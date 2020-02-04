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دبليو إي سي / الأمريكيّتين / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: جينيتا تتغيب عن جولة الأمريكيتين لتبقى ثلاث سيارات "إل إم بي1" فقط

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دبليو إي سي: جينيتا تتغيب عن جولة الأمريكيتين لتبقى ثلاث سيارات "إل إم بي1" فقط
04-02-2020

لن تشارك جينيتا في جولة الأمريكيتين من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، ما يترك الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" مع ثلاث سيارات فقط في أوستن.

أصدرت جينيتا بياناً قصيراً أكدت فيه تطبيق "خطة صيانة بعد البحرين" بعد تبديل السباق من إنترلاغوس إلى حلبة الأمريكيتين في أوستن، تكساس.

حيث جاء في البيان: "إلغاء جولة البرازيل والسباق الجديد على حلبة الأمريكيتين، جعل من المستحيل إكمال العمل في مصنعنا في فرجينيا، لذا تم شحن السيارات بعد السباق إلى جينيتا في المملكة المتحدة؛ ونأمل أن تصل بالموعد المحدد (اليوم الثلاثاء)".

غياب جينيتا يترك الفئة الأولى مع سيارتَي تويوتا وسيارة ريبيليون واحدة في أوستن، ليكون ذلك الرقم الأصغر المشارك في الفئة الأولى طوال تاريخ "دبليو إي سي".

بالمقابل، ستكون هناك مشاركة إضافية ضمن الفئة الثانية "إل إم بي2" من فريق "دراغون سبيد" السابق.

حيث سيشارك مع سيارة أوريكا رقم 07، ما يرفع من عدد سيارات الفئة المشاركة إلى تسعٍ، والعدد الإجمالي للسيارات إلى 30 سيارة.

ولم يتم إعلان أسماء السائقين المشاركين، لكن غياب جينيتا يجعل من بين هانلي متاحاً إلى جانب هنريك هيدمان.

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