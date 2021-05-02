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دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا

حققت سيارة تويوتا الخارقة رقم 8 التي يقودها كل من كازوكي ناكاجيما، سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي الفوز بأوّل سباق ضمن حقبة السيارات الخارقة في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، متفوقة على ألبين بعد معركة حابسة للأنفاس في سباق سبا 6 ساعات.

دبليو إي سي: تويوتا تنتزع الفوز بأول سباق في حقبة السيارات الخارقة في سبا

بدأت تويوتا السباق وهي مسيطرة على صف الانطلاق الأوّل، لكن الأفضلية الطفيفة للصانع الياباني أمام ألبين عنت أن الفريق بحاجة إلى خوض سباق سلس نسبيًا من أجل تأمين الفوز.

لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، حيث خسر كاموي كوباياشي المنطلق أولًا الصدارة في النصف الثاني من السباق عبر خروجه عن المسار على متن السيارة الشقيقة رقم 7، حيث خسر لفة جراء ذلك.

كما واجهت السيارة رقم 8 مشاكلها الخاصة، إذ تلقت عقوبة 30 ثانية لخرق للقوانين حدث خلال وقفة الصيانة، وهو ما منح ألبين فرصة المنافسة على الفوز ضمن فئة "ال ام بي1".

حيث تناوبت سيارة ألبين "أيه480" التي يقودها نيكولاس لابيير، أندريه نيغراو وماتيو فاكسيفيار على الصدارة مع سيارة تويوتا رقم 8، لكنّ لم تتمكن في النهاية من مُجاراة وتيرة سيارة الصانع الياباني.

وقد عبر بويمي خط النهاية بفارق دقيقة و07 ثانية أمام نيغراو.

فيما اكتفت سيارة تويوتا رقم 7 بالمركز الثالث مع عبور كوباياشي العلم الشطرنجي بفارق دقيقة أمام السيارة المتصدرة لفئة "ال ام بي2".

"ال ام بي2": يونايتد أوتوسبورتس يفرض هيمنته

فرض فريق "يونايتد أوتوسبورتس" سيطرة كاملة على مجريات السباق ضمن فئة "ال ام بي2"، حيث تصدرت سيارة الفريق رقم 22 السباق من انطلاقته وحتى نهايته مع فيل هانسن، فيليبي ألبوكيركي وفابيو شيرر.

ومع انسحاب فريق "جي-درايف" مع سيارته رقم 26 بسبب تسرب في الزيت خلال الساعة الخامسة، ورث فريق "جوتا" المركز الثاني مع سيارته رقم 38 وأمام السيارة الشقيقة رقم 28.

"جي تي إي"

تمكن فريق "ريسينغ تيم نيدرلاند" من تحقيق الفوز بفئة "جي تي إي المحترفين - الهواة" أمام فريق "إنتر يوروبول" وفريق "دراغون سبيد".

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي المحترفين"، فقد كانت الغلبة لبورشه بفارق 25 ثانية أمام فيراري.

نتيجة السباق:

المركز   # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1   8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		162 6:00:17.733  
2   36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		162 6:01:24.929 1:07.196
3   7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		161 6:00:46.363 1 Lap
4   22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		161 6:01:55.453 1 Lap
5   38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		160 6:00:47.699 2 Laps
6   28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		160 6:00:59.804 2 Laps
7   29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت 		159 6:00:32.548 3 Laps
8   34 جاكوب سكيمكوسكي
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		159 6:02:06.270 3 Laps
9   70 إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		158 6:00:58.103 4 Laps
10   21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		158 6:01:00.342 4 Laps
11   1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش
Netherlands بيتسكي فيسر 		158 6:02:22.851 4 Laps
12   20 Denmark يان ماغنوسن
Denmark أندرس فجوردباك
Denmark دينيس أندرسن 		157 6:00:23.109 5 Laps
13   25 United States جون الب
روي أندرايد
Spain روبرتو مرعي 		157 6:01:11.900 5 Laps
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دبليو إي سي: كوباياشي يهدي تويوتا قطب الانطلاق الأول لجولة سبا

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