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دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن الصور الأولى لسيارتها في فئة لومان الخارقة

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دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن الصور الأولى لسيارتها في فئة لومان الخارقة

كشفت تويوتا عن الصور الأولى لسيارتها الخارقة واسم المقاتلة التي ستشارك بها في فئة لومان الجديدة في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي".

نشر الصانع الياباني لقطات لسيارته الجديدة، "جي آر010 الهجينة"، بكسوة مموّهة، وذلك قُبيل الكشف الرسمي يوم الجمعة عندما سيتم عرض السيارة بكسوتها الكاملة لموسم 2021.

ويرمز الحرفان "جي آر" إلى غازو ريسينغ، العلامة الرياضية التي تعمل تحت لواء تويوتا، بينما الأرقام الثلاثة فتعود إلى خصائص المقاتلة بالعودة إلى سيارة المجموعة سي "تي اس010" في الفترة بين 1991 و1993.

وتُظهر صور السيارة من أول اختبار لها على حلبة بول ريكار في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي تشابهًا واضحًا مع مقاتلة تويوتا "تي اس050 الهجينة" التي حصدت اللقب المزدود في "دبليو إي سي" في موسمي 2018/2019 و2019/2020، إلى جانب ثلاثة انتصارات متتالية بسباق لومان 24 ساعة.

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة
1/4

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة
2/4

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة
3/4

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة

سيارة تويوتا "جي آر010" الهجينة
4/4

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

لكنّ بايكال فاسيلون المدير التقني لتويوتا غازو ريسينغ أوروبا شدّد على أنّ هنالك بضعة مكونات فقط تم الإبقاء عليها من سابقتها.

فقال: "بخلاف بعض المكونات العامة مثل الأزرار، المستشعرات وما إلى ذلك، فهنالك بالكاد أيّة أجزاء مستمرة من السيارة السابقة، كون فلسفة القوانين مختلفة للغاية. إنّها سيارة جديدة بالكامل".

هذا ولم تكشف تويوتا بعد عن أيّة تفاصيل تقنية متعلقة بمحرك الاحتراق الداخلي للسيارة الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال حدث الإطلاق الافتراضي يوم الجمعة.

ويُستهدف من الجيل الجديد للسيارات أن يحقق أزمنه في لومان ضمن فئة السيارات الخارقة في فلك 3 دقائق و30 ثانية.

جديرٌ بالذكر أنّ تويوتا تجري تجارب ثالثة مع سيارة "جي آر010" في أراغون في إسبانيا هذا الأسبوع، والتي بدأت بدأت يوم أمس الثلاثاء وتنتهي يوم غد الخميس.

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