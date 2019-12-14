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دبليو إي سي / البحرين / تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا تعود لسابق هيمنتها وتفوز في البحرين

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دبليو إي سي: تويوتا تعود لسابق هيمنتها وتفوز في البحرين
14-12-2019

سجّلت تويوتا فوزًا كاسحًا بسباق البحرين 8 ساعات ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" مستفيدة من المشاكل المبكّرة التي تعرّضت لها غريمتيها في الفئة الأولى "ال ام بي1" ريبيليون وجينيتا.

تقدّمت سيارة الصانع الياباني تويوتا "تي اس 050" رقم 7 إلى الصدارة مع سائقيها مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز خلال اللفّة الافتتاحية مستفيدة من حادثة التصادم التي جمعت سيارة ريبيليون التي يقودها برونو سينا وسيارة جينيتا رقم 5 التي يجلس خلف مقودها تشارلي روبرتسون عند المنعطف الثاني.

ومنذ تلك اللحظة لم يواجه ثلاثي تويوتا أيّ تحدٍ مسجّلين فوزهم الثاني في هذا الموسم بعد اعتلائهم العتبة الأولى لمنصّة التتويج في سباق سيلفرستون الافتتاحي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد ساهمت تلك النتيجة في صعود طاقم سيارة تويوتا رقم 7 إلى صدارة الترتيب في البطولة أمام سائقي السيارة الشقيقة رقم 8 التي يتشارك قيادتها كل من سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي وأنهت في المركز الثاني على حلبة البحرين الدولية.

المركز الثالث ذهب إلى سيارة ريبيليون التي انطلقت أولًا مع سائقيها سينا، نورمان ناتو وغوستافو مينيزيس، فيما انسحبت سيارتا جينيتا من سباقٍ جعلهما فيه نظام عوائق النجاح مرشّحتين مبكرتين لتحقيق الفوز.

فريق يونايتد أوتو سبورتس يسجّل أوّل فوز في "ال ام بي2"

حصد فريق يونايتد أوتوسبورتس أوّل فوز له ضمن فئة "ال ام بي2" بعدما تمكّن بول دي ريستا، فيل هانسون وفيليبي ألبيكركي من الهيمنة على مجريات السباق على متن سيارة "أوريكا 07" رقم 22.

وقد أنهت يونايتد أوتوسبورتس بفارق 21.5 ثانية أمام سيارة "جوتا سبورت أوريكا" رقم 38 التي اكتفت بالمركز الثاني أمام سيارة "جاكي تشان دي سي ريسينغ".

أستون مارتن تتفوّق على فيراري في "جي تي إي"

نجحت أستون مارتن في التغلّب على فيراري وتحقيق الفوز الثاني لها هذا الموسم ضمن فئة "جي تي إي المحترفين"، حيث تمكّنت العلامة البريطانية من اقتناص الصدارة من سيارة القلعة الحمراء رقم 71 بعد فترة التوقّفات الأخيرة.

وضمن فئة "جي تي إي الهواة"، فقد كان الفوز من نصيب بورشه مع سيارتها "بروجيكت وان" رقم 86، إذ تقدّمت على سيارة أستون مارتن المصنعية رقم 98.

نتيجة السباق:

المركز   # السائقون عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		257 8:01:23.599  
2   8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		256 8:01:38.714 1 Lap
3   1 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو 		254 8:02:00.414 3 Laps
4   22 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا 		249 8:02:26.187 8 Laps
5   38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		249 8:02:47.687 8 Laps
6   37 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز 		248 8:02:06.448 9 Laps
7   26 Russian Federation رومان رازينوف
Netherlands جوب فان إيترت
France جون إيريك فيرن 		248 8:02:42.892 9 Laps
8   36 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ 		248 8:02:56.512 9 Laps
9   29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز 		247 8:01:49.384 10 Laps
10   42 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني 		245 8:01:38.871 12 Laps
11   33 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك 		244 8:03:07.487 13 Laps
12   47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو 		240 8:02:02.213 17 Laps
13   95 Denmark ماركو سورنسن
Denmark نيكي تيم 		235 8:01:30.781 22 Laps
14   71 Italy دافيدي ريغون
Spain ميغيل مولينا 		235 8:01:44.579 22 Laps
15   97 United Kingdom أليكس لين
Belgium ماكسيم مارتن 		235 8:01:53.103 22 Laps
16   51 United Kingdom جيمس كالادو
Italy أليساندرو بيير غيدي 		235 8:01:56.745 22 Laps
17   91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		233 8:01:36.082 24 Laps
18   57 United States بن كيتنغ
Larry ten
Netherlands جيرون بليكمولين 		233 8:02:10.397 24 Laps
19   92 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر 		233 8:02:22.444 24 Laps
20   98 Canada بول دالا لانا
United Kingdom دارين تيرنر
United Kingdom روس غن 		233 8:02:47.724 24 Laps
21   86 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom أندرو واتسون
United Kingdom بن باركر 		233 8:03:10.666 24 Laps
22   83 France فرانسوا بيريدو
France إيمانويل كولار
Denmark نيكولاس نيلسن 		232 8:02:43.153 25 Laps
23   54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		232 8:03:03.428 25 Laps
24   77 Germany كريستيان رييد
Italy ريكاردو بيرا
Australia مات كامبل 		231 8:02:13.477 26 Laps
25   70 Japan موتواكي إيشيكاوا
Monaco أوليفييه بيريتا
Japan كى كوتسولينو 		230 8:03:01.784 27 Laps
26   62 United Kingdom بونامي غريمس
United Kingdom جوني موليم
United Kingdom تشارلز هولينغ 		229 8:01:26.180 28 Laps
27   56 Norway إيجيديو برفتي
Denmark دايفيد هينماير هانسون
Italy ماتيو كايرولي 		214 8:01:28.044 43 Laps
    6 United Kingdom مايك سيمبسون
United States كريس دايسون
United Kingdom غاي سميث 		195 6:15:00.212 62 Laps
    90 Turkey صالح يولوك
Ireland تشارلي إيستوود
United Kingdom جوناثان آدم 		178 7:35:48.349 79 Laps
    5 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom بن هانلي
United Kingdom جوردان كينغ 		143 4:34:13.454 114 Laps
    88 United Arab Emirates خالد القبيسي
Belgium أدريان دي لينر
Austria توماس براينينغ 		109 3:46:55.748 148 Laps
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