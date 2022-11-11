دبليو إي سي: تويوتا على قطب الانطلاق الأول في سباق البحرين الحاسم للقب
حصد برندون هارتلي قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا في جولة البحرين الختامية لموسم بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".
سجّل هارتلي قطب الانطلاق الثاني له هذا الموسم بعد لومان 24 ساعة، مع زمن بلغ دقيقة و46.800 ثانية على متن سيارة تويوتا رقم 8 متفوقًا على بول دي ريستا سائق بيجو بفارق 8 أعشار من الثانية.
وسجل دي ريستا دقيقة و47.610 ثانية على متن سيارة بيجو رقم 93 متقدمًا بفارق ضئيل أمام مايك كونواي سائق سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7.
وساهمت نقطة قطب الانطلاق الأول في تقدم طاقم سيارة تويوتا رقم 8، هارتلي سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا أمام طاقم ألبين في ترتيب البطولة بالتوجه إلى سباق البحرين 8 ساعات يوم غد السبت.
وكان طاقم تويوتا متعادلًا مع طاقم ألبين المتألف من نيكولاس لابييه، ماتيو فاكسيفييه وأندريه نيغارو برصيد 121 نقطة لكل منهما.
فيما حصد طاقم سيارة بيجو الثانية المركز الرابع في التصفيات مع دقيقة و48.334 ثانية بفارق 7 أعشار من الثانية خلف دي ريستا.
هذا واكتفت ألبين بالمركز الأخير في فئة السيارات الخارقة مع دقيقة و48.343 ثانية.
وضمن فئة "ال ام بي2"، حصد نورمان ناتو قطب الانطلاق الأول لصالح فريق ريلتايم مع دقيقة و50.330 ثانية متقدمًا على ويل ستيفنز سائق جوتا.
وضمن فئة جي تي إي المحترفين، سجل سائق بورشه جيانماريا بروني قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و56.143 ثانية أمام سائق فيراري أنطونيو فوكو.
فيما ذهب قطب الانطلاق الأول ضمن فئة جي تي إي الهواة إلى سارة بوفي سائق أيرون دايمز فيراري مع دقيقة و59.186 ثانية أمام سائق تي اف سبورت بين كايتنغ.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|الفارق
|1
|8
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
|93
| بول دي ريستا
ميكيل جنسن
جون إيريك فيرن
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|0.810
|3
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|0.938
|4
|94
| لويك دوفال
غوستافو مينيزيس
نيكو مولر
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|1.534
|5
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1.543
|6
|41
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|3.530
|7
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|Oreca 07
|LMP2
|3.667
|8
|22
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|Oreca 07
|LMP2
|3.697
|9
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Oreca 07
|LMP2
|3.746
|10
|44
| ميرو كونوبكا
ماتياس بيشي
ريتشارد برادلي
|Oreca 07
|LMP2
|3.819
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