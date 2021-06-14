تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو
دبليو إي سي / ألغارف أخبار

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

قال أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق فريق "جوتا" ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2" في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، أن أول انتصار له على حلبة الموطن، خلال سباق بورتيماو 8 ساعات، كان "مذهلاً"، بعد أن تجاوز زميله توم بلومكفيست إلى الصدارة.

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

سلّم ستوفيل فاندورن مقود سيارة جوتا رقم 28 إلى توم بلومكفيست بمركز الصدارة خلال القسم الأخير للسباق، بالرغم من الاحتكاك الذي جمعه مع دا كوستا على متن السيارة الشقيقة رقم 38.

وكان دا كوستا يقود السيارة كذلك في القسم الأخير، بعد أن قادها أنطوني دايفيدسون وروبرتو غونزاليس، ونجح الأول بالتقدم من المركز الرابع إلى الثاني.

ولاحق البرتغالي نجم الفورمولا إي، بلومفكيست لعدة لفات قبل أن يُقدم على التجاوز الذي منحه الصدارة مستفيداً من الزحام الذي تعرض له بلومكفيست.

وقال دا كوستا: "إنه فوزي العالمي الأول على حلبة موطني. إنه شعور مذهل".

وأكمل: "من المؤسف أنه وبسبب الجائحة لا يوجد جمهور. ربما كانت المدرجات لتضجّ حينها بالجمهور ودعمهم. لكنني مسرور جداً من النتيجة".

وتابع: "إنه فوزي الثالث على التوالي على متن ثلاث سيارات مختلفة (ضمن بطولات مختلفة). لذا فإنها أوقات رائعة بالنسبة لي".

وتعليقاً على معركته مع بلومكفيست، أضاف دا كوستا "لقد كنت أسرع من توم، لكنني كنت أعلم أنني لن أتمكن من تجاوزه بدون الزحام".

وأكمل: "كان يقود جيداً جداً من دون أخطاء. كنت أنتظر الزحام كي أقتنص الفرصة".

وأردف: "أعلم شعوره، فقد كنت في نفس الوضع تماماً خلال جولة البحرين. لكنني مسرور جداً للفوز على حلبة الموطن".

يشار إلى أن دا كوستا اعتذر كذلك من بلومكفيست على الاحتكاك الذي حصل بينهما في المنعطف الثالث، والذي أدى إلى تراجع السيارة رقم 28 التي يقودها إلى جانب فاندورن وشون غيلايل إلى المركز الأخير.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو

المقال السابق

دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

2
فورمولا 1

"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية

3
فورمولا إي

الفورمولا إي تكشف عن تصميم حلبة المكسيك شبه البيضويّ

38دقيقة
4
فورمولا 1

بولييه: تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى شكّل "تحديًا كبيرًا"

47دقيقة
5
فورمولا 1

هورنر لا يتّفق مع انتقادات وولف لفريقه في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة
WEC

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

28د
دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو
WEC

دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو
WEC

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

16س
دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو
WEC

دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو

12-06-2021
دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا
WEC

دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا

02-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
دبليو إي سي: أهم مجريات سباق بورتيماو 8 ساعات 03:01
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق بورتيماو 8 ساعات

دبليو إي سي: ملخص تصفيات بورتيماو 02:27
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ملخص تصفيات بورتيماو

دبليو إي سي: أجمل الصور من سباق سبا 6 ساعات 01:01
دبليو إي سي
06-05-2021

دبليو إي سي: أجمل الصور من سباق سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق سبا 02:52
دبليو إي سي
06-05-2021

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق سبا

دبليو إي سي: حادثة إيغيدو بيرفيتي في سبا 00:46
دبليو إي سي
01-05-2021

دبليو إي سي: حادثة إيغيدو بيرفيتي في سبا

أنتوني دايفيدسون More from
أنتوني دايفيدسون
دبليو إي سي: دايفيدسون يفسح المجال أمام ألونسو للقيادة مع تويوتا
دبليو إي سي

دبليو إي سي: دايفيدسون يفسح المجال أمام ألونسو للقيادة مع تويوتا

دبليو إي سي: دايفيدسون يكسر إصبع قدمه في طريقه للفوز بسباق البحرين 6 ساعات البحرين
دبليو إي سي

دبليو إي سي: دايفيدسون يكسر إصبع قدمه في طريقه للفوز بسباق البحرين 6 ساعات

دبليو إي سي: تويوتا تحافظ على آمالها ضمن معركة اللقب بعد الفوز في فوجي فوجي
دبليو إي سي

دبليو إي سي: تويوتا تحافظ على آمالها ضمن معركة اللقب بعد الفوز في فوجي

جوتا سبورت More from
جوتا سبورت
دبليو إي سي: مشاركة فاندورن وغيلايل مع فريق جوتا لموسم 2021
دبليو إي سي

دبليو إي سي: مشاركة فاندورن وغيلايل مع فريق جوتا لموسم 2021

دبليو إي سي: فريق "جوتا" يضمّ جهوده إلى "دي سي ريسينغ" قبيل انطلاق موسم 2017
دبليو إي سي

دبليو إي سي: فريق "جوتا" يضمّ جهوده إلى "دي سي ريسينغ" قبيل انطلاق موسم 2017

دينيس: "حان الوقت للانتقال بمسيرتي من بطولات المقعد الأحادي"
فورمولا 3

دينيس: "حان الوقت للانتقال بمسيرتي من بطولات المقعد الأحادي"

الأكثر شعبية اليوم

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية
فورمولا 1 فورمولا 1

"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية

الفورمولا إي تكشف عن تصميم حلبة المكسيك شبه البيضويّ
فورمولا إي فورمولا إي

الفورمولا إي تكشف عن تصميم حلبة المكسيك شبه البيضويّ

بولييه: تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى شكّل "تحديًا كبيرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

بولييه: تغيير موعد جائزة فرنسا الكبرى شكّل "تحديًا كبيرًا"

هورنر لا يتّفق مع انتقادات وولف لفريقه في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر لا يتّفق مع انتقادات وولف لفريقه في الفورمولا واحد

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

توست: غاسلي الآن أحد "أفضل السائقين" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

توست: غاسلي الآن أحد "أفضل السائقين" في الفورمولا واحد

توست: على تسونودا معرفة حدوده
فورمولا 1 فورمولا 1

توست: على تسونودا معرفة حدوده

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: ألبين تتفوّق على تويوتا لتُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في بورتيماو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.