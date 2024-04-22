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دبليو إي سي إيمولا
تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا تصدّ هجمات بورشه لتفوز بسباق إيمولا وفيراري تخسر تحت الأمطار

انتزعت تويوتا الفوز بأول سباق لها ضمن موسم 2024 الجاري من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" من بوابة إيمولا، وذلك بعد اختيار صحيح للإطارات عند هطول الأمطار منتصف السباق، والذي أثّر على فيراري.

تم التحديث:
السيارة الفائزة بالسباق تويوتا رقم 7 غازو ريسينغ: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

الصورة من قبل: بول فوستر

 

أحرز مايك كونواي، نيك دي فريز وكاموي كوباياشي الفوز على متن سيارة تويوتا رقم 7 وأمام سيارة بورشه رقم 6 لفريق بينسكي بورشه موتورسبورت التي يقودها لورون فانتور، أندريه لوتيرر وكيفن إيستر.

 

واستفادت كلتا السيارتان من أفضلية الانتقال الصحيح لإطارات الأمطار ما سمح لهما بالتفوق على فيراري التي حاولت المواصلة على إطارات الطقس الجاف.

 

في المركز الثالث جاءت سيارة بورشه الشقيقة مع سائقيها مات كامبل، مايكل كريستنسن وفريدريك ماكوفيسكي.

انطلاقة سباق إيمولا

انطلاقة سباق إيمولا

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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أولى سيارات فيراري أكملت بالمركز الرابع للسيارة رقم 50 والسائقين أنتونيو فوكو، ميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن وأمام سيارة تويوتا الثانية رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وريو هيراكاوا والتي أكملت ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

 

وهكذا خسرت فيراري أفضلية التصفيات التي كانت قد حجزت فيها المراكز الثلاثة الأولى.

تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

تويوتا غازو ريسينغ رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، نيك دي فريز

الصورة من قبل: بول فوستر

بي أم دبليو تحقق الثنائية في "أل أم جي تي3"

 

قدم فريق دبليو آر تي سباقاً ممتازاً ضمن الفئة ليحقق الثنائية مع سيارته بي أم دبليو أم4 جي تي 3.

 

حيث أكمل دارين ليونغ، شون غيلايل وأوغوستو فارفوس السباق بالمركز الأول أمام السيارة الشقيقة التي يقودها النجم العُماني أحمد الحارثي، فالنتينو روسي وماكسيم مارتن.

 

ولعب توقيت تبادل السائقين دوراً محورياً في فوز الفريق.

 

المركز الثالث كان من نصيب بيورريسينغ بورشه والسائقين أليكسندر ماليخن، سترم وباخلر.

ألبين رقم36 مع ميك شوماخر، ماثيو فاكسيفيار ونيكولاس لابيير وبورشه 911 جي تي3 آر رقم 91 مع ياسر شاهين، ريتشارد ليتز وموريس شورينغ

ألبين رقم36 مع ميك شوماخر، ماثيو فاكسيفيار ونيكولاس لابيير وبورشه 911 جي تي3 آر رقم 91 مع ياسر شاهين، ريتشارد ليتز وموريس شورينغ

الصورة من قبل: إيمانويل كليفاتي | صور اي جي

نتيجة سباق إيمولا

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز الفريق # السائقون السيارة عدد اللفات التوقيت الفاصل منصات الصيانة الانسحاب النقاط
1
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota GR010 - Hybrid 205

6:00:34.717

   7    
2
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France ك. إستر Germany أ. لوتيرر Belgium ل. فانتور Porsche 963 205

+7.081

6:00:41.798

 7.081 7    
3
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia م. Denmark م. كريستنسن France ف. ماكويسكي Porsche 963 205

+25.626

6:01:00.343

 18.545 7    
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Spain م. Denmark ن. نيلسن Ferrari 499P 205

+31.469

6:01:06.186

 5.843 7    
5
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota GR010 - Hybrid 205

+33.777

6:01:08.494

 2.308 7    
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa ش. فان دير ليند Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست BMW M Hybrid V8 204

+1 Lap

6:00:47.486

 1 Lap 8    
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 204

+1 Lap

6:01:01.608

 14.122 8    
8
آي اف كورس HYPERCAR
83 Poland ر. كوبتسا Israel ر. شوارتزمان China ي. يافي Ferrari 499P 204

+1 Lap

6:01:03.390

 1.782 8    
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 Denmark م. جنسن Switzerland ن. مولر France ج. فيرن Peugeot 9X8 2024 203

+2 Laps

6:00:41.035

 1 Lap 7    
10
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand إ. بامبر United Kingdom أ. لين Cadillac V-Series.R 203

+2 Laps

6:00:55.491

 14.456 8    
11
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 United Kingdom ج. باتون United Kingdom ف. هانسون Denmark أ. راسموسين Porsche 963 203

+2 Laps

6:01:29.408

 33.917 7    
12
Lamborghini Iron Lynx HYPERCAR
63 Italy م. بورتولوتي Switzerland إ. مورتارا Russian Federation د. كفيات Lamborghini SC63 203

+2 Laps

6:01:39.311

 9.903 7    
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France ب. شاتان France ج. غونون France ت. ميليسي Alpine A424 201

+4 Laps

6:02:06.278

 2 Laps 7    
14
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom و. ستيفنز United Kingdom ك. إلوت France ن. ناتو Porsche 963 200

+5 Laps

6:02:08.802

 1 Lap 8    
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 United Kingdom ب. دي ريستا France ل. دوفال Belgium س. فاندورن Peugeot 9X8 2024 199

+6 Laps

6:00:44.555

 1 Lap 8    
16
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France ن. لابيير Germany م. شوماخر France م. فاكسيفيار Alpine A424 199

+6 Laps

6:00:45.923

 1.368 8    
17
Isotta Fraschini HYPERCAR
11
S. Antonio
C. Bennett
France ج. فيرناي 		Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione LMH 191

+14 Laps

6:00:43.532

 8 Laps 8    
18
TEAM WRT LMGT3
31
D. Leung
Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس 		BMW M4 GT3 187

+18 Laps

6:01:53.337

 4 Laps 8    
19
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom أ. الحارثي Italy ف. روسي Belgium م. مارتن BMW M4 GT3 187

+18 Laps

6:02:16.175

 22.838 9    
20
Manthey PureRxcing LMGT3
92
A. Malykhin
J. Sturm
Austria ك. باخلر 		Porsche 911 GT3 R 186

+19 Laps

6:01:04.754

 1 Lap 9    
21
Vista AF Corse LMGT3
55 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 186

+19 Laps

6:02:12.279

 1:07.525 11    
22
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Italy د. مانسينيلي Spain أ. ريبيراس Aston Martin Vantage AMR GT3 185

+20 Laps

6:00:35.211

 1 Lap 9    
23
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
95 United Kingdom ج. كايجيل
N. Pino
Japan م. ساتو 		McLaren 720S GT3 Evo 185

+20 Laps

6:00:57.806

 22.595 8    
24
تي أف سبورت LMGT3
81
T. Van
Portugal ر. أندرادا Ireland ت. إيستوود 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 185

+20 Laps

6:01:02.676

 4.870 9    
25
تي أف سبورت LMGT3
82 Japan ه. كويزومي
S. Baud
Spain د. جونكاديلا 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 185

+20 Laps

6:01:20.952

 18.276 9    
26
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77
R. Hardwick
Z. Robichon
United Kingdom ب. باركر 		Ford Mustang GT3 184

+21 Laps

6:01:21.644

 1 Lap 9    
27
D'Station Racing LMGT3
777 France ك. ماتيو
E. Bastard
Denmark م. سورنسن 		Aston Martin Vantage AMR GT3 184

+21 Laps

6:01:30.483

 8.839 10    
28
يونايتد أوتوسبورتس LMGT3
59 ج. كوتينغام ن. كوستا Switzerland ج. سوسي McLaren 720S GT3 Evo 184

+21 Laps

6:01:40.406

 9.923 8    
29
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland ت. فلوهر Italy ف. كاستيلاتشي Italy د. ريغون Ferrari 296 GT3 184

+21 Laps

6:02:03.707

 23.301 9    
30
IRON LYNX LMGT3
60 Italy ك. سكيافوني Italy م. كريسوني
F. Perera
Lamborghini Huracan GT3 Evo2 183

+22 Laps

6:01:06.419

 1 Lap 10    
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
T. Boguslavskiy
South Africa ك. فان دير لينده 		Lexus RC F GT3 183

+22 Laps

6:01:59.175

 52.756 9    
32
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
T. Kimura
E. Masson
Argentina خ. 		Lexus RC F GT3 182

+23 Laps

6:00:55.251

 1 Lap 10    
33
Manthey EMA LMGT3
91
Y. Shahin
M. Schuring
Austria ر. ليتز 		Porsche 911 GT3 R 171

+34 Laps

6:02:08.751

 11 Laps 11    
34
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium د. فانثور Italy ر. مارشيللو Germany م. فيتمان BMW M Hybrid V8 163

+42 Laps

6:00:48.041

 8 Laps 7    
 
بروتون كومبيتيشن HYPERCAR
99 United Kingdom ه. تينكنيل Switzerland ن. ياني France ج. أندلاور Porsche 963 167

+38 Laps

5:00:24.564

   7 الانسحاب  
 
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 Italy ج. رودا
M. Pedersen
Norway د. أولسن 		Ford Mustang GT3 82

+123 Laps

3:16:15.895

 85 Laps 10 الانسحاب  
 
IRON DAMES LMGT3
85 Belgium س. بوفي
D. Pin
Denmark م. جاتنج 		Lamborghini Huracan GT3 Evo2 33

+172 Laps

1:34:13.598

 49 Laps 4 الانسحاب  
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