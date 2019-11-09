دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي
أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في شنغهاي، بينما تأهلت تويوتا كأبطأ سيارات الفئة الأولى "إل إم بي1".
سجل غوستافو مينيزيز وبرونو سينا زمناً وسطياً قدره دقيقة و45.892 ثانية على متن سيارة ريبيليون ليتفوقا على سيارتَي فريق جينيتا.
وتعتبر هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفشل فيها تويوتا بتحقيق قطب الانطلاق الأول منذ آخر قطب انطلاق أول أحرزته بورشه قبل خروجها من البطولة في جولة البحرين 2017.
ونجحت سيارة جينيتا رقم 6 بحجز موقعها على صف الانطلاق الأول أمام الشقيقة رقم 5 بفضل جهود تشارلي روبرتسون ومايك سيمبسون، اللذين أنهيا التجارب التأهيلية بفارق 1.2 ثانية خلف المتصدر.
أفضل سيارتي تويوتا كانت رقم 7 مع مايك كونواي وكاموي كوباياشي وبفارق 1.3 ثانية خلف المتصدر وأمام السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي.
أما ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، فقد تأهل نيكولاس لابيير وأنطوان بورجا على متن سيارة "كول ريسينغ" بالمركز الأول، وبفارق عشر ثانية أمام سيارة جاكي شان رقم 37.
وفي فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق كيفن إيستر ومايكل كريستنسن من المركز الأول بفارق 0.018 أمام سيارتي أستون مارتن.
بينما حقق ماتيو كايرولي وإيجيدو بيرفيتي قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة" لصالح فريق "بروجيكت 1".
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|الفاصل
|1
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون
|إل إم بي1
|1:46.006
|1:45.778
|1:45.892
|2
| تشارلي روبرتسون
مايك سيمبسون
غاي سميث
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:46.757
|1:47.427
|1:47.092
|1.200
|1.200
|3
| جوردان كينغ
بن هانلي
إيغور أورودزيف
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:47.368
|1:46.850
|1:47.109
|1.217
|0.017
|4
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:46.513
|1:47.958
|1:47.235
|1.343
|0.126
|5
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:47.043
|1:49.318
|1:48.180
|2.288
|0.945
|6
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.089
|1:49.210
|1:48.649
|2.757
|0.469
|7
| هو-بين تونغ
غابرييل أوبري
ويل ستيفنز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.326
|1:49.224
|1:48.775
|2.883
|0.126
|8
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.793
|1:49.151
|1:48.972
|3.080
|0.197
|9
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.336
|1:50.155
|1:49.245
|3.353
|0.273
|10
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.746
|1:50.732
|1:49.739
|3.847
|0.494
|11
| روبرتو لاكورتي
أندريا بيليكي
جورجيو سيرناجيتو
|دالارا
|إل إم بي2
|1:50.523
|1:50.470
|1:50.496
|4.604
|0.757
|12
| توماس لوران
أندريه نيغراو
بيير راغ
|آلبين
|إل إم بي2
|1:49.586
|1:52.296
|1:50.941
|5.049
|0.445
|13
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
نيك دي فريز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.431
|1:48.431
|2.539
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|دبليو إي سي
|الحدث
|شنغهاي
|الحدث الفرعي
|القسم الثاني
|قائمة السائقين
|برونو سينا , غوستافو مينيزيس
|قائمة الفرق
|ريبيليون ريسينغ
دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي
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