دبليو إي سي: تويوتا تفرض سيطرتها وتفوز في إنترلاغوس

أحرزت سيارة تويوتا رقم 8 من طراز جي آر010 الهجينة الخارقة – والتي يتشارك قيادتها كل من برندون هارتلي، ريو هيراكاوا وسيباستيان بويمي – الفوز بسباق ساو باولو 6 ساعات بفارق كبير أمام سيارتي بينسكي المصنعيتين من طراز بورشه 963.

عبر بويمي خط النهاية أولًا بفارق دقيقة و8 ثوان أمام سيارة بورشه رقم 6 بقيادة لورينز فانثور، أندريه لوتيرر وكيفن إستر، والتي كانت متقدمة بدورها بـ 7 ثوان على السيارة الشقيقة التي يقودها فريدريك ماكوفيتشي، مايكل كريستنسن ومات كامبل.

وقد تواجدت تويوتا في الصدارة لمعظم السباق وكان قريبة للغاية من أن تحرز الثنائية لولا خطأ تقني نادر للسيارة الشقيقة رقم 7 التي يقودها مايك كونواي، نيك دي فريز وكاموي كوباياشي، والذين كانت سيارتهم هي الأسرع وتصدرت السباق خلال الطلعات الأولى حتى ضربتها مشكلة في مستشعر ضغط الوقود في وقت مبكر من الساعة الثالثة بينما سلم كونواي مهام القيادة إلى دي فريز، ما كلفهم حوالي 3 دقائق.

وقد تمكن طاقم السيارة رقم 7 من العودة والوصول بالسيارة إلى المركز الرابع في الساعة الأخيرة.

وعبر كوباياشي خط النهاية بفارق 7 ثوان خلف كامبل وبحوالي 3 ثوان ونصف أمام سيارة فيراري 499بي التي يقودها بيير غويدي، جايمس كالادو وأنطونيو جيوفينازي.

بينما أكملت سيارة أيه اف كورسيه المصنعية الأخرى من طراز فيراري 400بي - الفائزة بسباق لومان 24 ساعة بقيادة أنطونيو فوكو، نيكلاس نييلسن وميغيل مولينا – ترتيب المراكز الستة الأولى أمام سيارة جوتا التي يقودها جنسن باتون، فيل هانسن وأوليفر راسموسين.

سيارة بيجو حلت بالمركز الثامن مع سيارتها رقم 9 من طراز 9اكس8 أمام سيارة بي ام دبليو من تشغيل فريق دبليو آر تي وسيارة ألبين مع سيارتها رقم 36 من طراز أيه424 التي يقودها ميك شوماخر، نيكولاس لابييه وماثيو فاكسفييه.

وضمن فئة ال ام جي تي3، فقد سجلت بورشه فوزها الرابع هذا الموسم والثاني لفريق مانثي بيورريكسنغ مع سيارته التي يتشارك مهام قيادتها كل من كالوس باتشلر، جويل سترم وأليكس ماليخين.

وتقدمت بورشه على سيارة أستون مارتن فانتاج من تشغيل فريق هارت أوف رايسينغ، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأفضل بين سيارتي يونايتد أوتوسبورتس مكلارين مع مارينو ساتو، نيكولاس بينو وجوش كايغيل.