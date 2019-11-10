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دبليو إي سي / شنغهاي / تقرير السباق

دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي

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دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي
10-11-2019

سجّل فريق "ريبيليون ريسينغ" أوّل فوز له في هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" من بوابة سباق شنغهاي 4 ساعات بعد تفوّقه على سيارتي تويوتا.

استغلّ طاقم سيارة ريبيليون رقم 1 المتألف من برونو سينا، غوستافو مينيزيس ونورمان ناتو الفرصة التي وُضعت بين أيديهم من نظام العوائق في الفئة الأولى "ال ام بي1" ليُلحقوا الهزيمة بفريق تويوتا بفارق تجاوز الدقيقة على مدار السباق.

ويسجّل ذلك ثاني فوز للعلامة السويسرية منذ عودتها إلى منافسات الفئة الأولى، وذلك بعد أن ورثت الفوز في سيلفرستون العام الماضي، وأوّل هزيمة لتويوتا منذ سباق أوستن موسم 2017.

ورُغم تراجع ناتو إلى مؤخّرة ترتيب الفئة بعد انطلاقته السيئة من المركز الأوّل، لكنّ زميله مينيزيس الذي تسلّم مهام القيادة في الطلعة الثانية نجح بإحراز تقدّم سريع مستفيدًا من حصول سيارتي جينيتا وسيارة تويوتا رقم 7 على عقوبة المرور من خط الحظائر إثر تجاوزهم لناتو قبل الانطلاقة.

ومع وصوله إلى المركز الثاني، تمكّن مينيزيس من تجاوز سيباستيان بويمي على متن سيارة تويوتا رقم 8 ليقتنص الصدارة في بداية الساعة الثانية ويبني أفضليّة أكثر من 30 ثانية قبل تسليم السيارة إلى سينا.

وما صعّب من مهم منافسي ريبيليون كان رفع الأعلام الصفراء قبل أكثر من ساعة من نهاية السباق، ليسجّل فريق ريبليون فوزًا مريحًا.

سيارة تويوتا رقم 8 اكتفت بمركز الوصافة أمام السيارة الشقيقة رقم 7 التي يقودها كلّ من كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.

سيارتا جينيتا  رقم 5 ورقم 6 تواجدتا في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

فريق "جوتا سبورت" يُهيمن على فئة "ال ام بي2"

فرض فريق "جوتا سبورت" هيمنته على الفئة الثانية محققًا الفوز على متن سيارة "أوريكا 07" رقم 38 التي يقودها كل من أنطونيو فيلكس دا كوستا، أنثوني دايفيدسون وروبرتو غونزاليس.

فيما حصد المركز الثاني فريق "جاكي شان دي سي ريسينغ" مع سيارة أوريكا الشقيقة رقم 37.

فيراري تتفوّق على بورشه في فئة "جي تي إي"

أحرزت فيراري أوّل فوز لها هذا الموسم ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حيث نجح كلّ من أليساندور بيير غويدي وجايمس كالادو في صدّ هجوم بورشه المتأخّر.

وقد سجّلت سيارة "أيه اف كورسي فيراري 488" فوزًا مريحًا أمام سيارة بورشه "911 آر اس آر" رقم 92، فيما أكملت سيارة الصانع الألماني الشقيقة مراكز منصّة التتويج.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، سجّل فريق "تي اف سبورت" فوزه الثاني على التوالي مع كلّ من تشارلي إيستوود، جوناثان آدم وصالح يولوك الذين استفادو من التوقّف خلال فترة رفع الأعلام الصفراء.

نتيجة السباق:

المركز   السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1   Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو 		125 4:00:59.195  
2   Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		125 4:02:06.179 1:06.984
3   United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		124 4:01:06.971 1 Lap
4   United Kingdom جوردان كينغ
United Kingdom بن هانلي
Russian Federation إيغور أورودزيف 		124 4:02:17.754 1 Lap
5   United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom مايك سيمبسون
United Kingdom غاي سميث 		123 4:01:30.617 2 Laps
6   Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		121 4:01:57.448 4 Laps
7   China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		121 4:02:14.538 4 Laps
8   United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		121 4:02:19.175 4 Laps
9   France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		120 4:01:48.484 5 Laps
10   Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز 		120 4:01:51.228 5 Laps
11   United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك 		120 4:02:27.091 5 Laps
12   Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو 		119 4:02:21.029 6 Laps
13   United Kingdom جيمس كالادو
Italy أليساندرو بيير غيدي 		115 4:02:02.387 10 Laps
14   Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		115 4:02:09.144 10 Laps
15   Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		115 4:02:22.572 10 Laps
16   United Kingdom أليكس لين
Belgium ماكسيم مارتن 		115 4:02:31.099 10 Laps
17   Denmark ماركو سورنسن
Denmark نيكي تيم 		115 4:02:37.304 10 Laps
18   Italy دافيدي ريغون
Spain ميغيل مولينا 		115 4:02:47.502 10 Laps
19   Turkey صالح يولوك
Ireland تشارلي إيستوود
United Kingdom جوناثان آدم 		113 4:02:09.998 12 Laps
20   United States بن كيتنغ
Larry ten
Netherlands جيرون بليكمولين 		113 4:02:26.249 12 Laps
21   Canada بول دالا لانا
United Kingdom دارين تيرنر
United Kingdom روس غن 		113 4:02:38.459 12 Laps
22   France فرانسوا بيريدو
France إيمانويل كولار
Denmark نيكولاس نيلسن 		113 4:02:53.764 12 Laps
23   Norway إيجيديو برفتي
Denmark دايفيد هينماير هانسون
Italy ماتيو كايرولي 		112 4:01:02.416 13 Laps
24   Italy أنجيلو نيغرو
Will Bamber
Austria توماس براينينغ 		112 4:01:33.969 13 Laps
25   Japan موتواكي إيشيكاوا
Monaco أوليفييه بيريتا
Japan كى كوتسولينو 		112 4:01:47.768 13 Laps
26   Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		112 4:02:06.350 13 Laps
27   United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom أندرو واتسون
United Kingdom بن باركر 		112 4:02:20.429 13 Laps
28   Germany كريستيان رييد
Italy ريكاردو بيرا
Australia مات كامبل 		112 4:02:26.990 13 Laps
29   United Kingdom بونامي غريمس
United Kingdom جوني موليم
United Kingdom تشارلز هولينغ 		112 4:02:56.211 13 Laps
30   Monaco فيليب بريت
Louis Prette
France فينسنت أبريل 		107 4:01:24.668 18 Laps
    France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني 		30 59:20.744 95 Laps
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