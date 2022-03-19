دبليو إي سي: تويوتا ليست متفاجئة من الأداء الضعيف في تصفيات سيبرينغ

كان أداء سيارتي تويوتا "جي.آر010 الهجينة" - واللتين تواجدتا بالمركزين الرابع والسابع في التصفيات - متوافقًا مع توقعات الفريق بعد التجارب التمهيدية والتجارب الحرة، وذلك وفقًا باسكال فاسيلون المدير التقني لتويوتا غازو ريسينغ.

حيث قال: "ما حدث في التصفيات هو يتّسق تمامًا مع ما حدث في كل الححصص حتى الآن، لذلك لم تكن هنالك مفاجأة في ذلك".

وعند سؤاله إذا ما كان هنالك إحباط داخل الفريق، قال فاسيلون: "بالطبع، فليس هدفنا هو التواجد في المركز الأخير ضمن ترتيب السيارات الخارقة، بل وفي منتصف ترتيب فئة ال ام بي2. لكن ذلك هو الوضع الذي رأيناه منذ التجارب التمهيدية".

تويوتا رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: صور موتورسبورت

وقد واصل فاسيلون موقفه بعد التعليق على توازن الأداء، لكنّه شكك بما إذا كانت المحاكاة التي قام بها واضعوا القوانين، فيا ونادي سيارات الغرب، قد نتج عنها نموذج دقيق لحلبة سيبرينغ.

فقال: "يتحدد نظام توازن الأداء من خلال المحاكاة، والمحاكاة تعاني في الأخذ بالاعتبار حلبات مثل سيبرينغ مع الكثير من المطبات".

وتابع: "النماذج لا تجمع بدقة على الأرجح على حلبة كهذه، تأثير الوزن، الطاقة والارتكازية، وعندما تكون السيارات مختلفة للغاية على صعيد الأداء. لكن لا يمكنني التعليق أكثر من ذلك على نظام توازن الأداء".

جديرٌ بالذكر أن برندون هارتلي قد تأهّل في المركز الرابع على متن سيارة تويوتا رقم 8 مع زمن بلغ دقيقة و49.217 ثانية، والذي كان أبطأ بحوالي ثانيتين من زمن الصدارة الذي سجله نيكولاس لابييه على متن سيارة ألبين "أيه 480".