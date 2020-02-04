دبليو إي سي: جينيتا تتغيب عن جولة الأمريكيتين لتبقى ثلاث سيارات "إل إم بي1" فقط

أصدرت جينيتا بياناً قصيراً أكدت فيه تطبيق "خطة صيانة بعد البحرين" بعد تبديل السباق من إنترلاغوس إلى حلبة الأمريكيتين في أوستن، تكساس.

حيث جاء في البيان: "إلغاء جولة البرازيل والسباق الجديد على حلبة الأمريكيتين، جعل من المستحيل إكمال العمل في مصنعنا في فرجينيا، لذا تم شحن السيارات بعد السباق إلى جينيتا في المملكة المتحدة؛ ونأمل أن تصل بالموعد المحدد (اليوم الثلاثاء)".

غياب جينيتا يترك الفئة الأولى مع سيارتَي تويوتا وسيارة ريبيليون واحدة في أوستن، ليكون ذلك الرقم الأصغر المشارك في الفئة الأولى طوال تاريخ "دبليو إي سي".

بالمقابل، ستكون هناك مشاركة إضافية ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2" من فريق "دراغون سبيد" السابق.

حيث سيشارك مع سيارة أوريكا رقم 07، ما يرفع من عدد سيارات الفئة المشاركة إلى تسعٍ، والعدد الإجمالي للسيارات إلى 30 سيارة.

ولم يتم إعلان أسماء السائقين المشاركين، لكن غياب جينيتا يجعل من بين هانلي متاحاً إلى جانب هنريك هيدمان.