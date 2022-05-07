دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تخرج منتصرة في سباق سبا 6 ساعات أمام ألبين
حققت سيارة تويوتا رقم 7 بقيادة مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز في سباق سبا 6 ساعات متفوقة على سيارة ألبين.
بدأ السباق على حلبة جافة لكن سرعان ما تغيرت الظروف الجوية. وكانت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي تصدر السباق بعد أن تجاوزت كلتا السيارتان سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا صاحب قطب الانطلاق الأول.
لكن وبعد أول علم أحمر من أصل ثلاثة، اضطر بويمي لركن سيارته بعد إعادة الانطلاقة فيما وصفه الفريق بمشكلة هيدروليكية.
بالتالي ورثت السيارة رقم 7 الصدارة.
وقامت الفرق خلال فترة العلم الأحمر الأولى بالمغامرة على الأمطار التي سرعان ما هطلت بغزارة وتسببت بانزلاق العديد من السيارات، حيث تم رفع العلم الأحمر الثاني قبل انقضاء ساعتين.
خلال هذه الفترة كان روبن فرينز على متن سيارة دبليو آر تي رقم 31 من الفئة الثانية "إل إم بي2"، قد تقدم إلى الصدارة وبدأ الابتعاد أمام تويوتا رقم 7، قبل أن يتسبب العلم الأحمر الثالث بقلب الموازين مجدداً.
ثالث علم أحمر جاء بعد 3 ساعات وعشرين دقيقة بسبب حادثة لسيارة "إل إم بي2"، ومع استئناف السباق، بدأت الحلبة تجف رويداً رويداً.
وحاول لوبيز سائق تويوتا بناء فارق أمام ماثيو فاكسيفيار سائق ألبين، بفارق نصف لفة أمام رينيه راست سائق دبليو آر تي.
أكمل لوبيز وقفة الصيانة الأخيرة مع بقاء نصف ساعة حتى النهاية، وكذلك الحال مع فاكسيفيار، حيث قطع الأرجنتيني العلم المرقط أولاً بفارق 27 في الصدارة أمام سائقي ألبين الذين اكتفوا بالمركز الثاني.
سيارة غليكنهاوس أجرت وقفة صيانة إضافية غير مخطط لها بسبب سوء تفاهم بين الفريق والسائق بيبي ديراني، ما أدى لتراجعها حتى المركز التاسع، لكنها ما زالت بالمركز الثالث ضمن فئة السيارات الخارقة.
أما المركز الثالث فكان من نصيب فرينز، راست وشون غيلايل سائقي دبليو آر تي.
خلف راست، كانت السيارة الشقيقة رقم 41 مع فريدناند هابسبرغ الذي نافس فيل هانسن سائق سيارة يونايتد أوتوسبورت رقم 22، لكنه انزلق ما سمح لمنافسه هابسبرغ بالإنهاء ثانياً أمام سيارة جوتا رقم 38 التي يقودها ويل ستيفنز، ضمن الفئة.
دبليو آر تي رقم 31: شون غيلايل، روبن فرينز، رينيه راست
تصوير: إريك لا غيللو
جي تي: فيراري تتفوق على بورشه في صراع العمالقة
ضمن فئة "جي تي المحترفين" واجهت بورشه صعوبات في البداية بالرغم من السيطرة على صف الانطلاق الأول. كيفن إيستر على متن بورشه رقم 92 حاول تجاوز جيانماريا بروني صاحب قطب الانطلاق الأول على متن السيارة الشقيقة، احتكت السيارتان ما أدى لثقب في سيارة الإيطالي.
وهذا ما أجبر سيارة بورشه رقم 92 على الدخول في معركة أمام سيارتي فيراري وكورفيت، حيث خاضت بورشه وفيراري معركة على الصدارة حتى النهاية.
سيارة فيراري رقم 52 بقيت على المسار في الصدارة حتى جفاف الحلبة أمام السيارة الشقيقة رقم 51 وبورشه رقم 92 مع أنطونيو فوكو ومايكل كريستنسن الذي وجد طريقة لتجاوز الإيطالي ولاحق المتصدر كالادو، لكن المعركة توقفت بسبب الأعلام الصفراء، ومع استئناف المنافسة، نجح سائق فيراري بصد هجمات بورشه حتى النهاية.
المركز الثالث حققه فوكو على متن السيارة رقم 52 أمام كورفيت، وسيارة بورشه رقم 91.
ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كان الفوز من نصيب سيارة ديمبسي بروتون بورشه رقم 77 بقيادة هاري تينكنيل أمام سيارة "تي.اف سبورت أستون مارتن" رقم 33 مع ماركو سورنسن.
إيه.أف كورسي رقم 51: أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو
تصوير: بول فوستر
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|الفارق
|1
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|27.473
|3
|31
| شون غيلايل
روبن فرينز
رينيه راست
|Oreca 07
|LMP2
|1:06.185
|4
|41
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|1:40.676
|5
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|Oreca 07
|LMP2
|1:48.571
|6
|5
| داين كاميرون
إيمانويل كولار
فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|1:57.610
|7
|22
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|Oreca 07
|LMP2
|1:57.901
|8
|23
| أليكس لين
أوليفر جارفيس
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|1 Lap
|9
|708
| أوليفييه بلا
رومان دوما
لويس فيليبو ديراني
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1 Lap
|10
|9
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|Oreca 07
|LMP2
|1 Lap
|11
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1 Lap
|12
|92
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1 Lap
|13
|52
| ميغيل مولينا
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1 Lap
|14
|1
|Lilou Wadoux
سيباستيان أوجييه
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|2 Laps
|15
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Oreca 07
|LMP2
|2 Laps
|16
|10
| نيكو مولر
ريان كولين
سيباستيان بورديه
|Oreca 07
|LMP2
|2 Laps
|17
|45
|Thomas Steven
جايمس ألين
رينيه بيندر
|Oreca 07
|LMP2
|2 Laps
|18
|64
| تومي ميلنر
نيك تاندي
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2 Laps
|19
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
ماتيو لاهاي
فرانسوا هيريو
|Oreca 07
|LMP2
|3 Laps
|20
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|3 Laps
|21
|77
| كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
هاري تينكنيل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|4 Laps
|22
|33
| بن كيتنغ
Henrique Chaves
ماركو سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|4 Laps
|23
|98
| بول دالا لانا
David Pittard
نيكي تيم
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|4 Laps
|24
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
نيك كاسيدي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|4 Laps
|25
|46
| ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
نيكولاس لتويليه
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|4 Laps
|26
|86
| مايكل واينرايت
ريكاردو بيرا
بن باركر
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5 Laps
|27
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6 Laps
|28
|60
| كلاوديو سكيافوني
ماتيو كريسوني
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6 Laps
|29
|88
| فريد بورداد
باتريك ليندسي
جان هايلن
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|7 Laps
|30
|85
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|7 Laps
|31
|21
| سيمون مانن
كريس أولريش
توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|9 Laps
|32
|71
|Franck Dezoteux
بيير راغ
غابرييل أوبري
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|12 Laps
|56
| بريندن ايريبي
أولي ميلروي
بين بارنيكوت
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|10 Laps
|28
| أوليفر راسموسين
إيد جونز
جوناثان أبيردين
|Oreca 07
|LMP2
|21 Laps
|34
| ياكوب سميتشوفسكي
أليكس براندل
إستيبان غوتيريز
|Oreca 07
|LMP2
|51 Laps
|8
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|74 Laps
|44
| ميرو كونوبكا
تيجمن فان دير هيلم
بينت فيسكال
|Oreca 07
|LMP2
|78 Laps
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