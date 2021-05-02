دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا

بدأت تويوتا السباق وهي مسيطرة على صف الانطلاق الأوّل، لكن الأفضلية الطفيفة للصانع الياباني أمام ألبين عنت أن الفريق بحاجة إلى خوض سباق سلس نسبيًا من أجل تأمين الفوز.

لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث خسر كاموي كوباياشي المنطلق أولًا الصدارة في النصف الثاني من السباق عبر خروجه عن المسار على متن السيارة الشقيقة رقم 7، حيث خسر لفة جراء ذلك.

كما واجهت السيارة رقم 8 مشاكلها الخاصة، إذ تلقت عقوبة 30 ثانية لخرق للقوانين حدث خلال وقفة الصيانة، وهو ما منح ألبين فرصة المنافسة على الفوز ضمن فئة "ال ام بي1".

حيث تناوبت سيارة ألبين "أيه480" التي يقودها نيكولاس لابيير، أندريه نيغراو وماتيو فاكسيفيار على الصدارة مع سيارة تويوتا رقم 8، لكنّ لم تتمكن في النهاية من مُجاراة وتيرة سيارة الصانع الياباني.

وقد عبر بويمي خط النهاية بفارق دقيقة و07 ثانية أمام نيغراو.

فيما اكتفت سيارة تويوتا رقم 7 بالمركز الثالث مع عبور كوباياشي العلم الشطرنجي بفارق دقيقة أمام السيارة المتصدرة لفئة "ال ام بي2".

"ال ام بي2": يونايتد أوتوسبورتس يفرض هيمنته

فرض فريق "يونايتد أوتوسبورتس" سيطرة كاملة على مجريات السباق ضمن فئة "ال ام بي2"، حيث تصدرت سيارة الفريق رقم 22 السباق من انطلاقته وحتى نهايته مع فيل هانسن، فيليبي ألبوكيركي وفابيو شيرر.

ومع انسحاب فريق "جي-درايف" مع سيارته رقم 26 بسبب تسرب في الزيت خلال الساعة الخامسة، ورث فريق "جوتا" المركز الثاني مع سيارته رقم 38 وأمام السيارة الشقيقة رقم 28.

"جي تي إي"

تمكن فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" من تحقيق الفوز بفئة "جي تي إي المحترفين - الهواة" أمام فريق "إنتر يوروبول" وفريق "دراغون سبيد".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الغلبة لبورشه بفارق 25 ثانية أمام فيراري.

نتيجة السباق: