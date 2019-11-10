دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي

استغلّ طاقم سيارة ريبيليون رقم 1 المتألف من برونو سينا، غوستافو مينيزيس ونورمان ناتو الفرصة التي وُضعت بين أيديهم من نظام العوائق في الفئة الأولى "ال ام بي1" ليُلحقوا الهزيمة بفريق تويوتا بفارق تجاوز الدقيقة على مدار السباق.

ويسجّل ذلك ثاني فوز للعلامة السويسرية منذ عودتها إلى منافسات الفئة الأولى، وذلك بعد أن ورثت الفوز في سيلفرستون العام الماضي، وأوّل هزيمة لتويوتا منذ سباق أوستن موسم 2017.

ورُغم تراجع ناتو إلى مؤخّرة ترتيب الفئة بعد انطلاقته السيئة من المركز الأوّل، لكنّ زميله مينيزيس الذي تسلّم مهام القيادة في الطلعة الثانية نجح بإحراز تقدّم سريع مستفيدًا من حصول سيارتي جينيتا وسيارة تويوتا رقم 7 على عقوبة المرور من خط الحظائر إثر تجاوزهم لناتو قبل الانطلاقة.

ومع وصوله إلى المركز الثاني، تمكّن مينيزيس من تجاوز سيباستيان بويمي على متن سيارة تويوتا رقم 8 ليقتنص الصدارة في بداية الساعة الثانية ويبني أفضليّة أكثر من 30 ثانية قبل تسليم السيارة إلى سينا.

وما صعّب من مهم منافسي ريبيليون كان رفع الأعلام الصفراء قبل أكثر من ساعة من نهاية السباق، ليسجّل فريق ريبليون فوزًا مريحًا.

سيارة تويوتا رقم 8 اكتفت بمركز الوصافة أمام السيارة الشقيقة رقم 7 التي يقودها كلّ من كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.

سيارتا جينيتا رقم 5 ورقم 6 تواجدتا في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

فريق "جوتا سبورت" يُهيمن على فئة "ال ام بي2"

فرض فريق "جوتا سبورت" هيمنته على الفئة الثانية محققًا الفوز على متن سيارة "أوريكا 07" رقم 38 التي يقودها كل من أنطونيو فيلكس دا كوستا، أنثوني دايفيدسون وروبرتو غونزاليس.

فيما حصد المركز الثاني فريق "جاكي شان دي سي ريسينغ" مع سيارة أوريكا الشقيقة رقم 37.

فيراري تتفوّق على بورشه في فئة "جي تي إي"

أحرزت فيراري أوّل فوز لها هذا الموسم ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" حيث نجح كلّ من أليساندور بيير غويدي وجايمس كالادو في صدّ هجوم بورشه المتأخّر.

وقد سجّلت سيارة "أيه اف كورسي فيراري 488" فوزًا مريحًا أمام سيارة بورشه "911 آر اس آر" رقم 92، فيما أكملت سيارة الصانع الألماني الشقيقة مراكز منصّة التتويج.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، سجّل فريق "تي اف سبورت" فوزه الثاني على التوالي مع كلّ من تشارلي إيستوود، جوناثان آدم وصالح يولوك الذين استفادو من التوقّف خلال فترة رفع الأعلام الصفراء.

نتيجة السباق: