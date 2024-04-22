دبليو إي سي: تويوتا تصدّ هجمات بورشه لتفوز بسباق إيمولا وفيراري تخسر تحت الأمطار

أحرز مايك كونواي، نيك دي فريز وكاموي كوباياشي الفوز على متن سيارة تويوتا رقم 7 وأمام سيارة بورشه رقم 6 لفريق بينسكي بورشه موتورسبورت التي يقودها لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن إيستر.

واستفادت كلتا السيارتان من أفضلية الانتقال الصحيح لإطارات الأمطار ما سمح لهما بالتفوق على فيراري التي حاولت المواصلة على إطارات الطقس الجاف.

في المركز الثالث جاءت سيارة بورشه الشقيقة مع سائقيها مات كامبل، مايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي.