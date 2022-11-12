دبليو إي سي: تويوتا وفيراري تحرزان لقب موسم 2022 مع الجولة الختامية في البحرين

تم تتويج برندون هارتلي، سيباستيان فيتيل وريو هيراكاوا بلقب بلقب فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي" على متن السيارة رقم 8 بعد إنهاء السباق الختامي بالمركز الثاني خلف السيارة الشقيقة رقم 7 التي يقودها خوسيه ماريا لوبيز، مايك كونواي وكاموي كوباياشي.

مع الوصول للسباق، كانت سيارة تويوتا رقم 8 متفوقة بنقطة واحدة فقط أمام ألبين وسائقيها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، لكن سيارة ألبين كانت الأبطأ ضمن فئة السيارات الخارقة، ولم تفلح إلا بتحقيق المركز الثالث ما منح اللقب للعلامة اليابانية على طبق من فضة.

ولم يحرز بويمي، هارتلي، هيراكاوا اللقب عبر الفوز للمرة الثالثة هذا الموسم، بل تلقوا أوامر الفريق لتمرير السيارة رقم 7 إلى الصدارة خلال الساعة الثالثة من عمر السباق.

وكانت السيارة رقم 8 الأسرع في البداية لكن كونواي نجح بالاقتراب سريعاً من هارتلي بعد استلام المقود من لوبيز، ما دفع تويوتا للطلب من السيارتين تبديل المراكز.

رقم 8 تويوتا: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا تصوير: تويوتا

ولم يمتلك هارتلي، بويمي وهيراكاوا الوتيرة الكافية للاقتراب من السيارة رقم 7 لبقية السباق وعبروا خط النهاية بالمركز الثاني لكنه كان كافياً لحسم اللقب.

وتأهلت ألبين في آخر مراكز انطلاق فئة السيارات الخارقة ولم تتمكن السيارة الفرنسية من تحدي أي من سيارتي تويوتا أو بيجو.

ولم تنجح ألبين باحتلال المركز الثالث إلا بعد مشاكل الموثوقية لسيارتي بيجو.

جوتا رقم 38: روبيرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويليامز ستيفنز تصوير: صور موتورسبورت

جوتا تحرز الفوز بلقب "إل إم بي2" وفريق "دبليو آر تي" يفوز بالسباق

حسم فريق جوتا الفوز بلقب الفئة الثانية "إل إم بي2" في البحرين بعد أن سجل أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز وروبيرتو غونزاليس النقاط الكافية لذلك مع المركز الثالث، بينما أنهى فريق "دبليو آر تي" الموسم بفوز بالسباق الختامي في البحرين

مع فارق 28 نقطة في الصدارة، لم تكن سيارة جوتا رقم 38 بحاجة إلا إلى الإنهاء ضمن المراكز السبعة الأولى لتحسم اللقب للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وبالرغم من أن السيارة لم تنجح بمجاراة فرق الصدارة لكن منصة التتويج كانت كافية للتفوق على سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 23 مع أوليفر جارفيس، أليكس لين وجوشوا بيرسون.

بينما أحرزت سيارة "دبليو آر تي" رقم 31 مع روبن فرينز، رينيه راست وشون غيلايل الفوز بعد التقدم إلى الصدارة في الساعة الثالثة.

وهو الفوز الثالث للسيارة هذا الموسم والرابع للفريق.

رقم 7 تويوتا: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: صور موتورسبورت

فيراري تحرز لقب فئة "جي تي المحترفين"

نجح ثنائي فيراري جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي بتحقيق لقب فئة "جي تي المحترفين" بالرغم من الدراما التي أصابت السيارة رقم 51 في الساعة ما قبل الأخيرة من عمر السباق.

كان غالادو في المركز الثاني أمام سيارة كورفيت وسيارتي بورشه حين تعرضت سيارته لمشكلة كبيرة في علبة التروس منعته من تعشيق النسبة الرابعة.

وكانت السيارة تخسر ما يعادل خمس إلى ثماني ثانية في اللفة، حيث تراجعت السيارة للمركز الأخير وكان الفريق يحاول إيصالها فقط إلى خط النهاية.

وبالرغم من التراجع أربع لفات عن المتصدر، بيير غويدي نجح بتقديم وتيرة جيدة بعد كالادو، ومع عدم نجاح بورشه رقم 92 بتحقيق مركز أعلى من الثالث، نجحت فيراري وبأعجوبة بحسم اللقب.

بينما أحرزت فيراري الفوز بالسباق كذلك ضمن الفئة مع السيارة رقم 52 مع أنطونيو فوكو وميغيل مولينا، بينما أحرز نيك تاندي وتومي ميلنر المركز الثاني على متن سيارة كورفيت رقم 64.

رقم 51 إيه أف كورسي فيراري: أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو تصوير: صور موتورسبورت

أستون مارتن تحقق لقب فئة "جي تي الهواة"

أحرز فريق بروجكت 1 بورشه الثنائية ضمن فئة "جي تي الهواة" مع فوز السيارة رقم 46 التي يقودها ماتيو كايرولي، ميكل بيدرسون ونيكولاس لوتويلر أمام بين بارنيكوت، بي.جيه هاييت وغانر جانيت على متن السيارة رقم 56

الانطلاقة تصوير: صور موتورسبورت

نتيجة السباق