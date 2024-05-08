جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
دبليو إي سي

دبليو إي سي: روسي يكشف خططه للمشاركة في البطولة لموسم 2025

تكلم فالنتينو روسي أسطورة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" حول توقعاته حيال إكمال برنامجَي مشاركاته في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وكذلك كأس التحمل الأوروبية في سباقات "جي تي" العالمية، لعام 2025.

سيارة دبليو آر تي بي ام دبليو جي تي 3 رقم 46: أحمد الحارثي، فالنتينو روسي، ماكسيم مارتن

الصورة من قبل: أندرياس بيل

تكلم بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي" حيال خطته المواصلة في هاتين البطولتين، فيما سيكون موسمه الرابع فقط ضمن عالم سباقات السيارات بعد اعتزاله مشاركات الدراجات النارية نهاية موسم 2021.

حيث قال روسي الذي يشارك ضمن فئة "جي تي 3" الجديدة من "دبليو إي سي"، إضافة إلى كأس التحمل الأوروبية في سباقات "جي تي" العالمية: "أحب المشاركة على متن سيارات جي تي3، هاتان البطولتان هما الأهم في العالم".

وأكمل: "حين تشارك في هاتين البطولتين، فإنك تقوم بعمل جيد. أعتقد أن 8 سباقات في ’دبليو إي سي’ و5 سباقات أخرى في ’جي تي’، بمثابة رقم جيد!".

اقرأ أيضاً:

 

سيارة دبليو آر تي، بي أم دبليو أم4 رقم 46: فالنتينو روسي، أوغوستو فارفوس، ماكسيم مارتن

سيارة دبليو آر تي، بي أم دبليو أم4 رقم 46: فالنتينو روسي، أوغوستو فارفوس، ماكسيم مارتن

الصورة من قبل: بي ام دبليو موتورسبورت

كما كشف روسي أنه يتمنى المشاركة في سيلفرستون، الحلبة التي فاز فيها خلال موسم 2015 ضمن "موتو جي بي".

فقال: "أتمنى المشاركة في سيلفرستون، أحب سيلفرستون، لذا ربما في منافسات ’جي تي’ البريطانية".

واختتم: "أعتقد أن المشاركة بسيارة في سيلفرستون ستكون جيدة!".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق دبليو إي سي: بيجو تكشف استراتيجيتها فيما يتعلق بالسائقين وسط تضارب المواعيد مع فورمولا إي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل

فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل
دبليو إي سي: تويوتا تتوقع مواصلة تفوق فيراري في سبا رغم تطبيق "موازنة الأداء"

دبليو إي سي: تويوتا تتوقع مواصلة تفوق فيراري في سبا رغم تطبيق "موازنة الأداء"

WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: تويوتا تتوقع مواصلة تفوق فيراري في سبا رغم تطبيق "موازنة الأداء"
ليبرتي ميديا تلقت "اهتماماً كبيراً" من قبل المصنّعين بعد إعلان الاستحواذ على موتو جي بي

ليبرتي ميديا تلقت "اهتماماً كبيراً" من قبل المصنّعين بعد إعلان الاستحواذ على موتو جي بي

MGP موتو جي بي
ليبرتي ميديا تلقت "اهتماماً كبيراً" من قبل المصنّعين بعد إعلان الاستحواذ على موتو جي بي
ريد بُل تتجه للكشف عن سيارتها الخارقة آربي17 في مهرجان غوودوود للسرعة

ريد بُل تتجه للكشف عن سيارتها الخارقة آربي17 في مهرجان غوودوود للسرعة

WEC دبليو إي سي
إيمولا
ريد بُل تتجه للكشف عن سيارتها الخارقة آربي17 في مهرجان غوودوود للسرعة

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط