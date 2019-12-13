دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين
ردت تويوتا على منافسيها لتتصدر التجارب الحرة الثالثة لجولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، أمام جينيتا أقرب ملاحقيها بفارق تجاوز عُشر الثانية.
بعد أن تذيّلت ترتيب فرق الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" يوم أمس الخميس، عاد المصنّع الياباني ليتصدر ركب المنافسة بجهود برندون هارتلي الذي سجل دقيقة و44.285 ثانية على متن السيارة رقم 8.
وتقدمت سيارة جينيتا رقم 5 إلى المركز الثاني خلال نصف الساعة الأخيرة، مع بين هانلي الذي سجل دقيقة و44.389 ثانية.
وكانت تويوتا وجينيتا فريقي الفئة الأولى الوحيدين اللذين سجلا أزمنة أسرع من سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، إذ أدت الظروف الجوية الباردة إلى بطء في تحسّن الأزمنة بالمقارنة مع يوم الخميس.
بينما أحرزت سيارة جينيتا رقم 6 المركز الثالث ضمن الفئة مع غاي سميث وبفارق 2.6 ثانية خلف المتصدر، بينما كان المركز الرابع من نصيب غوستافو مينيزيز سائق ريبيليون.
بينما أكملت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 بقيادة خوسيه ماريا لوبيز الحصة وبفارق 3.7 ثانية عن المتصدر.
وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، تصدر فيل هانسون سائق "يونايتد أوتوسبورت" أسرع الأزمنة أمام سيارة "جاكي شان دي.سي" التي يقودها ويل ستفينز بفارق عُشري ثانية.
أما المركز الثالث فكان لصالح أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق "جوتا أوريكا".
من جهة أخرى، تصدرت فيراري أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع دايفيد ريغون على متن السيارة رقم 71، وأمام نيكي ثيم سائق أستون مارتن.
أما سيارة فيراري الثانية فأنهت الحصة ضمن المراكز الثلاثة الأولى وأمام سيارتي بورشه.
بينما تصدرت سيارة "غالف ريسينغ" رقم 86 أزمنة فئة "جي تي إي الهواة" مع بين باركر.
نتيجة الحصة
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:44.285
|2
| تشارلي روبرتسون
بن هانلي
جوردان كينغ
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:44.389
|0.104
|0.104
|3
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:45.970
|1.685
|1.581
|4
| هو-بين تونغ
غابرييل أوبري
ويل ستيفنز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:46.159
|1.874
|0.189
|5
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:46.767
|2.482
|0.608
|6
| مايك سيمبسون
كريس دايسون
غاي سميث
|جينيتا
|إل إم بي1
|1:46.886
|2.601
|0.119
|7
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون
|إل إم بي1
|1:47.190
|2.905
|0.304
|8
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|1:47.700
|3.415
|0.510
|9
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:48.687
|4.402
|0.987
|10
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
نيك دي فريز
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:49.584
|5.299
|0.897
|11
| رومان رازينوف
جوب فان إيترت
جون إيريك فيرن
|أوروس
|إل إم بي2
|1:49.842
|5.557
|0.258
|12
| روبرتو لاكورتي
أندريا بيليكي
جورجيو سيرناجيتو
|دالارا
|إل إم بي2
|1:49.857
|5.572
|0.015
|13
| توماس لوران
أندريه نيغراو
بيير راغ
|ألبين
|إل إم بي2
|1:50.656
|6.371
|0.799
|14
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا
|إل إم بي2
|1:51.664
|7.379
|1.008
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