سيعود روبرت شوارتزمان إلى صفوف فئة السيارات الخارقة في بطولة العالم للتحمل مع بيجو الموسم المقبل.

وينتقل السائق البالغ من العمر 26 عامًا مجددًا إلى سباقات السيارات الرياضية مع العلامة الفرنسية لقيادة إحدى سياراتها المعدلة من طراز 9X8 لو مان الخارقة.

ويأتي ذلك بعد انسحاب فريق بريما ريسينغ من سلسلة إندي كار، وهو الفريق الذي حقق معه مركز الانطلاق الأول في سباق إنديانابوليس 500 لعام 2025.

وسبق لشوارتزمان المنافسة في فئة السيارات الخارقة على متن سيارة فيراري 499 بي ل إم إتش تابعة لفريق إيه إف كورسي، حيث حقق الفوز في جولة أوستن لعام 2024 إلى جانب روبرت كوبيكا وييفي يي.

كما شارك السائق الروسي في سيارة تابعة لفريق إيه إف كورسي المصنعي في كأس التحمل ضمن سلسلة تحدي العالم للسيارات السياحية، وذلك خلال فترة توليه أدوار الاختبار والسائق الاحتياطي مع فريق فيراري للفورمولا 1 بين عامي 2022 و2024.

حيث قال شوارتزمان: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى بطولة العالم للتحمل بعد الفترة التي أمضيتها في السباقات بالولايات المتحدة".

وأكمل: "لقد افتقدت سباقات التحمل كثيرًا خلال الموسمين الماضيين، وأنا متحمس للغاية للانضمام إلى فريق بيجو توتال إنرجيز".

وأردف: "منذ أولى محادثاتي مع الفريق، شعرت بترحيب حقيقي، وشعرت فورًا بأنني جزء من المشروع ضمن بيئة تتمتع بدرجة عالية من الاحتراف والطموح".

وتابع: "برنامج 2027 مثير للغاية بشكل خاص، ولا أكاد أطيق صبرًا للمساهمة في هذا الفصل الجديد والمساعدة في كتابة المراحل المقبلة من القصة معًا".

روبرت شفارتزمان، بريما ريسينغ الصورة من قبل: Penske Entertainment

وقال مدير فريق بيجو سبورت إيمانويل إسنولت إن "سرعته الطبيعية وقدرته على التكيف ونضجه تجعله مناسبًا بشكل مثالي لمشروعنا".

وأضاف: "إنه مثير للإعجاب للغاية ليس فقط من حيث السرعة، ولكن أيضًا من ناحية العقلية والأسلوب والإيجابية، ولذلك نحن سعداء جدًا. نريد أن نبني معه شيئًا قويًا على الصعيد الإنساني والرياضي".

ولم يختبر شوارتزمان، الذي لا يملك برنامج سباقات هذا العام بعد انسحاب بريما من إندي كار في بداية عام 2026، إحدى سيارات بيجو من فئة السيارات الخارقة حتى الآن.

وسيحصل على تجربته الأولى مع السيارة في منتصف هذا الشهر على حلبة الغارف، عندما تجري بيجو اختبارها الثاني للنسخة المعدلة بشكل كبير لعام 2027 من سيارة 9X8. وكانت السيارة قد خاضت أول اختبار لها على حلبة بول ريكار في نهاية يوليو.

وأوضح إسنولت، الذي انضم إلى بيجو سبورت هذا الموسم، أن هناك "بعض القرارات التي لا يزال يتعين اتخاذها" مع وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة سائقي الفريق في بطولة العالم للتحمل لعام 2027.

وستحصل دوريان بين على أول تجربة لها بسيارة 9X8 بمواصفات 2026 على حلبة بول ريكار في بداية ديسمبر، بعد أن تعاقدت معها بيجو كسائقة تطوير في مارس.

وكان من المخطط أن تحصل بطلة أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2025، والتي تنافس في فئة إل إم بي 2 ضمن سلسلة لومان الأوروبية هذا العام، على فرصة تجربة سيارة 9X8 خلال اختبار السائقين المبتدئين الرسمي لبطولة العالم للتحمل في البحرين، في اليوم التالي لختام البطولة.

وأدى استبدال السباق في الشرق الأوسط بجولة في مونزا إلى اعتماد الموعد الجديد في ريكار. وأكد إسنولت أنها تخضع للتقييم من أجل تولي دور محتمل كسائقة اختبار واحتياطية ضمن فريق بطولة العالم للتحمل.