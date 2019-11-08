دبليو إي سي: جينيتا تتفوق على تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية في شنغهاي

سجل تشارلي روبرتسون دقيقة و48.127 ثانية، أسرع زمن حتى الآن، ليتصدر جدول أسرع الأزمنة خلال الحصة الثانية في شنغهاي.

نتيجة لذلك تصدرت سيارة جينيتا رقم 6 أسرع الأزمنة بفارق 0.061 ثانية أمام كازوكي ناكاجيما سائق تويوتا.

المركز الثالث كان من نصيب برونو سينا مع دقيقة و48.288 ثانية على متن سيارة ريبيليون، وبفارق عُشر ثانية خلف تويوتا.

مايك كونواي احتل المركز الرابع على متن سيارة تويوتا مع دقيقة و48.979 ثانية، وبالرغم من تحسين سيارتي تويوتا - اللتين تلقيتا تقليصاً لسرعتيهما بمقدار 2.74 ثانية وفقاً لنظام الأوزان الإضافية الجديد التي تتلقاها السيارات الفائزة - لأزمنتهما بالمقارنة مع الحصة الصباحية.

المركز الخامس احتلته سيارة جينيا كآخر سيارات الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1".

أما ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، فقد احتلّ نيكولاس لابيير صدارة الأزمنة لفرق "كول ريسينغ"، وبفارق ستة أعشار الثانية أمام فيل هانسن سائق "يونايتد أوتوسبورت".

بينما احتلت سيارة "إيه أف كورسي" فيراري رقم 71 المركز الأول ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" وبفارق قارب نصف ثانية أمام سيارة أستون مارتن بقيادة ماكسيم مارتين وماركو سورنسن صاحب المركز الثالث.

أما ضمن فئة "جي تي إي الهواة" فقد سجل مات كامبل سائق "ديمبسي بروتون بورشه" الزمن الأسرع.