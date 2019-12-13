دبليو إي سي: ريبيليون تتفوق على جينيتا لتحرز قطب الانطلاق الأول في البحرين
أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم، في جولة البحرين لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي".
منح برونو سينا ونورمان ناتو قطب الانطلاق الأول لفريق ريبيليون بزمن وسطي قدره دقيقة و42.979 ثانية أمام سيارة جينيتا رقم 5 التي يقودها بين هانلي وتشارلي روبرتسون بفارق قارب ثلاثة أعشار الثانية.
وسجل سينا الزمن الأسرع على متن سيارة ريبيليون قبل أن يعيدها ناتو إلى المرآب مع قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية هذا الموسم.
وأنهت تويوتا الحصة بالمركزين الثالث والرابع، مع السيارة رقم 8 أمام شقيقتها رقم 7.
وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، أحرز فريق يونايتد أوتوسبورت قطب الانطلاق الأول مع فيل هانسون وبول دي ريستا.
أما بورشه فحسمت قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني وريتشارد ليتز على متن السيارة رقم 91.
بينما أنهت السيارة الشقيقة رقم 92 بالمركز الثاني.
أما سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها أليساندرو بيير غويدي فأحرزت المركز الثالث أمام سيارتَي أستون مارتن.
وأحرز فريق بروجكت 1 قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ وجيروين بليكيمولين ضمن فئة "جي تي إي الهواة".
نتيجة التصفيات
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|الفاصل
|1
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون
|إل إم بي1
|1:42.396
|1:43.562
|1:42.979
|2
| تشارلي روبرتسون
بن هانلي
جوردان كينغ
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:43.559
|1:42.688
|1:43.123
|0.144
|0.144
|3
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:42.986
|1:44.009
|1:43.497
|0.518
|0.374
|4
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:43.446
|1:44.238
|1:43.842
|0.863
|0.345
|5
| مايك سيمبسون
كريس دايسون
غاي سميث
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:43.609
|1:44.165
|1:43.887
|0.908
|0.045
|6
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:44.869
|1:45.846
|1:45.357
|2.378
|1.470
|7
| هو-بين تونغ
غابرييل أوبري
ويل ستيفنز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:45.079
|1:46.220
|1:45.649
|2.670
|0.292
|8
| رومان رازينوف
جوب فان إيترت
جون إيريك فيرن
|أوروس
|إل إم بي2
|1:46.168
|1:45.738
|1:45.953
|2.974
|0.304
|9
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:46.740
|1:46.091
|1:46.415
|3.436
|0.462
|10
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:46.713
|1:47.818
|1:47.265
|4.286
|0.850
|11
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:46.101
|1:48.546
|1:47.323
|4.344
|0.058
|12
| توماس لوران
أندريه نيغراو
بيير راغ
|ألبين
|إل إم بي2
|1:46.880
|1:48.570
|1:47.725
|4.746
|0.402
|13
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
نيك دي فريز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:50.419
|1:47.380
|1:48.899
|5.920
|1.174
|14
| روبرتو لاكورتي
أندريا بيليكي
جورجيو سيرناجيتو
|دالارا
|إل إم بي2
|1:48.414
|1:50.534
|1:49.474
|6.495
|0.575
النتائج الكاملة هنا.
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