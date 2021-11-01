دبليو إي سي: دايفيدسون يعتزل التسابق بعد جولة البحرين الختاميّة

أعلن دايفيدسون، الذي شارك في 24 جائزة كبرى مع ميناردي وبار هوندا وسوبر أغوري، عن قراره على حسابه في تويتر بعد يومٍ واحدٍ من حلوله ثالثًا في فئة "ال ام بي 2" مع فريق جوتا خلال السباق الأوّل من جولة البحرين المزدوجة الختاميّة.

وكتب البريطاني والفائز بلقب "دبليو إي سي" لموسم 2014: "سباقٌ آخر متبقٍ... قرّرت أنّه سيكون سباقي الأخير كسائقٍ محترف".

وأضاف: "كانت رحلة مدهشة ولا تُنسى وأشكر كلّ من ساهم فيها".

وكان دايفيدسون صاحب الـ 42 عامًا قد تسابق في فئة "ال ام بي 2" منذ عام 2018 على إثر تخلّي تويوتا عن خدماته في نهاية الموسم الأسبق ضمن فئة "ال ام بي1".

إذ تمّ تعويضه حينها بفرناندو ألونسو ضمن تشكيلة السيارة رقم #8 بجوار البطلين الآخرين لعام 2014 سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما لموسم 2017-2018.

وانضمّ البريطاني إلى فريق دراغون سبيد ليتشارك السيارة مع باستور مالدونادو وروبرتو غونزاليس في مرحلة لاحقة من ذلك الموسم. وانتقل إثر ذلك رفقة غونزاليس إلى فريق جوتا البريطاني للموسم التالي.

وحقّق البريطاني ما مجموعه 10 انتصارات في المجمل في مسيرته في "دبليو إي سي" جاءت كلّها مع تويوتا في الفئة العليا، وأتبعها بثلاثة في فئة "ال ام بي 2".

يُشار إلى أنّ دايفيدسون يلعب دور محلّل مع قناة "سكاي سبورتس اف1" لتغطية سباقات الفورمولا واحد، إلى جانب اعتباره أحد سائقي المحاكاة في فريق مرسيدس.