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دبليو إي سي / شنغهاي / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي

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09-11-2019

أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في شنغهاي، بينما تأهلت تويوتا كأبطأ سيارات الفئة الأولى "إل إم بي1".

سجل غوستافو مينيزيز وبرونو سينا زمناً وسطياً قدره دقيقة و45.892 ثانية على متن سيارة ريبيليون ليتفوقا على سيارتَي فريق جينيتا.

وتعتبر هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفشل فيها تويوتا بتحقيق قطب الانطلاق الأول منذ آخر قطب انطلاق أول أحرزته بورشه قبل خروجها من البطولة في جولة البحرين 2017.

ونجحت سيارة جينيتا رقم 6 بحجز موقعها على صف الانطلاق الأول أمام الشقيقة رقم 5 بفضل جهود تشارلي روبرتسون ومايك سيمبسون، اللذين أنهيا التجارب التأهيلية بفارق 1.2 ثانية خلف المتصدر.

أفضل سيارتي تويوتا كانت رقم 7 مع مايك كونواي وكاموي كوباياشي وبفارق 1.3 ثانية خلف المتصدر وأمام السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي.

أما ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، فقد تأهل نيكولاس لابيير وأنطوان بورجا على متن سيارة "كول ريسينغ" بالمركز الأول، وبفارق عشر ثانية أمام سيارة جاكي شان رقم 37.

وفي فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق كيفن إيستر ومايكل كريستنسن من المركز الأول بفارق 0.018 أمام سيارتي أستون مارتن.

بينما حقق ماتيو كايرولي وإيجيدو بيرفيتي قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة" لصالح فريق "بروجيكت 1".

نتيجة التصفيات

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الأول التوقيت الثاني التوقيت الوسطي الفارق الفاصل
1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون إل إم بي1 1:46.006 1:45.778 1:45.892    
2 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom مايك سيمبسون
United Kingdom غاي سميث		 جينيتا إل إم بي1 1:46.757 1:47.427 1:47.092 1.200 1.200
3 United Kingdom جوردان كينغ
United Kingdom بن هانلي
Russian Federation إيغور أورودزيف		 جينيتا إل إم بي1 1:47.368 1:46.850 1:47.109 1.217 0.017
4 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 1:46.513 1:47.958 1:47.235 1.343 0.126
5 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:47.043 1:49.318 1:48.180 2.288 0.945
6 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا إل إم بي2 1:48.089 1:49.210 1:48.649 2.757 0.469
7 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا إل إم بي2 1:48.326 1:49.224 1:48.775 2.883 0.126
8 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا إل إم بي2 1:48.793 1:49.151 1:48.972 3.080 0.197
9 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا إل إم بي2 1:48.336 1:50.155 1:49.245 3.353 0.273
10 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا إل إم بي2 1:48.746 1:50.732 1:49.739 3.847 0.494
11 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 1:50.523 1:50.470 1:50.496 4.604 0.757
12 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 آلبين إل إم بي2 1:49.586 1:52.296 1:50.941 5.049 0.445
13 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا إل إم بي2 1:48.431   1:48.431 2.539  

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السلاسل دبليو إي سي
الحدث شنغهاي
الحدث الفرعي القسم الثاني
قائمة السائقين برونو سينا , غوستافو مينيزيس
قائمة الفرق ريبيليون ريسينغ

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