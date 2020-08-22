دبليو إي سي: تويوتا تستعد لتأخيرٍ محتمل لإطلاق فئة "ال ام  دي أتش" الجديدة حتى 2023

تواجه تويوتا احتمال كونها الفريق المصنعيّ الوحيد والأقوى ضمن قمة منافسات "دبليو إي سي"، عندما ستحل قوانين "ال ام اتش" أو "لومان للسيارات الخارقة" الجديدة بديلاً عن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" العام المقبل، إذ لن تنافسها إلا فرق مستقلة مثل بايكوليس وغليكنهاوس.

ومع تحديد موعد 2022 كموعد أوليّ لإطلاق الفئة، كان هناك أمل بأن تخوض تويوتا موسماً واحداً إضافياً قبل أن تواجه منافسة من فرق مصنعية أخرى جديدة تستفيد من القوانين التي تجعل المشاركة أقل تكلفة.

لكنّ فيروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره أثّر على النواحي الاقتصادية للبطولة كذلك، حيث بات من المحتمل ألا يتمّ اكتمال العمل على الفئة الجديدة حتى 2023، حيث أكد جون دونان رئيس "إمسا" أن مثل هذا القرار بأيدي المصنّعين.

تويوتا رقم 8: سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما، برندون هارتلي تصوير: إريك جونيوس

ولم يعلن أي مصنع التزامه بعد ببناء سيارة وفقاً لهذه القوانين، بالرغم من أن بورشه أعلنت أنها مهتمة بالمشاركة وبدأت تقييم دخولها معترك المنافسة.

وحين سُئِل حيال الوضع الراهن، أجاب روب لوبين مدير فريق تويوتا: "أكبر قسم في القوانين، يتمّ تأجيله مراراً وتكراراً. بدأنا الكلام حوله منذ 2018 ونحن الآن في 2020. سندخل المنافسات في 2021، بينما لن يتم اعتماد قوانين ’ال ام دي اتش’ حتى 2022 أو 2023".

وأكمل: "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، لكن يبدو أن الأمر مؤجل حتى 2023. هكذا واقع الحال. لا أعتقد أننا قادرون على تغيير ذلك. علينا انتظار تصريح رسمي من ’إمسا’، ’فيا’ ونادي سيارات الغرب ’إيه سي أو’".

بالمقابل، أكد بيير فيون رئيس "إيه سي أو" أن البطولة لا تودّ تأجيل اعتماد القوانين، فقال: "لا نودّ تأجيل اعتماد قوانين ’ال ام دي اتش’".

لكنه اعترف أن المسألة بين أيدي المصنّعين.

وكانت بيجو قد أعلنت أنها ستعود إلى "دبليو إي سي" في 2022، لكنها لم تحدد موعداً لبناء سيارتها.