دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تخرج منتصرة في سباق سبا 6 ساعات أمام ألبين

بدأ السباق على حلبة جافة لكن سرعان ما تغيرت الظروف الجوية. وكانت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي تصدر السباق بعد أن تجاوزت كلتا السيارتان سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن وبعد أول علم أحمر من أصل ثلاثة، اضطر بويمي لركن سيارته بعد إعادة الانطلاقة فيما وصفه الفريق بمشكلة هيدروليكية.

بالتالي ورثت السيارة رقم 7 الصدارة.

وقامت الفرق خلال فترة العلم الأحمر الأولى بالمغامرة على الأمطار التي سرعان ما هطلت بغزارة وتسببت بانزلاق العديد من السيارات، حيث تم رفع العلم الأحمر الثاني قبل انقضاء ساعتين.

خلال هذه الفترة كان روبن فرينز على متن سيارة دبليو آر تي رقم 31 من الفئة الثانية "إل إم بي2"، قد تقدم إلى الصدارة وبدأ الابتعاد أمام تويوتا رقم 7، قبل أن يتسبب العلم الأحمر الثالث بقلب الموازين مجدداً.

ثالث علم أحمر جاء بعد 3 ساعات وعشرين دقيقة بسبب حادثة لسيارة "إل إم بي2"، ومع استئناف السباق، بدأت الحلبة تجف رويداً رويداً.

وحاول لوبيز سائق تويوتا بناء فارق أمام ماثيو فاكسيفيار سائق ألبين، بفارق نصف لفة أمام رينيه راست سائق دبليو آر تي.

أكمل لوبيز وقفة الصيانة الأخيرة مع بقاء نصف ساعة حتى النهاية، وكذلك الحال مع فاكسيفيار، حيث قطع الأرجنتيني العلم المرقط أولاً بفارق 27 في الصدارة أمام سائقي ألبين الذين اكتفوا بالمركز الثاني.

سيارة غليكنهاوس أجرت وقفة صيانة إضافية غير مخطط لها بسبب سوء تفاهم بين الفريق والسائق بيبي ديراني، ما أدى لتراجعها حتى المركز التاسع، لكنها ما زالت بالمركز الثالث ضمن فئة السيارات الخارقة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فرينز، راست وشون غيلايل سائقي دبليو آر تي.

خلف راست، كانت السيارة الشقيقة رقم 41 مع فريدناند هابسبرغ الذي نافس فيل هانسن سائق سيارة يونايتد أوتوسبورت رقم 22، لكنه انزلق ما سمح لمنافسه هابسبرغ بالإنهاء ثانياً أمام سيارة جوتا رقم 38 التي يقودها ويل ستيفنز، ضمن الفئة.

دبليو آر تي رقم 31: شون غيلايل، روبن فرينز، رينيه راست تصوير: إريك لا غيللو

جي تي: فيراري تتفوق على بورشه في صراع العمالقة

ضمن فئة "جي تي المحترفين" واجهت بورشه صعوبات في البداية بالرغم من السيطرة على صف الانطلاق الأول. كيفن إيستر على متن بورشه رقم 92 حاول تجاوز جيانماريا بروني صاحب قطب الانطلاق الأول على متن السيارة الشقيقة، احتكت السيارتان ما أدى لثقب في سيارة الإيطالي.

وهذا ما أجبر سيارة بورشه رقم 92 على الدخول في معركة أمام سيارتي فيراري وكورفيت، حيث خاضت بورشه وفيراري معركة على الصدارة حتى النهاية.

سيارة فيراري رقم 52 بقيت على المسار في الصدارة حتى جفاف الحلبة أمام السيارة الشقيقة رقم 51 وبورشه رقم 92 مع أنطونيو فوكو ومايكل كريستنسن الذي وجد طريقة لتجاوز الإيطالي ولاحق المتصدر كالادو، لكن المعركة توقفت بسبب الأعلام الصفراء، ومع استئناف المنافسة، نجح سائق فيراري بصد هجمات بورشه حتى النهاية.

المركز الثالث حققه فوكو على متن السيارة رقم 52 أمام كورفيت، وسيارة بورشه رقم 91.

ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كان الفوز من نصيب سيارة ديمبسي بروتون بورشه رقم 77 بقيادة هاري تينكنيل أمام سيارة "تي.اف سبورت أستون مارتن" رقم 33 مع ماركو سورنسن.

إيه.أف كورسي رقم 51: أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو تصوير: بول فوستر

نتيجة السباق: