دبليو إي سي: "ريبيليون" تنسحب من رياضة السيارات بعد سباق لومان 24 ساعة

ستشارك ريبيليون التي كانت متواجدة منذ انطلاق بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في 2012، خلال الجولات الأربع المتبقية من الموسم الحالي، قبل أن توقف مشاركاتها بعد انتهاء سباق لومان 24 ساعة الختامي للموسم.

تمتلك ريبيليون سيارة واحدة مزودة بمحرك جيبسون وهيكل أوريكا وتشارك بشكل كامل في منافسات "دبليو إي سي"، لكنها أعلنت بالفعل نيتها جلب سيارة ثانية لجولة سبا وسباق لومان 24 ساعة.

حيث قال أليكسندر بيشي رئيس الشركة: "لطالما كانت رياضة السيارات أحد الموارد الرائعة لنا في ريبيليون. كانت الحلبة موقعاً ممتازاً للعرض وإظهار علامتنا لجمهور كبير".

وأكمل: "كما أن العوائد الاستثمارية المالية من العمل في رياضة السيارات كانت أكثر من مُرضية".

وتابع: "نعمل على منح أنفسنا وقتاً لإعادة تقييم أولوياتنا، لكن تبعات ذلك تعني إيقافاً مباشراً لبرنامجنا التسابقي مع انتهاء الموسم".

واختتم: "ذلك ليس قراراً سهلاً، ونحن حزينون لعدم قدرتنا على المتابعة وتحقيق أهدافنا التي وضعناها سابقاً للمواسم المقبلة".