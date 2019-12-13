دبليو إي سي: ريبيليون تتفوق على جينيتا لتحرز قطب الانطلاق الأول في البحرين

منح برونو سينا ونورمان ناتو قطب الانطلاق الأول لفريق ريبيليون بزمن وسطي قدره دقيقة و42.979 ثانية أمام سيارة جينيتا رقم 5 التي يقودها بين هانلي وتشارلي روبرتسون بفارق قارب ثلاثة أعشار الثانية.

وسجل سينا الزمن الأسرع على متن سيارة ريبيليون قبل أن يعيدها ناتو إلى المرآب مع قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية هذا الموسم.

وأنهت تويوتا الحصة بالمركزين الثالث والرابع، مع السيارة رقم 8 أمام شقيقتها رقم 7.

وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، أحرز فريق يونايتد أوتوسبورت قطب الانطلاق الأول مع فيل هانسون وبول دي ريستا.

أما بورشه فحسمت قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني وريتشارد ليتز على متن السيارة رقم 91.

بينما أنهت السيارة الشقيقة رقم 92 بالمركز الثاني.

أما سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها أليساندرو بيير غويدي فأحرزت المركز الثالث أمام سيارتَي أستون مارتن.

وأحرز فريق بروجكت 1 قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ وجيروين بليكيمولين ضمن فئة "جي تي إي الهواة".

نتيجة التصفيات

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