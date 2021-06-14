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دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو

كشف فريق تويوتا المشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، عن تغيير في قوانينه الداخلية وذلك للسماح لكلتا السيارتين بالمنافسة بينهما حتى انتهاء السباق.

دبليو إي سي: تويوتا تشرح أوامر الفريق لسباق بورتيماو

كانت سيارتا تويوتا تخوضان المنافسة بينهما حتى الدقائق الأخيرة من سباق بورتيماو 8 ساعات، بينما وفي المواسم الماضية، جمّد الفريق المنافسة بينهما بعد وقفات الصيانة الأخيرة للسباق.

وكشف باسكال فاسيلون المدير التقني للفريق هذه التغييرات بعد تبديل سيارتي تويوتا لمركزيهما مرتين خلال الدقائق العشرين الأخيرة.

فقال مجيباً على سؤال عن سبب تواصل المنافسة بين السيارتين (وعدم تجميدها) بعد وقفات الصيانة الأخيرة: "لقد غيرنا هذا".

وأكمل: "نحن نناقش باستمرار ونتكلم بالقوانين مع السائقين، والجميع يفضل أن تبقى المنافسة حتى نهاية السباق".

وتابع: "عندما كنا نجمد المنافسة مع انتهاء وقفات الصيانة الأخيرة، كانت تلك أوقاتاً مختلفة بعض الشيء، لأن السيارتين لم تكونا بنفس المركزين الحاليين".

وأردف: "في نهاية المطاف، لم يغير ذلك الكثير".

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وكان سيباستيان بويمي يتصدر بفارق ضئيل أمام خوسيه ماريا لوبيز على متن السيارة الشقيقة الأخرى مع عودة العلم الأخضر بعد تطبيق سيارة الأمان، وبقاء 25 دقيقة حتى انتهاء السباق.

وسرعان ما قلّص الأرجنتيني الفارق إلى أقل من ثلاث ثوانٍ، ومن ثم تقدم إلى الصدارة عندما طلب الفريق من بويمي التخلي عن المركز.

وبعد ثلاث لفات أخرى، عاد بويمي إلى الصدارة بعد أن طلب الفريق من لوبيز إفساح المجال له.

ويتماشى هذا مع قوانين تويوتا الداخلية والمقررة قبل السباق، بالسماح للسيارة الأسرع بالتقدم على المسار.

حيث قال فاسيلون: "نظرنا إلى مقاطع خالية من الزحام. وفي القسم الأول (بعد سيارة الأمان الافتراضية)، كان خوسيه ماريا أسرع، لذا مرّ، لكن عندما بات في الصدارة لم يعد الأسرع، لذا بدّلنا المراكز".

وأكمل: "نحن نعتمد هذه القاعدة وذلك لضمان قبول السائقين بتبديل المراكز".

وأكمل بويمي السباق ليحرز المركز الأول مع زميليه كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، بفارق 1.8 ثانية بعد 300 لفة من التسابق.

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دبليو إي سي: سيارة تويوتا #8 تفوز بعد أوامر الفريق في بورتيماو

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