجيل قطب الانطلاق الأوّل على متن سيارة "كوول ريسينغ أوريكا"، حيث تغلّبا على زمن فيليبي ألبوكيركي وفيل هانسون الوسطي على متن سيارة "يونايتد أوتوسبورتس أوريكا".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كان مركز الانطلاق الأوّل من نصيب متصدّر النقاط ماركو سورينسن ونيكي ثيم على متن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 95، وأمام طاقم سيارة بورشه "911 آر اس آر-19" مايكل كريستنسن وكيفن إيستر.

في حين سينطلق ماتيو كايرولي وإيغيديو بيرفيتي أوّلًا في فئة "جي تي إي الهواة" على متن سيارة "بروجيكت وان بورشه 911 آر اس آر" متفوقَين على طاقم أستون مارتن بول دالا لانا وروس غان.

نتيجة تصفيات جولة أوستن: