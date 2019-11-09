دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي

سجل غوستافو مينيزيز وبرونو سينا زمناً وسطياً قدره دقيقة و45.892 ثانية على متن سيارة ريبيليون ليتفوقا على سيارتَي فريق جينيتا.

وتعتبر هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تفشل فيها تويوتا بتحقيق قطب الانطلاق الأول منذ آخر قطب انطلاق أول أحرزته بورشه قبل خروجها من البطولة في جولة البحرين 2017.

ونجحت سيارة جينيتا رقم 6 بحجز موقعها على صف الانطلاق الأول أمام الشقيقة رقم 5 بفضل جهود تشارلي روبرتسون ومايك سيمبسون، اللذين أنهيا التجارب التأهيلية بفارق 1.2 ثانية خلف المتصدر.

أفضل سيارتي تويوتا كانت رقم 7 مع مايك كونواي وكاموي كوباياشي وبفارق 1.3 ثانية خلف المتصدر وأمام السيارة الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي.

أما ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، فقد تأهل نيكولاس لابيير وأنطوان بورجا على متن سيارة "كول ريسينغ" بالمركز الأول، وبفارق عشر ثانية أمام سيارة جاكي شان رقم 37.

وفي فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق كيفن إيستر ومايكل كريستنسن من المركز الأول بفارق 0.018 أمام سيارتي أستون مارتن.

بينما حقق ماتيو كايرولي وإيجيدو بيرفيتي قطب الانطلاق الأول لفئة "جي تي إي الهواة" لصالح فريق "بروجيكت 1".

نتيجة التصفيات

لمتابعة النتائج كاملة الرجاء النقر هنا.