دبليو إي سي: دا كوستا مسرور بالفوز "المذهل" على حلبة الموطن بعد معركةٍ مع السيارة الشقيقة

سلّم ستوفيل فاندورن مقود سيارة جوتا رقم 28 إلى توم بلومكفيست بمركز الصدارة خلال القسم الأخير للسباق، بالرغم من الاحتكاك الذي جمعه مع دا كوستا على متن السيارة الشقيقة رقم 38.

وكان دا كوستا يقود السيارة كذلك في القسم الأخير، بعد أن قادها أنطوني دايفيدسون وروبرتو غونزاليس، ونجح الأول بالتقدم من المركز الرابع إلى الثاني.

ولاحق البرتغالي نجم الفورمولا إي، بلومفكيست لعدة لفات قبل أن يُقدم على التجاوز الذي منحه الصدارة مستفيداً من الزحام الذي تعرض له بلومكفيست.

وقال دا كوستا: "إنه فوزي العالمي الأول على حلبة موطني. إنه شعور مذهل".

وأكمل: "من المؤسف أنه وبسبب الجائحة لا يوجد جمهور. ربما كانت المدرجات لتضجّ حينها بالجمهور ودعمهم. لكنني مسرور جداً من النتيجة".

وتابع: "إنه فوزي الثالث على التوالي على متن ثلاث سيارات مختلفة (ضمن بطولات مختلفة). لذا فإنها أوقات رائعة بالنسبة لي".

وتعليقاً على معركته مع بلومكفيست، أضاف دا كوستا "لقد كنت أسرع من توم، لكنني كنت أعلم أنني لن أتمكن من تجاوزه بدون الزحام".

وأكمل: "كان يقود جيداً جداً من دون أخطاء. كنت أنتظر الزحام كي أقتنص الفرصة".

وأردف: "أعلم شعوره، فقد كنت في نفس الوضع تماماً خلال جولة البحرين. لكنني مسرور جداً للفوز على حلبة الموطن".

يشار إلى أن دا كوستا اعتذر كذلك من بلومكفيست على الاحتكاك الذي حصل بينهما في المنعطف الثالث، والذي أدى إلى تراجع السيارة رقم 28 التي يقودها إلى جانب فاندورن وشون غيلايل إلى المركز الأخير.