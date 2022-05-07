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دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تخرج منتصرة في سباق سبا 6 ساعات أمام ألبين

حققت سيارة تويوتا رقم 7 بقيادة مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز في سباق سبا 6 ساعات متفوقة على سيارة ألبين.

بدأ السباق على حلبة جافة لكن سرعان ما تغيرت الظروف الجوية. وكانت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 8 بقيادة سيباستيان بويمي تصدر السباق بعد أن تجاوزت كلتا السيارتان سيارة غليكنهاوس رقم 708 التي يقودها أوليفييه بلا صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن وبعد أول علم أحمر من أصل ثلاثة، اضطر بويمي لركن سيارته بعد إعادة الانطلاقة فيما وصفه الفريق بمشكلة هيدروليكية.

بالتالي ورثت السيارة رقم 7 الصدارة.

وقامت الفرق خلال فترة العلم الأحمر الأولى بالمغامرة على الأمطار التي سرعان ما هطلت بغزارة وتسببت بانزلاق العديد من السيارات، حيث تم رفع العلم الأحمر الثاني قبل انقضاء ساعتين.

خلال هذه الفترة كان روبن فرينز على متن سيارة دبليو آر تي رقم 31 من الفئة الثانية "إل إم بي2"، قد تقدم إلى الصدارة وبدأ الابتعاد أمام تويوتا رقم 7، قبل أن يتسبب العلم الأحمر الثالث بقلب الموازين مجدداً.

ثالث علم أحمر جاء بعد 3 ساعات وعشرين دقيقة بسبب حادثة لسيارة "إل إم بي2"، ومع استئناف السباق، بدأت الحلبة تجف رويداً رويداً.

وحاول لوبيز سائق تويوتا بناء فارق أمام ماثيو فاكسيفيار سائق ألبين، بفارق نصف لفة أمام رينيه راست سائق دبليو آر تي.

أكمل لوبيز وقفة الصيانة الأخيرة مع بقاء نصف ساعة حتى النهاية، وكذلك الحال مع فاكسيفيار، حيث قطع الأرجنتيني العلم المرقط أولاً بفارق 27 في الصدارة أمام سائقي ألبين الذين اكتفوا بالمركز الثاني.

سيارة غليكنهاوس أجرت وقفة صيانة إضافية غير مخطط لها بسبب سوء تفاهم بين الفريق والسائق بيبي ديراني، ما أدى لتراجعها حتى المركز التاسع، لكنها ما زالت بالمركز الثالث ضمن فئة السيارات الخارقة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فرينز، راست وشون غيلايل سائقي دبليو آر تي.

خلف راست، كانت السيارة الشقيقة رقم 41 مع فريدناند هابسبرغ الذي نافس فيل هانسن سائق سيارة يونايتد أوتوسبورت رقم 22، لكنه انزلق ما سمح لمنافسه هابسبرغ بالإنهاء ثانياً أمام سيارة جوتا رقم 38 التي يقودها ويل ستيفنز، ضمن الفئة.

دبليو آر تي رقم 31: شون غيلايل، روبن فرينز، رينيه راست

دبليو آر تي رقم 31: شون غيلايل، روبن فرينز، رينيه راست

تصوير: إريك لا غيللو

جي تي: فيراري تتفوق على بورشه في صراع العمالقة

ضمن فئة "جي تي المحترفين" واجهت بورشه صعوبات في البداية بالرغم من السيطرة على صف الانطلاق الأول. كيفن إيستر على متن بورشه رقم 92 حاول تجاوز جيانماريا بروني صاحب قطب الانطلاق الأول على متن السيارة الشقيقة، احتكت السيارتان ما أدى لثقب في سيارة الإيطالي.

وهذا ما أجبر سيارة بورشه رقم 92 على الدخول في معركة أمام سيارتي فيراري وكورفيت، حيث خاضت بورشه وفيراري معركة على الصدارة حتى النهاية.

سيارة فيراري رقم 52 بقيت على المسار في الصدارة حتى جفاف الحلبة أمام السيارة الشقيقة رقم 51 وبورشه رقم 92 مع أنطونيو فوكو ومايكل كريستنسن الذي وجد طريقة لتجاوز الإيطالي ولاحق المتصدر كالادو، لكن المعركة توقفت بسبب الأعلام الصفراء، ومع استئناف المنافسة، نجح سائق فيراري بصد هجمات بورشه حتى النهاية.

المركز الثالث حققه فوكو على متن السيارة رقم 52 أمام كورفيت، وسيارة بورشه رقم 91.

ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، كان الفوز من نصيب سيارة ديمبسي بروتون بورشه رقم 77 بقيادة هاري تينكنيل أمام سيارة  "تي.اف سبورت أستون مارتن" رقم 33 مع ماركو سورنسن.

إيه.أف كورسي رقم 51: أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو

إيه.أف كورسي رقم 51: أليساندرو بيير غويدي، جايمس كالادو

تصوير: بول فوستر

نتيجة السباق:

المركز # السائقون السيارة الفئة الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 27.473
3 31 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Germany رينيه راست 		Oreca 07 LMP2 1:06.185
4 41 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 1:40.676
5 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز 		Oreca 07 LMP2 1:48.571
6 5 United States داين كاميرون
France إيمانويل كولار
Brazil فيليبي نصر 		Oreca 07 LMP2 1:57.610
7 22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين 		Oreca 07 LMP2 1:57.901
8 23 United Kingdom أليكس لين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 1 Lap
9 708 France أوليفييه بلا
France رومان دوما
Brazil لويس فيليبو ديراني 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1 Lap
10 9 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو 		Oreca 07 LMP2 1 Lap
11 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1 Lap
12 92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1 Lap
13 52 Spain ميغيل مولينا
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1 Lap
14 1 Lilou Wadoux
France سيباستيان أوجييه
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
15 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
16 10 Switzerland نيكو مولر
Ireland ريان كولين
France سيباستيان بورديه 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
17 45 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر 		Oreca 07 LMP2 2 Laps
18 64 United States تومي ميلنر
United Kingdom نيك تاندي 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2 Laps
19 35 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو 		Oreca 07 LMP2 3 Laps
20 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 3 Laps
21 77 Germany كريستيان رييد
Sebastian Priaulx
United Kingdom هاري تينكنيل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 Laps
22 33 United States بن كيتنغ
Henrique Chaves
Denmark ماركو سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4 Laps
23 98 Canada بول دالا لانا
David Pittard
Denmark نيكي تيم 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 4 Laps
24 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
New Zealand نيك كاسيدي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4 Laps
25 46 Italy ماتيو كايرولي
Mikkel Pedersen
Switzerland نيكولاس لتويليه 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 4 Laps
26 86 United Kingdom مايكل واينرايت
Italy ريكاردو بيرا
United Kingdom بن باركر 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 Laps
27 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
Charles Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6 Laps
28 60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy ماتيو كريسوني
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 Laps
29 88 United States فريد بورداد
United States باتريك ليندسي
Belgium جان هايلن 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 7 Laps
30 85 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 7 Laps
31 21 France سيمون مانن
Switzerland كريس أولريش
Finland توني فيلاندر 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 9 Laps
32 71 Franck Dezoteux
France بيير راغ
France غابرييل أوبري 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 12 Laps
  56 United States بريندن ايريبي
United Kingdom أولي ميلروي
United Kingdom بين بارنيكوت 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 10 Laps
  28 Denmark أوليفر راسموسين
United Arab Emirates إيد جونز
South Africa جوناثان أبيردين 		Oreca 07 LMP2 21 Laps
  34 Poland ياكوب سميتشوفسكي
United Kingdom أليكس براندل
Mexico إستيبان غوتيريز 		Oreca 07 LMP2 51 Laps
  8 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 74 Laps
  44 Slovakia ميرو كونوبكا
Netherlands تيجمن فان دير هيلم
Netherlands بينت فيسكال 		Oreca 07 LMP2 78 Laps
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