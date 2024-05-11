دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات

منح ويل ستيفنز وكالوم إيلوت الفوز الأول لفريق جوتا الزبون ضمن الحقبة الخارقة مع ثنائية لسيارتي بورشه 963 ال ام دي اتش، حيث تقدما بفارق 12.363 ثانية على السيارة المصنعية رقم 6 بينسكي بورشه موتورسبورت التي يتشارك قيادتها كل من لورينز فانثور، أندريا لوتيرر وكيفن إستر.

التزود بالوقود مباشرة قبل العلم الأحمر الذي رفع مع بقاء ساعة و44 دقيقة - والذي تسببت به الحادثة العنيفة التي جمعت إيرل بامبر على متن سيارة كاديلاك في-سيريس وشون غيلايل على متن سارة بي ام دبليو لفريق دبليو آر تي، ما أدى لاصطدام السيارتين بالحواجز - كان حاسمًا في عودة بورشه إلى الصدارة وحرمان فيراري من أول انتصار لها منذ سباق لومان 24 ساعة العام الماضي.

وكان فيراري في طريقها لإحراز ثنائية مع سيارتيها من طراز 499بي الخارقة، مع تواجد أليساندرو بيير غويدي على متن السيارة رقم 51 في الصدارة أمام السيارة الشقيقة رقم 50 التي يقودها أنطونيو فوكو - والتي انطلقت من آخر الترتيب.

لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب إثر حادثة كاديلاك وبي ام دبليو والتي عطّلت السباق لفترة طويلة.

وتم السماح للفرق بتغيير إطاراتها على شبكة الانطلاق من أجل إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان، لكن سيارة فيراري المتصدرة اضطرت للتوجه إلى منطقة الصيانة لإصلاحات عاجلة قبل أن تتوقف من جديد بعد استئناف السباق.

في ظل حاجة إيلوت وإستر لتوقف واحد فقط لما تبقى من السباق، حيث تمكنا من السيطرة على المجريات بمجرد استئناف الحدث، لكن إستر لم يتمكن من فرض أي تهديد على الطاقم البريطاني بالكامل أمامه.

التوقف الإضطراري خلف سيارة الأمان على إعادة الانطلاقة ساهم في إكمال سيارة فيراري رقم 50 لمراكز منصة التتويج، بينما نجح بيير غويدي على متن السيارة الأخرى من تجاوز كاموي كوباياشي على متن سيارة تويوتا ليكمل السباق رابعًا.

وهو ما نجح فيه كذلك جولين أندلاور على متن سيارة بروتون كومبيتشن 963، حيث حل خامسًا بعد تجاوزه كوباياشي على منعطف أوروغ.

وقد عبر كوباياشي خط النهاية سادسًا، لكن عقوبة 5 ثوان إثر احتكاك مع سيارة لامبورغيني لفريق أيرون دايمز تسبب بتراجعه خلف سيارة تويوتا الأخرى رقم 8 التي يقودها كل من برندون هارتلي، سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا.

وضمن فئة ال ام جي تي3، حقق فريق مانثي رايسينغ ثنائية مدهشة مستفيدًا من توقف سيارة لامبورغيني المتصدر لصالح فريق أيرون لينكس بالتوجه إلى اللفة الأخيرة من أجل التزود بالوقود