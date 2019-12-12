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دبليو إي سي / البحرين / تقرير التجارب

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين

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دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين
12-12-2019

هيمنت جينيتا على مجريات التجارب الحرة الأولى من جولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، لتتصدر أمام أقرب ملاحقيها من الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" فريق ريبيليون بأكثر من ثانيتين.

وضع بين هانلي سيارته جينيتا رقم 5 في صدارة أسرع الأزمنة مع دقيقة و44.701 ثانية، بفارق ثانيتين أمام أقرب ملاحقيه.

لكن ومع غياب أية تحسينات على أزمنة المسار، بقي زمنه الأسرع أمام سيارة ريبيليون التي يقودها برونو سينا، نورمان نانو وغوستافو مينيزيز.

أما تويوتا فأنهت الحصة كأبطأ سيارات الفئة الأولى، مع سيارتها رقم 8 بقيادة كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي وسيباستيان بويمي أمام الشقيقة رقم 7 التي يقودها كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.

سيارة جينيتا رقم 6، أنهت الحصة خلف أسرع سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، التي تصدرتها سيارة أوريكا رقم 22 بقيادة بول دي ريستا.

المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب سيارة "كول ريسينغ" التي يقودها نيكولاس لابيير، أليكسندر كويني وأنطوان بورجا، أمام نيك دي فريز، فريتز فان إيرد وجييدو فان دير غارد على متن سيارة الفريق الهولندي رقم 29.

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" تصدرت بورشه بالمركزين الأول والثاني مع سيارتيها رقم 91 و92 والسائقين ريتشارد ليتز، جيانماريا بروني، أمام كيفن إيستر ومايكل كريستنسن.

فيراري كانت أقرب ملاحقي بورشه مع سيارتها رقم71 التي يقودها ميغيل مولينا ودايفيد ريغون وبفارق 0.021 ثانية فقط.

بينما تصدرت سيارة "تي.أف سبورت أستون مارتن" مع صالح يولوك، تشارلي إيستوود وجوناثان آدم أسرع أزمنة فئة "جي تي إي الهواة".

نتيجة التجارب

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل
1 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom بن هانلي
United Kingdom جوردان كينغ		 جينيتا إل إم بي1 1:44.791    
2 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون إل إم بي1 1:46.976 2.185 2.185
3 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:47.456 2.665 0.480
4 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 1:47.608 2.817 0.152
5 United Kingdom مايك سيمبسون
Chris Dyson
United Kingdom غاي سميث		 جينيتا إل إم بي1 1:48.005 3.214 0.397
6 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا إل إم بي2 1:48.273 3.482 0.268
7 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا إل إم بي2 1:48.295 3.504 0.022
8 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا إل إم بي2 1:48.817 4.026 0.522
9 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 ألبين إل إم بي2 1:48.874 4.083 0.057
10 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا إل إم بي2 1:48.963 4.172 0.089
11 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا إل إم بي2 1:49.172 4.381 0.209
12 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا إل إم بي2 1:49.377 4.586 0.205
13 Russian Federation رومان رازينوف
Netherlands جوب فان إيترت
France جون إيريك فيرن		 أوروس إل إم بي2 1:50.409 5.618 1.032
14 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 1:50.831 6.040 0.422

النتائج الكاملة هنا.

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