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دبليو إي سي / البحرين تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا وفيراري تحرزان لقب موسم 2022 مع الجولة الختامية في البحرين

حققت تويوتا الفوز بلقب موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع نهاية سباق البحرين 8 ساعات الختامي، وذلك بعد معاناة ألبين لمجاراة وتيرة العلامة اليابانية.

تم تتويج برندون هارتلي، سيباستيان فيتيل وريو هيراكاوا بلقب بلقب فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي" على متن السيارة رقم 8 بعد إنهاء السباق الختامي بالمركز الثاني خلف السيارة الشقيقة رقم 7 التي يقودها خوسيه ماريا لوبيز، مايك كونواي وكاموي كوباياشي.

مع الوصول للسباق، كانت سيارة تويوتا رقم 8 متفوقة بنقطة واحدة فقط أمام ألبين وسائقيها نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، لكن سيارة ألبين كانت الأبطأ ضمن فئة السيارات الخارقة، ولم تفلح إلا بتحقيق المركز الثالث ما منح اللقب للعلامة اليابانية على طبق من فضة.

ولم يحرز بويمي، هارتلي، هيراكاوا اللقب عبر الفوز للمرة الثالثة هذا الموسم، بل تلقوا أوامر الفريق لتمرير السيارة رقم 7 إلى الصدارة خلال الساعة الثالثة من عمر السباق.

وكانت السيارة رقم 8 الأسرع في البداية لكن كونواي نجح بالاقتراب سريعاً من هارتلي بعد استلام المقود من لوبيز، ما دفع تويوتا للطلب من السيارتين تبديل المراكز.

رقم 8 تويوتا: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا

رقم 8 تويوتا: سيباستيان بويمي، برندون هارتلي، ريو هيراكاوا

تصوير: تويوتا

ولم يمتلك هارتلي، بويمي وهيراكاوا الوتيرة الكافية للاقتراب من السيارة رقم 7 لبقية السباق وعبروا خط النهاية بالمركز الثاني لكنه كان كافياً لحسم اللقب.

وتأهلت ألبين في آخر مراكز انطلاق فئة السيارات الخارقة ولم تتمكن السيارة الفرنسية من تحدي أي من سيارتي تويوتا أو بيجو.

ولم تنجح ألبين باحتلال المركز الثالث إلا بعد مشاكل الموثوقية لسيارتي بيجو.

جوتا رقم 38: روبيرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويليامز ستيفنز

جوتا رقم 38: روبيرتو غونزاليس، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويليامز ستيفنز

تصوير: صور موتورسبورت

جوتا تحرز الفوز بلقب "إل إم بي2" وفريق "دبليو آر تي" يفوز بالسباق

حسم فريق جوتا الفوز بلقب الفئة الثانية "إل إم بي2" في البحرين بعد أن سجل أنطونيو فيليكس دا كوستا، ويل ستيفنز وروبيرتو غونزاليس النقاط الكافية لذلك مع المركز الثالث، بينما أنهى فريق "دبليو آر تي" الموسم بفوز بالسباق الختامي في البحرين

مع فارق 28 نقطة في الصدارة، لم تكن سيارة جوتا رقم 38 بحاجة إلا إلى الإنهاء ضمن المراكز السبعة الأولى لتحسم اللقب للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وبالرغم من أن السيارة لم تنجح بمجاراة فرق الصدارة لكن منصة التتويج كانت كافية للتفوق على سيارة يونايتد أوتوسبورتس رقم 23 مع أوليفر جارفيس، أليكس لين وجوشوا بيرسون.

بينما أحرزت سيارة "دبليو آر تي" رقم 31 مع روبن فرينز، رينيه راست وشون غيلايل الفوز بعد التقدم إلى الصدارة في الساعة الثالثة.

وهو الفوز الثالث للسيارة هذا الموسم والرابع للفريق.

رقم 7 تويوتا: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز

رقم 7 تويوتا: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز

تصوير: صور موتورسبورت

فيراري تحرز لقب فئة "جي تي المحترفين"

نجح ثنائي فيراري جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي بتحقيق لقب فئة "جي تي المحترفين" بالرغم من الدراما التي أصابت السيارة رقم 51 في الساعة ما قبل الأخيرة من عمر السباق.

كان غالادو في المركز الثاني أمام سيارة كورفيت وسيارتي بورشه حين تعرضت سيارته لمشكلة كبيرة في علبة التروس منعته من تعشيق النسبة الرابعة.

وكانت السيارة تخسر ما يعادل خمس إلى ثماني ثانية في اللفة، حيث تراجعت السيارة للمركز الأخير وكان الفريق يحاول إيصالها فقط إلى خط النهاية.

وبالرغم من التراجع أربع لفات عن المتصدر، بيير غويدي نجح بتقديم وتيرة جيدة بعد كالادو، ومع عدم نجاح بورشه رقم 92 بتحقيق مركز أعلى من الثالث، نجحت فيراري وبأعجوبة بحسم اللقب.

بينما أحرزت فيراري الفوز بالسباق كذلك ضمن الفئة مع السيارة رقم 52 مع أنطونيو فوكو وميغيل مولينا، بينما أحرز نيك تاندي وتومي ميلنر المركز الثاني على متن سيارة كورفيت رقم 64.

رقم 51 إيه أف كورسي فيراري: أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو

رقم 51 إيه أف كورسي فيراري: أليساندرو بيير غويدي وجايمس كالادو

تصوير: صور موتورسبورت

أستون مارتن تحقق لقب فئة "جي تي الهواة"

أحرز فريق بروجكت 1 بورشه الثنائية ضمن فئة "جي تي الهواة" مع فوز السيارة رقم 46 التي يقودها ماتيو كايرولي، ميكل بيدرسون ونيكولاس لوتويلر أمام بين بارنيكوت، بي.جيه هاييت وغانر جانيت على متن السيارة رقم 56

الانطلاقة

الانطلاقة

تصوير: صور موتورسبورت

نتيجة السباق

المركز الالسائقون السيارة الفئة التوقيت منصات الصيانة الانسحاب
1 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا السيارات الخارقة - 7  
2 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا		 تويوتا السيارات الخارقة 45.471 7  
3 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار		 ألبين السيارات الخارقة 2 لفة 9  
4 France لويك دوفال
United States غوستافو مينيزيس
Switzerland نيكو مولر		 بيجو السيارات الخارقة 6 لفة 8  
5 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست		 أوريكا 07 إل إم بي2 8 لفة 11  
6 United Kingdom أليكس لين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson		 أوريكا 07 إل إم بي2 8 لفة 11  
7 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 9 لفة 11  
8 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو		 أوريكا 07 إل إم بي2 9 لفة 11  
9 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو		 أوريكا 07 إل إم بي2 9 لفة 11  
10 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين		 أوريكا 07 إل إم بي2 9 لفة 11  
11 Denmark أوليفر راسموسين
United Arab Emirates إيد جونز
South Africa جوناثان أبيردين		 أوريكا 07 إل إم بي2 9 لفة 12  
12 Lilou Wadoux
France بول لوب شاتان
France تشارلز ميليسي		 أوريكا 07 إل إم بي2 10 لفة 11  
13 Netherlands رينجر فان دير زاندي
Ireland ريان كولين
France سيباستيان بورديه		 أوريكا 07 إل إم بي2 10 لفة 10  
14 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا		 أوريكا 07 إل إم بي2 10 لفة 12  
15 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو		 أوريكا 07 إل إم بي2 10 لفة 11  
16 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر		 أوريكا 07 إل إم بي2 10 لفة 12  
17 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو		 فيراري جي تي المحترفين 14 لفة 7  
18 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي		 كورفيت جي تي المحترفين 15 لفة 7  
19 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر		 بورشه جي تي المحترفين 1:16.903 7  
20 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز		 بورشه جي تي المحترفين 1:32.956 8  
21 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو		 فيراري جي تي المحترفين 18 لفة 7  
22 Slovakia ميرو كونوبكا
Switzerland ماتياس بيشي
United Kingdom ريتشارد برادلي		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:30.736 12  
23 Italy ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
Switzerland نيكولاس لتويليه		 بورشه جي تي الهواة 19 لفة 8  
24 PJ Hyett
United States غونار جانيت
United Kingdom بين بارنيكوت		 بورشه جي تي الهواة 26.540 7  
25 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي		 فيراري جي تي الهواة 29.714 7  
26 United States بن كيتنغ
Henrique Chaves
Denmark ماركو سورنسن		 أستون مارتن جي تي الهواة 54.062 7  
27 Canada بول دالا لانا
David Pittard
Denmark نيكي تيم		 أستون مارتن جي تي الهواة 1:30.998 7  
28 United Kingdom مايكل واينرايت
Italy ريكاردو بيرا
United Kingdom بن باركر		 بورشه جي تي الهواة 1:41.007 9  
29 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي		 فيراري جي تي الهواة 1:41.154 9  
30 Germany كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
United Kingdom هاري تينكنيل		 بورشه جي تي الهواة 1:46.820 7  
31 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy ماتيو كريسوني
Italy جيانكارلو فيسيكيلا		 فيراري جي تي الهواة 20 لفة 8  
32 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
Charles Fagg		 أستون مارتن جي تي الهواة 1:07.219 7  
33 France سيمون مانن
Switzerland كريس أولريش
Finland توني فيلاندر		 فيراري جي تي الهواة 1:49.290 8  
34 United States فريد بورداد
United States باتريك ليندسي
Belgium جان هايلن		 بورشه جي تي الهواة 21 لفة 8  
35 Franck Dezoteux
France بيير راغ
France غابرييل أوبري		 فيراري جي تي الهواة 1:53.983 10  
36 Poland ياكوب سميتشوفسكي
United Kingdom أليكس براندل
Mexico إستيبان غوتيريز		 أوريكا 07 إل إم بي2 13 لفة 13  
37 United Kingdom بول دي ريستا
Denmark ميكيل جنسن
France جون إيريك فيرن		 بيجو السيارات الخارقة 74 لفة 6  
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دبليو إي سي: تويوتا على قطب الانطلاق الأول في سباق البحرين الحاسم للقب
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دبليو إي سي: تويوتا على قطب الانطلاق الأول في سباق البحرين الحاسم للقب

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دبليو إي سي: تويوتا وفيراري تحرزان لقب موسم 2022 مع الجولة الختامية في البحرين
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دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: تويوتا وفيراري تحرزان لقب موسم 2022 مع الجولة الختامية في البحرين

حققت تويوتا الفوز بلقب موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" مع نهاية سباق البحرين 8 ساعات الختامي، وذلك بعد معاناة ألبين لمجاراة وتيرة العلامة اليابانية.

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