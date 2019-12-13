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دبليو إي سي / البحرين / تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: ريبيليون تتفوق على جينيتا لتحرز قطب الانطلاق الأول في البحرين

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دبليو إي سي: ريبيليون تتفوق على جينيتا لتحرز قطب الانطلاق الأول في البحرين
13-12-2019

أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم، في جولة البحرين لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي".

منح برونو سينا ونورمان ناتو قطب الانطلاق الأول لفريق ريبيليون بزمن وسطي قدره دقيقة و42.979 ثانية أمام سيارة جينيتا رقم 5 التي يقودها بين هانلي وتشارلي روبرتسون بفارق قارب ثلاثة أعشار الثانية.

وسجل سينا الزمن الأسرع على متن سيارة ريبيليون قبل أن يعيدها ناتو إلى المرآب مع قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية هذا الموسم.

وأنهت تويوتا الحصة بالمركزين الثالث والرابع، مع السيارة رقم 8 أمام شقيقتها رقم 7.

وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، أحرز فريق يونايتد أوتوسبورت قطب الانطلاق الأول مع فيل هانسون وبول دي ريستا.

أما بورشه فحسمت قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" مع جيانماريا بروني وريتشارد ليتز على متن السيارة رقم 91.

بينما أنهت السيارة الشقيقة رقم 92 بالمركز الثاني.

أما سيارة فيراري رقم 51 التي يقودها أليساندرو بيير غويدي فأحرزت المركز الثالث أمام سيارتَي أستون مارتن.

وأحرز فريق بروجكت 1 قطب الانطلاق الأول مع بين كيتينغ وجيروين بليكيمولين ضمن فئة "جي تي إي الهواة".

نتيجة التصفيات

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الأول التوقيت الثاني التوقيت الوسطي الفارق الفاصل
1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون إل إم بي1 1:42.396 1:43.562 1:42.979    
2 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom بن هانلي
United Kingdom جوردان كينغ		 جينيتا إل إم بي1 1:43.559 1:42.688 1:43.123 0.144 0.144
3 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:42.986 1:44.009 1:43.497 0.518 0.374
4 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 1:43.446 1:44.238 1:43.842 0.863 0.345
5 United Kingdom مايك سيمبسون
United States كريس دايسون
United Kingdom غاي سميث		 جينيتا إل إم بي1 1:43.609 1:44.165 1:43.887 0.908 0.045
6 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا إل إم بي2 1:44.869 1:45.846 1:45.357 2.378 1.470
7 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا إل إم بي2 1:45.079 1:46.220 1:45.649 2.670 0.292
8 Russian Federation رومان رازينوف
Netherlands جوب فان إيترت
France جون إيريك فيرن		 أوروس إل إم بي2 1:46.168 1:45.738 1:45.953 2.974 0.304
9 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا إل إم بي2 1:46.740 1:46.091 1:46.415 3.436 0.462
10 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا إل إم بي2 1:46.713 1:47.818 1:47.265 4.286 0.850
11 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا إل إم بي2 1:46.101 1:48.546 1:47.323 4.344 0.058
12 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 ألبين إل إم بي2 1:46.880 1:48.570 1:47.725 4.746 0.402
13 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا إل إم بي2 1:50.419 1:47.380 1:48.899 5.920 1.174
14 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 1:48.414 1:50.534 1:49.474 6.495 0.575

النتائج الكاملة هنا.

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حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي
الحدث البحرين
قائمة السائقين برونو سينا , نورمان ناتو
قائمة الفرق ريبيليون ريسينغ

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