دبليو إي سي: تويوتا تعود لسابق هيمنتها وتفوز في البحرين

تقدّمت سيارة الصانع الياباني تويوتا "تي اس 050" رقم 7 إلى الصدارة مع سائقيها مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز خلال اللفّة الافتتاحية مستفيدة من حادثة التصادم التي جمعت سيارة ريبيليون التي يقودها برونو سينا وسيارة جينيتا رقم 5 التي يجلس خلف مقودها تشارلي روبرتسون عند المنعطف الثاني.

ومنذ تلك اللحظة لم يواجه ثلاثي تويوتا أيّ تحدٍ مسجّلين فوزهم الثاني في هذا الموسم بعد اعتلائهم العتبة الأولى لمنصّة التتويج في سباق سيلفرستون الافتتاحي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد ساهمت تلك النتيجة في صعود طاقم سيارة تويوتا رقم 7 إلى صدارة الترتيب في البطولة أمام سائقي السيارة الشقيقة رقم 8 التي يتشارك قيادتها كل من سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي وأنهت في المركز الثاني على حلبة البحرين الدولية.

المركز الثالث ذهب إلى سيارة ريبيليون التي انطلقت أولًا مع سائقيها سينا، نورمان ناتو وغوستافو مينيزيس، فيما انسحبت سيارتا جينيتا من سباقٍ جعلهما فيه نظام عوائق النجاح مرشّحتين مبكرتين لتحقيق الفوز.

فريق يونايتد أوتو سبورتس يسجّل أوّل فوز في "ال ام بي2"

حصد فريق يونايتد أوتوسبورتس أوّل فوز له ضمن فئة "ال ام بي2" بعدما تمكّن بول دي ريستا، فيل هانسون وفيليبي ألبيكركي من الهيمنة على مجريات السباق على متن سيارة "أوريكا 07" رقم 22.

وقد أنهت يونايتد أوتوسبورتس بفارق 21.5 ثانية أمام سيارة "جوتا سبورت أوريكا" رقم 38 التي اكتفت بالمركز الثاني أمام سيارة "جاكي تشان دي سي ريسينغ".

أستون مارتن تتفوّق على فيراري في "جي تي إي"

نجحت أستون مارتن في التغلّب على فيراري وتحقيق الفوز الثاني لها هذا الموسم ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، حيث تمكّنت العلامة البريطانية من اقتناص الصدارة من سيارة القلعة الحمراء رقم 71 بعد فترة التوقّفات الأخيرة.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، فقد كان الفوز من نصيب بورشه مع سيارتها "بروجيكت وان" رقم 86، إذ تقدّمت على سيارة أستون مارتن المصنعية رقم 98.

نتيجة السباق: