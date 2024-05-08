دبليو إي سي: روسي يكشف خططه للمشاركة في البطولة لموسم 2025

تكلم بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي" حيال خطته المواصلة في هاتين البطولتين، فيما سيكون موسمه الرابع فقط ضمن عالم سباقات السيارات بعد اعتزاله مشاركات الدراجات النارية نهاية موسم 2021.

حيث قال روسي الذي يشارك ضمن فئة "جي تي 3" الجديدة من "دبليو إي سي"، إضافة إلى كأس التحمل الأوروبية في سباقات "جي تي" العالمية: "أحب المشاركة على متن سيارات جي تي3، هاتان البطولتان هما الأهم في العالم".

وأكمل: "حين تشارك في هاتين البطولتين، فإنك تقوم بعمل جيد. أعتقد أن 8 سباقات في ’دبليو إي سي’ و5 سباقات أخرى في ’جي تي’، بمثابة رقم جيد!".

سيارة دبليو آر تي، بي أم دبليو أم4 رقم 46: فالنتينو روسي، أوغوستو فارفوس، ماكسيم مارتن الصورة من قبل: بي ام دبليو موتورسبورت

كما كشف روسي أنه يتمنى المشاركة في سيلفرستون، الحلبة التي فاز فيها خلال موسم 2015 ضمن "موتو جي بي".

فقال: "أتمنى المشاركة في سيلفرستون، أحب سيلفرستون، لذا ربما في منافسات ’جي تي’ البريطانية".

واختتم: "أعتقد أن المشاركة بسيارة في سيلفرستون ستكون جيدة!".