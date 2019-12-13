أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو إي سي / البحرين / تقرير التجارب

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين

المشاركات
التعليقات
دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين
13-12-2019

ردت تويوتا على منافسيها لتتصدر التجارب الحرة الثالثة لجولة البحرين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، أمام جينيتا أقرب ملاحقيها بفارق تجاوز عُشر الثانية.

بعد أن تذيّلت ترتيب فرق الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" يوم أمس الخميس، عاد المصنّع الياباني ليتصدر ركب المنافسة بجهود برندون هارتلي الذي سجل دقيقة و44.285 ثانية على متن السيارة رقم 8.

وتقدمت سيارة جينيتا رقم 5 إلى المركز الثاني خلال نصف الساعة الأخيرة، مع بين هانلي الذي سجل دقيقة و44.389 ثانية.

وكانت تويوتا وجينيتا فريقي الفئة الأولى الوحيدين اللذين سجلا أزمنة أسرع من سيارات الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2"، إذ أدت الظروف الجوية الباردة إلى بطء في تحسّن الأزمنة بالمقارنة مع يوم الخميس.

بينما أحرزت سيارة جينيتا رقم 6 المركز الثالث ضمن الفئة مع غاي سميث وبفارق 2.6 ثانية خلف المتصدر، بينما كان المركز الرابع من نصيب غوستافو مينيزيز سائق ريبيليون.

بينما أكملت سيارة تويوتا الشقيقة رقم 7 بقيادة خوسيه ماريا لوبيز الحصة وبفارق 3.7 ثانية عن المتصدر.

وضمن الفئة الثانية "إل إم بي2"، تصدر فيل هانسون سائق "يونايتد أوتوسبورت" أسرع الأزمنة أمام سيارة "جاكي شان دي.سي" التي يقودها ويل ستفينز بفارق عُشري ثانية.

أما المركز الثالث فكان لصالح أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق "جوتا أوريكا".

من جهة أخرى، تصدرت فيراري أسرع أزمنة فئة "جي تي إي المحترفين" مع دايفيد ريغون على متن السيارة رقم 71، وأمام نيكي ثيم سائق أستون مارتن.

أما سيارة فيراري الثانية فأنهت الحصة ضمن المراكز الثلاثة الأولى وأمام سيارتي بورشه.

بينما تصدرت سيارة "غالف ريسينغ" رقم 86 أزمنة فئة "جي تي إي الهواة" مع بين باركر.

نتيجة الحصة

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل
1 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 1:44.285    
2 United Kingdom تشارلي روبرتسون
United Kingdom بن هانلي
United Kingdom جوردان كينغ		 جينيتا إل إم بي1 1:44.389 0.104 0.104
3 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا إل إم بي2 1:45.970 1.685 1.581
4 China هو-بين تونغ
France غابرييل أوبري
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا إل إم بي2 1:46.159 1.874 0.189
5 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا إل إم بي2 1:46.767 2.482 0.608
6 United Kingdom مايك سيمبسون
United States كريس دايسون
United Kingdom غاي سميث		 جينيتا إل إم بي1 1:46.886 2.601 0.119
7 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون إل إم بي1 1:47.190 2.905 0.304
8 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1 1:47.700 3.415 0.510
9 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا إل إم بي2 1:48.687 4.402 0.987
10 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands نيك دي فريز		 أوريكا إل إم بي2 1:49.584 5.299 0.897
11 Russian Federation رومان رازينوف
Netherlands جوب فان إيترت
France جون إيريك فيرن		 أوروس إل إم بي2 1:49.842 5.557 0.258
12 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 1:49.857 5.572 0.015
13 France توماس لوران
Brazil أندريه نيغراو
France بيير راغ		 ألبين إل إم بي2 1:50.656 6.371 0.799
14 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا إل إم بي2 1:51.664 7.379 1.008

النتائج الكاملة هنا.

المقال التالي
دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

المقال السابق

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو إي سي
الحدث البحرين

دبليو إي سي Next session

البحرين

البحرين

١٢ ديسمبر - ١٤ ديسمبر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تبدأ العمل على جهاز محاكاة جديد بالكامل لموسم 2020 في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

معرض صور: حدث المبادلة بين هاميلتون وروسي في فالنسيا

3
فورمولا 1

فيراري ستجري مراجعة كاملة لمحرّكها وسيارتها لموسم 2020

4
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الشرقية: الراجحي يسجل التوقيت الأسرع في المرحلة الاستعراضية

5
فورمولا 1

هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا

أحدث ملفات الفيديو

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات 02:59
دبليو إي سي
13-11-2019

دبليو إي سي: أهم مجريات سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات 01:46
دبليو إي سي

دبليو إي سي: ريبيليون تحتفل بفوزها بسباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:37
دبليو إي سي

دبليو إي سي: معركة ريبيليون وتويوتا على صدارة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات 00:54
دبليو إي سي

دبليو إي سي: انطلاقة سباق شنغهاي 4 ساعات

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي 02:32
دبليو إي سي

دبليو إي سي: أهم مجريات تصفيات جولة شنغهاي

أحدث الأخبار

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين
WEC

دبليو إي سي: تويوتا تعود لتتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين
WEC

دبليو إي سي: ريبيليون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البحرين

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"
WEC

مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين
WEC

دبليو إي سي: جينيتا تتصدر التجارب الحرة الأولى بفارق ثانيتين في البحرين

تويوتا: تواجد بيجو يثبّت فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي"
WEC

تويوتا: تواجد بيجو يثبّت فئة السيارات الخارقة في "دبليو إي سي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.