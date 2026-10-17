تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي برشلونة

دبليو إي سي: جينيسيس تنتزع أول بول بوزيشن في تاريخها ببطولة العالم للتحمل متقدمة على تويوتا في برشلونة

حقق ماتيس جوبير إنجازًا تاريخيًا للصانع الكوري في ظهوره الأول بالبطولة، بينما خطف توم فليمينغ البول بوزيشن في فئة "إل إم جي تي 3" لصالح مكلارين.

منشور: 17-10-2026

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أندريه لوتيرر، لويس فيليبي ديراني وماثيس جوابرت، غينيسس جي آم آر-001 الخارقة

انتزعت جينيسيس أول بول بوزيشن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للتحمل، بعدما قاد الفرنسي ماتيس جوبير سيارة الفريق رقم 17 إلى صدارة التصفيات التأهيلية لجولة برشلونة التي تمتد لست ساعات، متفوقًا على تويوتا قبل السباق المقرر يوم الأحد.

وسجل جوبير زمنًا بلغ دقيقة و30.329 ثانية في محاولته الأولى خلال القسم الأخير من التصفيات، الذي امتد لعشر دقائق، قبل أن يحسن توقيته بأكثر من عُشر الثانية، مسجلًا دقيقة و30.166 ثانية خلف مقود سيارة جينيسيس "جي إم آر-001" من فئة "إل إم دي إتش".

ومنح هذا التوقيت السائق الفرنسي أفضلية قاربت عُشرين من الثانية على ريو هيراكاوا، الذي احتل المركز الثاني بسيارة تويوتا رقم 8 من طراز "تي آر 010 هايبرد"، بعدما سجل دقيقة و30.336 ثانية.

وجاءت سيارة جينيسيس الثانية، رقم 19، في المركز الثالث بفضل ماثيو جامينيه، الذي سجل دقيقة و30.490 ثانية، ليضمن الصانع الكوري وجود سيارتين ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تصفيات مثالية للفريق.

واحتلت ألبين المركز الرابع بعدما سجل شارل ميليزي زمنًا قدره دقيقة و30.732 ثانية بسيارة الفريق رقم 35، بينما أكمل ويل ستيفنز المراكز الخمسة الأولى مع كاديلاك رقم 12 التابعة لفريق جوتا، بتوقيت بلغ دقيقة و30.784 ثانية.

وكان روبرت كوبتسا أفضل سائقي فيراري، بعدما احتل المركز السادس بسيارة "إيه إف كورسي" رقم 83 من طراز "499 بي"، مسجلًا دقيقة و30.804 ثانية. وتقدم كوبتسا على سيارة فيراري المصنعية رقم 50، بعدما تم إلغاء زمن أنطونيو فوكو بسبب تجاوز حدود الحلبة.

واكتفى فوكو بالمركز الثامن بعد تسجيله زمنًا في محاولته الثانية، خلف فيكتور مارتان الذي وضع سيارة ألبين رقم 36 في المركز السابع. وأكمل نيك دي فريس بسيارة تويوتا رقم 7، وجاك أيتكن بسيارة كاديلاك رقم 38، المراكز العشرة الأولى.

وشهد القسم الأول من التصفيات خروج سيارتي أستون مارتن فالكيري من المنافسة على البول بوزيشن، بعدما أنهى أليكس ريبيراس وهاري تينكنيل الحصة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب، ليكونا آخر سيارتين ضمن ثانية واحدة من الزمن الأسرع في ذلك القسم.

كما فشل فريق بي إم دبليو، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب المصنعين ضمن فئة "هايبركار"، في التأهل إلى القسم الأخير. واكتفى شيلدون فان دير ليند بالمركز الرابع عشر، بينما حل دريس فانثور في المركز السادس عشر، بسيارتي الفريق اللتين يشغلهما دبليو آر تي من طراز "إم هايبرد في 8".

وفي فئة "إل إم جي تي 3"، حصد توم فليمينغ البول بوزيشن لصالح مكلارين وفريق غاراج 59، بعدما سجل دقيقة و40.993 ثانية خلف مقود السيارة رقم 10 من طراز "720 إس جي تي 3 إيفو" خلال القسم الأخير من التصفيات، قبل أن يسجل دقيقة و41.012 ثانية في محاولته التالية، وهو زمن كان كافيًا أيضًا لحسم الصدارة.

وبذلك حقق فليمينغ ثاني بول بوزيشن له في مشاركتين وصل خلالهما إلى القسم الأخير من التصفيات، بعدما سبق له تصدر فئة "إل إم جي تي 3" في إيمولا خلال أبريل الماضي.

وكان إنجازه أكثر لفتًا للانتباه لأنه غاب عن أول حصتين من التجارب الحرة في برشلونة، بسبب مشاركته مع فريق غاراج 59 في الجولة الختامية من التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا في بورتيماو خلال عطلة نهاية الأسبوع نفسها. ولم يتمكن من إكمال سوى 20 لفة في برشلونة، جميعها خلال التجارب الحرة الثالثة، قبل خوض التصفيات.

واحتلت بورشه المركز الثاني في فئة "إل إم جي تي 3"، بعدما سجل ريكاردو بيرّا دقيقة و41.055 ثانية بسيارة مانثي رقم 92 من طراز "911 جي تي 3 آر"، متأخرًا بأكثر قليلًا من عُشر الثانية عن مكلارين.

ومن المقرر أن ينطلق سباق برشلونة الذي يمتد لست ساعات عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2026 لبطولة العالم للتحمل.

نتيجة التصفيات:

المركز الفريق # قائمة السائقين عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س 1

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 أ. لوتيرر ل. ديراني

M. Jaubert

0

1:30.166

185.937 2

تويوتا ريسينغ HYPERCAR

8 س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا 0

+0.170

1:30.336

0.170 185.587 3

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 م. جامينيت ب. شاتان د. جونكاديلا 0

+0.324

1:30.490

0.154 185.271 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 ت. ميليسي ف. هابسبورغ 0

+0.556

1:30.722

0.232 184.797 5

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 و. ستيفنز ن. ناتو أ. لين 0

+0.618

1:30.784

0.062 184.671 6

آي اف كورس HYPERCAR

83 ي. يافي ر. كوبتسا ف. هانسون 0

+0.638

1:30.804

0.020 184.630 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 ج. غونون ف. مارتينز 0

+0.648

1:30.814

0.010 184.610 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 أ. فوكو م. ن. نيلسن 0

+0.670

1:30.836

0.022 184.565 9

تويوتا ريسينغ HYPERCAR

7 م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز 0

+0.787

1:30.953

0.117 184.328 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 إ. بامبر س. بورديه ج. أيتكن 0

+0.899

1:31.065

0.112 184.101

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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