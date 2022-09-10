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دبليو إي سي / فوجي تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول على حلبة الموطن في فوجي

نجحت تويوتا بحجز صف الانطلاق الأول لسباق فوجي من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث سجل كاموي كوباياشي الزمن الأسرع على متن السيارة رقم 7.

دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول على حلبة الموطن في فوجي

سجّل كوباياشي دقيقة و29.234 ثانية ليتفوق على زميله برندون هارتلي بفارق 0.020 ثانية فقط على متن السيارة الشقيقة رقم 8.

وأثبتت ألبين مجدداً أنها أقرب المنافسين إلى تويوتا مع ماثيو فاكسيفيار الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

أما المركز الرابع فحققه جان-إريك فيرن سائق بيجو رقم 93 متقدماً على لويك دوفال الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 94.

إل إم بي2

قطب الانطلاق الأول ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" أحرزه أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق جوتا أوريكا 07.

المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب نيكلاس نيلسن سائق إيه.أف كورسي برو/آم.

بينما حسّن روبن فرينز سائق "دبليو آر تي" رقم 31 من زمنه، لكنه اكتفى بالمركز الثالث.

بورشه تتفوق في "جي تي إي المحترفين"

ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق مايكل كريستنسن أولاً على متن سيارة بورشه 911 رقم 92 التي يتشاركها مع كيفن إيستر.

انتزع الدنماركي الزمن الأسرع في لفته السريعة الأولى على متن بورشه رقم 92، بفارق عُشري ثانية تقريباً أمام جايمس كالادو أسرع سائقي إيه.أف كورسي.

زمن غالادو منحه الأفضلية ليتقدم على سيارة بورشه الثانية التي يقودها جانماريا بروني.

بينما حقق ميغيل مولينا رابع أسرع الأزمنة خلف مقود سيارة فيراري الثانية.

بالمقابل، تصدّر بين كيتينغ أسرع أزمنة فئة "جي تي الهواة" على متن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 33.

وتفوق على سارا بوفي خلف مقود آيرون دامس فيراري بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية.

وسجل فرانك ديزوتو ثالث أسرع الأزمنة في الفئة مع إيه.أف رايس فيراري.

يشار إلى أن فوجي ستكون الجولة ما قبل الأخيرة ضمن روزنامة "دبليو إي سي" لهذا الموسم والتي ستختتم في البحرين.

التصفيات

المركز السائقون السيارة الفئة التوقيت الفارق الفاصل
1 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا سيارات خارقة 1:29.234    
2 Switzerland سيباستيان بويمي
New Zealand برندون هارتلي
Japan ريو هيراكاوا		 تويوتا سيارات خارقة 1:29.254 0.020 0.020
3 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار		 ألبين سيارات خارقة 1:29.446 0.212 0.192
4 United Kingdom بول دي ريستا
Denmark ميكيل جنسن
France جون إيريك فيرن		 بيجو سيارات خارقة 1:30.000 0.766 0.554
5 France لويك دوفال
United States غوستافو مينيزيس
United Kingdom جيمس روسيتر		 بيجو سيارات خارقة 1:30.152 0.918 0.152
6 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom ويل ستيفنز		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:31.649 2.415 1.497
7 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:31.929 2.695 0.280
8 Portugal روي أندرادا
Austria فرديناند هابسبورغ
France نورمان ناتو		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.143 2.909 0.214
9 Indonesia شون غيلايل
Netherlands روبن فرينز
Belgium درايس فانثور		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.210 2.976 0.067
10 Netherlands رينجر فان دير زاندي
Ireland ريان كولين
France سيباستيان بورديه		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.297 3.063 0.087
11 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United States ويليام أوين		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.337 3.103 0.040
12 United Kingdom أليكس لين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Josh Pierson		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.342 3.108 0.005
13 Denmark أوليفر راسموسين
United Arab Emirates إيد جونز
South Africa جوناثان أبيردين		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.439 3.205 0.097
14 Poland روبرت كوبتسا
Switzerland لويس ديليتراز
Italy لورينزو كولومبو		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.479 3.245 0.040
15 Lilou Wadoux
France بول لوب شاتان
France تشارلز ميليسي		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.529 3.295 0.050
16 Poland ياكوب سميتشوفسكي
United Kingdom أليكس براندل
Mexico إستيبان غوتيريز		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.800 3.566 0.271
17 Thomas Steven
Australia جايمس ألين
Austria رينيه بيندر		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:32.879 3.645 0.079
18 Jean-Baptiste Lahaye
France ماتيو لاهاي
France فرانسوا هيريو		 أوريكا 07 إل إم بي2 1:33.155 3.921 0.276

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دبليو إي سي: بي ام دبليو تعلن برنامجها لموسم 2024 وتبدأ اختبارات "ال ام دي اتش"
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