دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين

بعد أن تذيّلت ترتيب فرق الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" يوم أمس الخميس، عاد المصنّع الياباني ليتصدر ركب المنافسة بجهود برندون هارتلي الذي سجل دقيقة و44.285 ثانية على متن السيارة رقم 8.

وتقدمت سيارة جينيتا رقم 5 إلى المركز الثاني خلال نصف الساعة الأخيرة، مع بين هانلي الذي سجل دقيقة و44.389 ثانية.

وكانت تويوتا وجينيتا فريقي الفئة الأولى الوحيدين اللذين سجلا أزمنة أسرع من سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، إذ أدت الظروف الجوية الباردة إلى بطء في تحسّن الأزمنة بالمقارنة مع يوم الخميس.

بينما أحرزت سيارة جينيتا رقم 6 المركز الثالث ضمن الفئة مع غاي سميث وبفارق 2.6 ثانية خلف المتصدر، بينما كان المركز الرابع من نصيب غوستافو مينيزيز سائق ريبيليون.

بينما أكملت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 بقيادة خوسيه ماريا لوبيز الحصة وبفارق 3.7 ثانية عن المتصدر.

وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، تصدر فيل هانسون سائق "يونايتد أوتوسبورت" أسرع الأزمنة أمام سيارة "جاكي شان دي.سي" التي يقودها ويل ستفينز بفارق عُشري ثانية.

أما المركز الثالث فكان لصالح أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق "جوتا أوريكا".

من جهة أخرى، تصدرت فيراري أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع دايفيد ريغون على متن السيارة رقم 71، وأمام نيكي ثيم سائق أستون مارتن.

أما سيارة فيراري الثانية فأنهت الحصة ضمن المراكز الثلاثة الأولى وأمام سيارتي بورشه.

بينما تصدرت سيارة "غالف ريسينغ" رقم 86 أزمنة فئة "جي تي إي الهواة" مع بين باركر.

نتيجة الحصة

النتائج الكاملة هنا.