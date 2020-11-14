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دبليو إي سي / البحرين 2 / تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا رقم 7 تحسم اللقب بعد الفوز بسباق البحرين الختامي

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حسمت سيارة تويوتا رقم 7 بقيادة كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز لقب الموسم الحالي لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي"، بعد الفوز بسباق البحرين 8 ساعات الختامي متفوقة على السيارة الشقيقة رقم 8.

عانت السيارة رقم 8 من أوزان التثقيل التي كانت تخفف من سرعتها بمقدار نصف ثانية تقريباً على مدار اللفة الواحدة، ولولا سيارة الأمان التي دخلت بعد منتصف السباق بقليل، لكان الفارق بين السيارتين أكبر من لفة واحدة، وليس دقيقة فقط.

وبدا سيباستيان بويمي قادراً على مقارعة تحدي المنافسة بعد استلام مقود السيارة رقم 8 في الساعة الخامسة، لكنه تراجع خلف كونواي خلال القسم الثاني.

ومن ثم استلم كاموي كوباياشي وكازوكي ناكاجيما المقود ليكملا السباق حتى النهاية، هذا السباق الذي أنهى الموسم، وأنهى معه حقبة فئة سيارات لومان النموذجية الأولى "إل إم بي1"، إذ كان الفارق في الترتيب يتجاوز الدقيقة بقليل عند اجتياز العلم المرقط.

أما ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" فقد حقق فريق "جوتا سبورت" المركزين الأول والثاني، حيث نجحت سيارة أوريكا 07 تحت لواء "جاكي شان دي.سي" بالتفوق في المعركة الملتهبة على شقيقتها.

وتقدم غابرييل أوبري على أنطونيو فيليكس دا كوستا قبل 10 دقائق على نهاية السباق ليحسم الفوز له ولزميليه ويل ستيفنز وهو-بين تونغ، فيما يبدو أنه آخر سباق لفريق "شان-ي.سي" في "دبليو إي سي".

وكان دا كوستا الذي يتشارك قيادة السيارة مع زميليه أنطوني دايفيدسون وروبيرتو غونزاليس قد تقدم على السيارة الشقيقة لكنه لم ينجح بالابتعاد كثيراً أمام أوبري الذي استعاد مركزه الأول.

المركز الثالث كان من نصيب فريق هولندا وسائقيه نيك دي فريز، غيدو فان دير غارد وفريتز فان إيرد. أما فريق يونايتد أوتوسبورتس - الذي أحرز الفوز بالمركز الثاني في سباق لومان 24 ساعة مع فيليب ألباكيركي وفيل هانسن - فقد أنهى بالمركز الرابع وبفارق قارب نصف دقيقة.

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" فقد كان المركزان الأول والثاني من نصيب ثنائي بورشه، بينما نجح ثنائي أستون مارتن نيك ثيم وماركو سورنسن اللذين أحرزا لقب بطولة السائقين إضافة إلى بطولة المصنعين التي حسمها الفريق في سباق لومان 24 ساعة.

وأحرز كيفن إيستر ومايكل كريستنسن الفوز على متن سيارة بورشه بفارق 2.8 ثانية عن السيارة الشقيقة التي يقودها جيانماريا بروني وريتشارد ليتز. 

المركز الثالث كان من نصيب سيارة "إيه.أف كورسي فيراري" بقيادة دايفيد ريغون وميغيل مولينا، اللذين أنهيا بفارق أكثر من دقيقة خلف سيارتي بورشه.

أما ثيم وسورنسن فقد تراجعا في الترتيب بعد الأعلام الصفراء وسيارة الأمان الافتراضية، لينهيا السباق بالمركز الخامس الذي كان أكثر من كافٍ لمنحهما اللقب، وخلف ماكسيم مارتن الذي أنهى بالمركز الرابع على متن سيارة أستون مارتن الشقيقة إلى جانب ريتشارد  ويستبروك.

وفي فئة "جي تي إي الهواة" فقد ذهب اللقب إلى إيمانويل كولارد، نيكلاس نيلسن وفرانسوا بيرودو، الذين تفوقوا على سائقي فريق "تي.أف سبورت أستون مارتن" في مجموع النقاط.

والمركز الثاني كان من نصيب سيارة "بروجكت 1 بورشه" التي يقودها يورغ بيرغمايستر، لاري تين فوورد وإيديغيدو بيرفيتي.

نتيجة السباق

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل
1 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 8:00:13.867    
2 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:04.594    
3 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 8:01:17.284 16 لفة 16 لفة
4 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 8:01:19.178 16 لفة 1.894
5 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا 07 إل إم بي2 8:01:34.002 16 لفة 14.824
6 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا 07 إل إم بي2 8:01:45.475 16 لفة 11.473
7 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 آلبين إيه470 إل إم بي2 8:00:26.161 17 لفة 1 لفة

النتائج كاملة هنا.

دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

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دبليو إي سي: كونواي ولوبيز يضعان سيارة تويوتا #7 في قطب الانطلاق الأوّل في البحرين
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