دبليو إي سي: تويوتا تصدّ هجمات بورشه لتفوز بسباق إيمولا وفيراري تخسر تحت الأمطار
انتزعت تويوتا الفوز بأول سباق لها ضمن موسم 2024 الجاري من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" من بوابة إيمولا، وذلك بعد اختيار صحيح للإطارات عند هطول الأمطار منتصف السباق، والذي أثّر على فيراري.
الصورة من قبل: بول فوستر
أحرز مايك كونواي، نيك دي فريز وكاموي كوباياشي الفوز على متن سيارة تويوتا رقم 7 وأمام سيارة بورشه رقم 6 لفريق بينسكي بورشه موتورسبورت التي يقودها لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن إيستر.
واستفادت كلتا السيارتان من أفضلية الانتقال الصحيح لإطارات الأمطار ما سمح لهما بالتفوق على فيراري التي حاولت المواصلة على إطارات الطقس الجاف.
في المركز الثالث جاءت سيارة بورشه الشقيقة مع سائقيها مات كامبل، مايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي.
انطلاقة سباق إيمولا
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
أولى سيارات فيراري أكملت بالمركز الرابع للسيارة رقم 50 والسائقين أنتونيو فوكو، ميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن وأمام سيارة تويوتا الثانية رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا والتي أكملت ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
وهكذا خسرت فيراري أفضلية التصفيات التي كانت قد حجزت فيها المراكز الثلاثة الأولى.
تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز
الصورة من قبل: بول فوستر
بي أم دبليو تحقق الثنائية في "أل أم جي تي3"
قدم فريق دبليو آر تي سباقاً ممتازاً ضمن الفئة ليحقق الثنائية مع سيارته بي أم دبليو أم4 جي تي 3.
حيث أكمل دارين ليونغ، شون غيلايل وأوغوستو فارفوس السباق بالمركز الأول أمام السيارة الشقيقة التي يقودها النجم العُماني أحمد الحارثي، فالنتينو روسي وماكسيم مارتن.
ولعب توقيت تبادل السائقين دوراً محورياً في فوز الفريق.
المركز الثالث كان من نصيب بيورريسينغ بورشه والسائقين أليكسندر ماليخن، سترم وباخلر.
ألبين رقم36 مع ميك شوماخر، ماثيو فاكسيفيار ونيكولاس لابيير وبورشه 911 جي تي3 آر رقم 91 مع ياسر شاهين، ريتشارد ليتز وموريس شورينغ
الصورة من قبل: إيمانويل كليفاتي | صور اي جي
نتيجة سباق إيمولا
|
1-
2
|المركز
|الفريق
|#
|السائقون
|السيارة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|منصات الصيانة
|الانسحاب
|النقاط
|1
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|Toyota GR010 - Hybrid
|205
|
6:00:34.717
|7
|2
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|ك. إستر أ. لوتيرر ل. فانتور
|Porsche 963
|205
|
+7.081
6:00:41.798
|7.081
|7
|3
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|م. م. كريستنسن ف. ماكويسكي
|Porsche 963
|205
|
+25.626
6:01:00.343
|18.545
|7
|4
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو م. ن. نيلسن
|Ferrari 499P
|205
|
+31.469
6:01:06.186
|5.843
|7
|5
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|Toyota GR010 - Hybrid
|205
|
+33.777
6:01:08.494
|2.308
|7
|6
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ش. فان دير ليند ر. فرينز ر. راست
|BMW M Hybrid V8
|204
|
+1 Lap
6:00:47.486
|1 Lap
|8
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|204
|
+1 Lap
6:01:01.608
|14.122
|8
|8
|
آي اف كورس HYPERCAR
|83
|ر. كوبتسا ر. شوارتزمان ي. يافي
|Ferrari 499P
|204
|
+1 Lap
6:01:03.390
|1.782
|8
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|م. جنسن ن. مولر ج. فيرن
|Peugeot 9X8 2024
|203
|
+2 Laps
6:00:41.035
|1 Lap
|7
|10
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|إ. بامبر أ. لين
|Cadillac V-Series.R
|203
|
+2 Laps
6:00:55.491
|14.456
|8
|11
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|ج. باتون ف. هانسون أ. راسموسين
|Porsche 963
|203
|
+2 Laps
6:01:29.408
|33.917
|7
|12
|
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
|63
|م. بورتولوتي إ. مورتارا د. كفيات
|Lamborghini SC63
|203
|
+2 Laps
6:01:39.311
|9.903
|7
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|ب. شاتان ج. غونون ت. ميليسي
|Alpine A424
|201
|
+4 Laps
6:02:06.278
|2 Laps
|7
|14
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|12
|و. ستيفنز ك. إلوت ن. ناتو
|Porsche 963
|200
|
+5 Laps
6:02:08.802
|1 Lap
|8
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|ب. دي ريستا ل. دوفال س. فاندورن
|Peugeot 9X8 2024
|199
|
+6 Laps
6:00:44.555
|1 Lap
|8
|16
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|ن. لابيير م. شوماخر م. فاكسيفيار
|Alpine A424
|199
|
+6 Laps
6:00:45.923
|1.368
|8
|17
|
Isotta Fraschini HYPERCAR
|11
|
S. Antonio
C. Bennettج. فيرناي
|Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH
|191
|
+14 Laps
6:00:43.532
|8 Laps
|8
|18
|
TEAM WRT LMGT3
|31
|
D. Leungش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3
|187
|
+18 Laps
6:01:53.337
|4 Laps
|8
|19
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|أ. الحارثي ف. روسي م. مارتن
|BMW M4 GT3
|187
|
+18 Laps
6:02:16.175
|22.838
|9
|20
|
Manthey PureRxcing LMGT3
|92
|
A. Malykhin
J. Sturmك. باخلر
|Porsche 911 GT3 R
|186
|
+19 Laps
6:01:04.754
|1 Lap
|9
|21
|
Vista AF Corse LMGT3
|55
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3
|186
|
+19 Laps
6:02:12.279
|1:07.525
|11
|22
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس د. مانسينيلي أ. ريبيراس
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|185
|
+20 Laps
6:00:35.211
|1 Lap
|9
|23
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|95
| ج. كايجيل
N. Pinoم. ساتو
|McLaren 720S GT3 Evo
|185
|
+20 Laps
6:00:57.806
|22.595
|8
|24
|
تي أف سبورت LMGT3
|81
|
T. Vanر. أندرادا ت. إيستوود
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|185
|
+20 Laps
6:01:02.676
|4.870
|9
|25
|
تي أف سبورت LMGT3
|82
| ه. كويزومي
S. Baudد. جونكاديلا
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|185
|
+20 Laps
6:01:20.952
|18.276
|9
|26
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
|
R. Hardwick
Z. Robichonب. باركر
|Ford Mustang GT3
|184
|
+21 Laps
6:01:21.644
|1 Lap
|9
|27
|
D'Station Racing LMGT3
|777
| ك. ماتيو
E. Bastardم. سورنسن
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|184
|
+21 Laps
6:01:30.483
|8.839
|10
|28
|
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
|59
|ج. كوتينغام ن. كوستا ج. سوسي
|McLaren 720S GT3 Evo
|184
|
+21 Laps
6:01:40.406
|9.923
|8
|29
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|ت. فلوهر ف. كاستيلاتشي د. ريغون
|Ferrari 296 GT3
|184
|
+21 Laps
6:02:03.707
|23.301
|9
|30
|
IRON LYNX LMGT3
|60
| ك. سكيافوني م. كريسوني
F. Perera
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|183
|
+22 Laps
6:01:06.419
|1 Lap
|10
|31
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. Robin
T. Boguslavskiyك. فان دير لينده
|Lexus RC F GT3
|183
|
+22 Laps
6:01:59.175
|52.756
|9
|32
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
T. Kimura
E. Massonخ.
|Lexus RC F GT3
|182
|
+23 Laps
6:00:55.251
|1 Lap
|10
|33
|
Manthey EMA LMGT3
|91
|
Y. Shahin
M. Schuringر. ليتز
|Porsche 911 GT3 R
|171
|
+34 Laps
6:02:08.751
|11 Laps
|11
|34
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|د. فانثور ر. مارشيللو م. فيتمان
|BMW M Hybrid V8
|163
|
+42 Laps
6:00:48.041
|8 Laps
|7
|
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
|99
|ه. تينكنيل ن. ياني ج. أندلاور
|Porsche 963
|167
|
+38 Laps
5:00:24.564
|7
|الانسحاب
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
| ج. رودا
M. Pedersenد. أولسن
|Ford Mustang GT3
|82
|
+123 Laps
3:16:15.895
|85 Laps
|10
|الانسحاب
|
IRON DAMES LMGT3
|85
| س. بوفي
D. Pinم. جاتنج
|Lamborghini Huracan GT3 Evo2
|33
|
+172 Laps
1:34:13.598
|49 Laps
|4
|الانسحاب
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