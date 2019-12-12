دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين

وضع بين هانلي سيارته جينيتا رقم 5 في صدارة أسرع الأزمنة مع دقيقة و44.701 ثانية، بفارق ثانيتين أمام أقرب ملاحقيه.

لكن ومع غياب أية تحسينات على أزمنة المسار، بقي زمنه الأسرع أمام سيارة ريبيليون التي يقودها برونو سينا، نورمان نانو وغوستافو مينيزيز.

أما تويوتا فأنهت الحصة كأبطأ سيارات الفئة الأولى، مع سيارتها رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي وسيباستيان بويمي أمام الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.

سيارة جينيتا رقم 6، أنهت الحصة خلف أسرع سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، التي تصدرتها سيارة أوريكا رقم 22 بقيادة بول دي ريستا.

المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب سيارة "كول ريسينغ" التي يقودها نيكولاس لابيير، أليكسندر كويني وأنطوان بورجا، أمام نيك دي فريز، فريتز فان إيرد وجييدو فان دير غارد على متن سيارة الفريق الهولندي رقم 29.

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" تصدرت بورشه بالمركزين الأول والثاني مع سيارتيها رقم 91 و92 والسائقين ريتشارد ليتز، جيانماريا بروني، أمام كيفن إيستر ومايكل كريستنسن.

فيراري كانت أقرب ملاحقي بورشه مع سيارتها رقم71 التي يقودها ميغيل مولينا ودايفيد ريغون وبفارق 0.021 ثانية فقط.

بينما تصدرت سيارة "تي.أف سبورت أستون مارتن" مع صالح يولوك، تشارلي إيستوود وجوناثان آدم أسرع أزمنة فئة "جي تي إي الهواة".

نتيجة التجارب