دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين
هيمنت جينيتا على مجريات التجارب الحرة الأولى من جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، لتتصدر أمام أقرب ملاحقيها من الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" فريق ريبيليون بأكثر من ثانيتين.
وضع بين هانلي سيارته جينيتا رقم 5 في صدارة أسرع الأزمنة مع دقيقة و44.701 ثانية، بفارق ثانيتين أمام أقرب ملاحقيه.
لكن ومع غياب أية تحسينات على أزمنة المسار، بقي زمنه الأسرع أمام سيارة ريبيليون التي يقودها برونو سينا، نورمان نانو وغوستافو مينيزيز.
أما تويوتا فأنهت الحصة كأبطأ سيارات الفئة الأولى، مع سيارتها رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي وسيباستيان بويمي أمام الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.
سيارة جينيتا رقم 6، أنهت الحصة خلف أسرع سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، التي تصدرتها سيارة أوريكا رقم 22 بقيادة بول دي ريستا.
المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب سيارة "كول ريسينغ" التي يقودها نيكولاس لابيير، أليكسندر كويني وأنطوان بورجا، أمام نيك دي فريز، فريتز فان إيرد وجييدو فان دير غارد على متن سيارة الفريق الهولندي رقم 29.
وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" تصدرت بورشه بالمركزين الأول والثاني مع سيارتيها رقم 91 و92 والسائقين ريتشارد ليتز، جيانماريا بروني، أمام كيفن إيستر ومايكل كريستنسن.
فيراري كانت أقرب ملاحقي بورشه مع سيارتها رقم71 التي يقودها ميغيل مولينا ودايفيد ريغون وبفارق 0.021 ثانية فقط.
بينما تصدرت سيارة "تي.أف سبورت أستون مارتن" مع صالح يولوك، تشارلي إيستوود وجوناثان آدم أسرع أزمنة فئة "جي تي إي الهواة".
نتيجة التجارب
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
| تشارلي روبرتسون
بن هانلي
جوردان كينغ
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:44.791
|2
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون
|إل إم بي1
|1:46.976
|2.185
|2.185
|3
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:47.456
|2.665
|0.480
|4
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:47.608
|2.817
|0.152
|5
| مايك سيمبسون
Chris Dyson
غاي سميث
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:48.005
|3.214
|0.397
|6
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.273
|3.482
|0.268
|7
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.295
|3.504
|0.022
|8
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
نيك دي فريز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.817
|4.026
|0.522
|9
| توماس لوران
أندريه نيغراو
بيير راغ
|ألبين
|إل إم بي2
|1:48.874
|4.083
|0.057
|10
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.963
|4.172
|0.089
|11
| هو-بين تونغ
غابرييل أوبري
ويل ستيفنز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:49.172
|4.381
|0.209
|12
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:49.377
|4.586
|0.205
|13
| رومان رازينوف
جوب فان إيترت
جون إيريك فيرن
|أوروس
|إل إم بي2
|1:50.409
|5.618
|1.032
|14
| روبرتو لاكورتي
أندريا بيليكي
جورجيو سيرناجيتو
|دالارا
|إل إم بي2
|1:50.831
|6.040
|0.422
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