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دبليو إي سي / البحرين تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: تويوتا على قطب الانطلاق الأول في سباق البحرين الحاسم للقب

حصد برندون هارتلي قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا في جولة البحرين الختامية لموسم بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: تويوتا على قطب الانطلاق الأول في سباق البحرين الحاسم للقب

سجّل هارتلي قطب الانطلاق الثاني له هذا الموسم بعد لومان 24 ساعة، مع زمن بلغ دقيقة و46.800 ثانية على متن سيارة تويوتا رقم 8 متفوقًا على بول دي ريستا سائق بيجو بفارق 8 أعشار من الثانية.

وسجل دي ريستا دقيقة و47.610 ثانية على متن سيارة بيجو رقم 93 متقدمًا بفارق ضئيل أمام مايك كونواي سائق سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7.

وساهمت نقطة قطب الانطلاق الأول في تقدم طاقم سيارة تويوتا رقم 8، هارتلي سيباستيان بويمي وريو هيراكاوا أمام طاقم ألبين في ترتيب البطولة بالتوجه إلى سباق البحرين 8 ساعات يوم غد السبت.

وكان طاقم تويوتا متعادلًا مع طاقم ألبين المتألف من نيكولاس لابييه، ماتيو فاكسيفييه وأندريه نيغارو برصيد 121 نقطة لكل منهما.

فيما حصد طاقم سيارة بيجو الثانية المركز الرابع في التصفيات مع دقيقة و48.334 ثانية بفارق 7 أعشار من الثانية خلف دي ريستا.

هذا واكتفت ألبين بالمركز الأخير في فئة السيارات الخارقة مع دقيقة و48.343 ثانية.

وضمن فئة "ال ام بي2"، حصد نورمان ناتو قطب الانطلاق الأول لصالح فريق ريلتايم مع دقيقة و50.330 ثانية متقدمًا على ويل ستيفنز سائق جوتا.

وضمن فئة جي تي إي المحترفين، سجل سائق بورشه جيانماريا بروني قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و56.143 ثانية أمام سائق فيراري أنطونيو فوكو.

فيما ذهب قطب الانطلاق الأول ضمن فئة جي تي إي الهواة إلى سارة بوفي سائق أيرون دايمز فيراري مع دقيقة و59.186 ثانية أمام سائق تي اف سبورت بين كايتنغ.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائقون السيارة الفئة الفارق
1 8 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 93 United Kingdom بول دي ريستا
Denmark ميكيل جنسن
France جون إيريك فيرن 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 0.810
3 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 0.938
4 94 France لويك دوفال
United States غوستافو مينيزيس
Switzerland نيكو مولر 		Peugeot 9X8 HYPERCAR 1.534
5 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 1.543
6 41 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 3.530
7 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز 		Oreca 07 LMP2 3.667
8 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين 		Oreca 07 LMP2 3.697
9 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Oreca 07 LMP2 3.746
10 44 Slovakia ميرو كونوبكا
Switzerland ماتياس بيشي
United Kingdom ريتشارد برادلي 		Oreca 07 LMP2 3.819

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