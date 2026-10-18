تقرير السباق

دبليو إي سي برشلونة

دبليو إي سي: تويوتا تكتسح سباق برشلونة بثنائية وتحسم لقب الصانعين

حقق الصانع الياباني فوزه الرابع في سبعة سباقات، ليؤكد استعادة مكانته مرجعًا للمنافسة في بطولة العالم للتحمل.

تم التحرير: 18-10-2026

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سيباستيان بويمي، براندون هارتلي وريو هيراكاوا - تويوتا غازو ريسينغ "تي آر010"

الصورة من قبل: بول فوستر

حققت تويوتا ثنائية مهيمنة في أول زيارة لبطولة العالم لسباقات التحمل “دبليو إي سي” إلى برشلونة، لتحسم لقب الصانعين في فئة هايبركار قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

لم يواجه براندون هارتلي وسيباستيان بويمي وريو هيراكاوا منافسة تُذكر على متن سيارة تويوتا «تي آر 010 هايبرد» رقم 8 خلال السباق الممتد لست ساعات، إذ تفوقوا على السيارة الشقيقة التي قادها كاموي كوباياشي ونيك دي فريز ومايك كونواي، في ظروف متقلبة بين الأمطار والجفاف.

مثّلت هذه النتيجة الفوز الثالث للثلاثي على متن السيارة رقم 8 هذا الموسم، ليبتعدوا بفارق 17 نقطة عن زملائهم الفائزين بسباق لومان 24 ساعة، قبل الجولة الختامية في مونزا الشهر المقبل.

ومع إخفاق سيارة بي إم دبليو «إم هايبرد» رقم 20 في حصد النقاط للسباق الثالث تواليًا، إثر مشكلة مبكرة في ضغط الإطارات، باتت سيارتا تويوتا الفريقين الوحيدين اللذين لا يزالان ينافسان على لقب السائقين قبل الجولة الختامية في مونزا الشهر المقبل.

مجريات السباق

انطلقت جميع السيارات بإطارات مخصصة للأجواء الماطرة، عقب هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من اليوم، إذ ظلت الحلبة مبللة بوضوح عندما عادت سيارة الأمان إلى خط الحظائر بعد لفة تحمية إضافية.

مع انطلاق السباق، حقق دانيال جونكاديلا أفضل انطلاقة بين السائقين، بعدما بدأ من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، ليدفع بسيارة جينيسيس «جي إم آر-001» رقم 19 إلى الصدارة. لكن السائق الإسباني فقد السيطرة على سيارته وانزلق خارج الحلبة عند المنعطف الخامس، ليتراجع إلى مؤخرة الترتيب، ما سمح لسيباستيان بويمي، الذي تجاوز سيارة جينيسيس رقم 17 المنطلقة من البول بوزيشن بقيادة أندريه لوترر، بانتزاع الصدارة لصالح تويوتا رقم 8.

واضطر مراقبو السباق إلى تحييده قبل اكتمال اللفة الأولى، بعدما توقفت سيارة ألبين «إيه 424» رقم 35 وسيارة لكزس «آر سي إف جي تي 3» رقم 78 التابعة لفريق إيه إس بي على الحلبة، إثر تعرضهما لحادثين منفصلين.

بعد الاستئناف بوقت قصير، عادت سيارة الأمان إلى الحلبة بعدما علقت سيارة أستون مارتن «فالكيري» رقم 007 بقيادة هاري تينكنيل في المنطقة الحصوية عند المنعطف الخامس. واختارت جميع سيارات فئة هايبركار، باستثناء بي إم دبليو رقم 20، دخول منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، مستغلة الفرصة لإضافة الوقود مع اشتداد الأمطار.

استؤنف السباق أخيرًا قبل تسع دقائق من نهاية الساعة الأولى، وكان بويمي يتصدر بأريحية على متن تويوتا رقم 8، متقدمًا على سيارة بي إم دبليو بقيادة رينيه راست، التي كانت تسير وفق استراتيجية مختلفة، وعلى سيارة فيراري رقم 50 بقيادة ميغيل مولينا، التي حققت انطلاقة قوية.

في المقابل، كان نيك دي فريز يحقق تقدمًا ملحوظًا على متن تويوتا رقم 7، بعدما قفز بالفعل من المركز التاسع إلى الرابع عند الاستئناف الأول. وتقدم الفائز بسباق لومان 24 ساعة مركزًا إضافيًا عندما دخل راست إلى منصة الصيانة، قبل أن يتجاوز مولينا بسهولة، ليمنح تويوتا المركزين الأول والثاني خلف بويمي قبل نهاية الساعة الأولى.

وخلال بقية فترته، بدا دي فريز أسرع من زميله في تويوتا، إذ قلّص الفارق مع بويمي سريعًا، واقترب حتى من محاولة تجاوزه. لكن بويمي كان يحمل عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بسبب مخالفة عند الانطلاقة، فاختار دي فريز البقاء خلف زميله في الفريق.

ولم ينتظر سائقو فئة هايبركار حتى مرور ثلاثة أرباع الساعة الثانية لإجراء أولى توقفاتهم الكاملة في منصة الصيانة، إذ سمحت فترتا سيارة الأمان المبكرتان لهم بالاستمرار مدة أطول بالوقود نفسه. وبحلول تلك المرحلة، كانت الحلبة قد جفت بدرجة كبيرة، ما أتاح للسائقين الانتقال إلى إطارات ملساء مخصصة للمسار الجاف.

كانت تويوتا رقم 8 أولى السيارات المتصدرة التي دخلت منصة الصيانة، ونفذت العقوبة المفروضة عليها. وبعد توليه القيادة من بويمي، تراجع هارتلي إلى المركز الثاني، لكن استراتيجية التوقف المبكر مكنته من تعويض الوقت الذي خسره، ولم يجد صعوبة في تجاوز تويوتا رقم 7، التي كان يقودها حينها مايك كونواي، زميل دي فريز.

وبعد استعادة الصدارة، وسّع هارتلي الفارق إلى أكثر من 14 ثانية خلال فترة قيادة مميزة، ليمنح تويوتا رقم 8، المتصدرة للبطولة، أفضلية حاسمة عند بلوغ منتصف السباق.

تجددت المنافسة قبل ساعتين من النهاية، بعدما فوجئ زاكاري روبيشون بتسرب المياه من خلال الحواف الجانبية للحلبة، ما أدى إلى انزلاقه وعلقت سيارته في المنطقة الحصوية عند المنعطف السابع.

وأدى ذلك إلى محو الفارق بين سيارتي تويوتا، لكن هيراكاوا نجح مجددًا في الابتعاد بالصدارة على متن سيارة «تي آر 010 هايبرد» رقم 8. ولم يتمكن كوباياشي ودي فريز من تشكيل تهديد مستمر على السيارة رقم 7، فيما لم تتحقق التوقعات بهطول الأمطار مجددًا في المراحل الأخيرة.

وبلغ الفارق النهائي بين السيارتين 0.6 ثانية فقط، بعدما حقق هيراكاوا وبويمي وهارتلي فوزهم الثاني تواليًا، ليعززوا حظوظهم في المنافسة على لقب السائقين.

كانت فيراري أقرب منافسي تويوتا في برشلونة، إذ أنهى ميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن وأنطونيو فوكو السباق في المركز الثالث على متن سيارة «499 بي» رقم 50، لكنهم تأخروا بأكثر من نصف دقيقة عن الفائزين.

كما قدمت سيارة فيراري التابعة لفريق «إيه إف كورسي»، التي تقاسم قيادتها روبرت كوبتسا وييفي يي وفيل هانسون، أداءً قويًا، لكنها خسرت مركزًا لصالح سيارة كاديلاك «في-سيريز آر» رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بقيادة سيباستيان بورديس وجاك أيتكن وإيرل بامبر، خلال الجولة الأخيرة من التوقفات. وطارد كوبتسا أيتكن في الفترة الأخيرة، لكن بطل فئة «جي تي بي» في بطولة «آي إم إس إيه» المتوج حديثًا تمسك بالمركز الرابع بفارق أقل من ثانية.

أما سيارة كاديلاك الشقيقة رقم 12، بقيادة ويل ستيفنز ونورمان ناتو وأليكس لين العائد إلى المنافسات، فأنهت السباق سادسة، بعدما تعافت من عقوبة زمنية مدتها عشر ثوانٍ تلقاها ستيفنز إثر اصطدامه بسيارة ألبين رقم 35 بقيادة فرديناند هابسبورغ عند الانطلاقة.

وعاشت بي إم دبليو يومًا متباينًا في برشلونة، بعدما تركتها حصة تصفيات صعبة في المركزين الرابع عشر والسادس عشر على شبكة الانطلاق بسيارتيها النموذجيتين من فئة «إل إم دي إتش». وأظهر دريس فانثور ورافاييل مارشيلو وكيفن ماغنوسن وتيرة قوية على متن سيارة «إم هايبرد في 8» رقم 15، ليتقدموا إلى المركز السابع، رغم حصول ماغنوسن على عقوبة زمنية مدتها عشر ثوانٍ بسبب تسببه في اصطدام مع كاديلاك رقم 38 بقيادة سيباستيان بورديس.

لكن سيارة بي إم دبليو رقم 20، التي كانت تنافس على اللقب، عاشت يومًا صعبًا. فقد ارتد قرار عدم دخول منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الثانية بنتائج عكسية، عندما رُفع العلم الأسود ذو الدائرة البرتقالية في وجه راست بسبب انخفاض ضغط الإطارات. واضطر السائق الألماني إلى دخول منصة الصيانة في ظل رفع العلم الأخضر، ثم تلقى لاحقًا عقوبة زمنية مدتها 20 ثانية بسبب المخالفة، ما جعل سيارته، التي تقاسم قيادتها مع روبن فرينز وشيلدون فان دير ليندي، تتأخر بلفة كاملة عن المتصدرين.

وكانت هذه النتيجة المرة الثالثة هذا الموسم التي تنهي فيها السيارة السباق دون حصد نقاط، كما قضت على أي فرصة حسابية للفوز بلقب السائقين.

أنهت ألبين السباق في المركزين الثامن والعاشر ضمن فئة هايبركار، بينما فصلت بين سيارتيها سيارة أستون مارتن «فالكيري» الوحيدة التي أكملت السباق، بقيادة ماركو سورنسن وأليكس ريبيراس.

واضطر فيكتور مارتينز إلى إجراء توقف غير مخطط له قبل 20 دقيقة من النهاية، بسبب الاشتباه في تعرضه لثقب في أحد الإطارات، لكنه تجاوز سورنسن في اللفة قبل الأخيرة ليحصد المركز الثامن على متن سيارة ألبين «إيه 424» رقم 36، التي يتقاسم قيادتها مع جول غونون. أما شارل ميليزي وفرديناند هابسبورغ فأنهيا السباق في المركز العاشر على متن السيارة الشقيقة رقم 35.

فئة «إل إم جي تي 3»: بورشه تفوز وكورفيت تقترب من اللقب

حقق فريق مانثي فوزه الأول في فئة «إل إم جي تي 3» خلال موسم 2026 في برشلونة، بعدما قاد ياسر شاهين وريكاردو بيرّا وريتشارد ليتز سيارة بورشه «911 جي تي 3 آر» رقم 92 إلى الانتصار.

ورغم تعرض السيارة الثانية للفريق لأضرار جسيمة خلال الفوضى التي شهدتها اللفة الافتتاحية، خاضت السيارة رقم 92 سباقًا نظيفًا، وتصدرت معظم مراحله بصورة لافتة.

تولى شاهين، المصنف ضمن فئة السائقين البرونزيين، قيادة السيارة في الفترة الأولى، وسرعان ما تجاوز سيارة ماكلارين رقم 10 التابعة لفريق غاراج 59، بقيادة أنطاريز أو، والمنطلقة من البول بوزيشن، لينتزع الصدارة. وبعد ذلك، وسّع بيرّا الفارق إلى 20 ثانية بحلول منتصف السباق، قبل أن يتولى سائق بورشه الرسمي ليتز المهمة في الفترة الأخيرة ويقود السيارة إلى خط النهاية.

ورغم أن فوز بورشه رقم 92 لم يكن موضع شك، فإن الصراع على المركز الثاني استمر حتى اللحظات الأخيرة. وتمكن مارفن كيرشهوفر من تجاوز دان هاربر في المراحل الختامية، ليحسم المركز الثاني على متن سيارة ماكلارين رقم 10، التي تقاسم قيادتها مع أو وتوم فليمينغ.

ومع ذلك، قدم هاربر وأنتوني ماكينتوش وباركر تومبسون عودة قوية بعدما انطلقوا من المركز الخامس عشر، ليحرزوا المركز الثالث على متن سيارة بي إم دبليو «إم 4 جي تي 3» رقم 69 التابعة لفريق دبليو آر تي.

أما سيارة كورفيت «زد 06 جي تي 3 آر» رقم 33 التابعة لفريق تي إف سبورت، بقيادة جوني إدغار ونيكي كاتسبيرغ وبن كيتينغ، والمتصدرة للبطولة، فأنهت السباق في المركز السابع، لتؤجل تتويج إدغار باللقب إلى جولة مونزا.

ويتقدم إدغار، المصنف ضمن فئة السائقين الفضيين والسائق الوحيد الذي شارك في جميع السباقات على متن كورفيت رقم 33، بفارق 18 نقطة عن طاقم بورشه رقم 92، مع وجود 26 نقطة كحد أقصى يمكن حصدها في الجولة الختامية بمونزا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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