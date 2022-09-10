دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول على حلبة الموطن في فوجي

سجّل كوباياشي دقيقة و29.234 ثانية ليتفوق على زميله برندون هارتلي بفارق 0.020 ثانية فقط على متن السيارة الشقيقة رقم 8.

وأثبتت ألبين مجدداً أنها أقرب المنافسين إلى تويوتا مع ماثيو فاكسيفيار الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

أما المركز الرابع فحققه جان-إريك فيرن سائق بيجو رقم 93 متقدماً على لويك دوفال الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 94.

إل إم بي2

قطب الانطلاق الأول ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" أحرزه أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق جوتا أوريكا 07.

المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب نيكلاس نيلسن سائق إيه.أف كورسي برو/آم.

بينما حسّن روبن فرينز سائق "دبليو آر تي" رقم 31 من زمنه، لكنه اكتفى بالمركز الثالث.

بورشه تتفوق في "جي تي إي المحترفين"

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق مايكل كريستنسن أولاً على متن سيارة بورشه 911 رقم 92 التي يتشاركها مع كيفن إيستر.

انتزع الدنماركي الزمن الأسرع في لفته السريعة الأولى على متن بورشه رقم 92، بفارق عُشري ثانية تقريباً أمام جايمس كالادو أسرع سائقي إيه.أف كورسي.

زمن غالادو منحه الأفضلية ليتقدم على سيارة بورشه الثانية التي يقودها جانماريا بروني.

بينما حقق ميغيل مولينا رابع أسرع الأزمنة خلف مقود سيارة فيراري الثانية.

بالمقابل، تصدّر بين كيتينغ أسرع أزمنة فئة "جي تي الهواة" على متن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 33.

وتفوق على سارا بوفي خلف مقود آيرون دامس فيراري بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية.

وسجل فرانك ديزوتو ثالث أسرع الأزمنة في الفئة مع إيه.أف رايس فيراري.

يشار إلى أن فوجي ستكون الجولة ما قبل الأخيرة ضمن روزنامة "دبليو إي سي" لهذا الموسم والتي ستختتم في البحرين.

التصفيات

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