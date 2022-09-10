دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول على حلبة الموطن في فوجي
نجحت تويوتا بحجز صف الانطلاق الأول لسباق فوجي من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حيث سجل كاموي كوباياشي الزمن الأسرع على متن السيارة رقم 7.
سجّل كوباياشي دقيقة و29.234 ثانية ليتفوق على زميله برندون هارتلي بفارق 0.020 ثانية فقط على متن السيارة الشقيقة رقم 8.
وأثبتت ألبين مجدداً أنها أقرب المنافسين إلى تويوتا مع ماثيو فاكسيفيار الذي أحرز المركز الثالث على شبكة الانطلاق.
أما المركز الرابع فحققه جان-إريك فيرن سائق بيجو رقم 93 متقدماً على لويك دوفال الذي يقود السيارة الشقيقة رقم 94.
إل إم بي2
قطب الانطلاق الأول ضمن فئة سيارات لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" أحرزه أنطونيو فيليكس دا كوستا سائق جوتا أوريكا 07.
المركز الثاني ضمن الفئة كان من نصيب نيكلاس نيلسن سائق إيه.أف كورسي برو/آم.
بينما حسّن روبن فرينز سائق "دبليو آر تي" رقم 31 من زمنه، لكنه اكتفى بالمركز الثالث.
بورشه تتفوق في "جي تي إي المحترفين"
ضمن فئة "جي تي إي المحترفين" سينطلق مايكل كريستنسن أولاً على متن سيارة بورشه 911 رقم 92 التي يتشاركها مع كيفن إيستر.
انتزع الدنماركي الزمن الأسرع في لفته السريعة الأولى على متن بورشه رقم 92، بفارق عُشري ثانية تقريباً أمام جايمس كالادو أسرع سائقي إيه.أف كورسي.
زمن غالادو منحه الأفضلية ليتقدم على سيارة بورشه الثانية التي يقودها جانماريا بروني.
بينما حقق ميغيل مولينا رابع أسرع الأزمنة خلف مقود سيارة فيراري الثانية.
بالمقابل، تصدّر بين كيتينغ أسرع أزمنة فئة "جي تي الهواة" على متن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 33.
وتفوق على سارا بوفي خلف مقود آيرون دامس فيراري بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية.
وسجل فرانك ديزوتو ثالث أسرع الأزمنة في الفئة مع إيه.أف رايس فيراري.
يشار إلى أن فوجي ستكون الجولة ما قبل الأخيرة ضمن روزنامة "دبليو إي سي" لهذا الموسم والتي ستختتم في البحرين.
التصفيات
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|سيارات خارقة
|1:29.234
|2
| سيباستيان بويمي
برندون هارتلي
ريو هيراكاوا
|تويوتا
|سيارات خارقة
|1:29.254
|0.020
|0.020
|3
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|ألبين
|سيارات خارقة
|1:29.446
|0.212
|0.192
|4
| بول دي ريستا
ميكيل جنسن
جون إيريك فيرن
|بيجو
|سيارات خارقة
|1:30.000
|0.766
|0.554
|5
| لويك دوفال
غوستافو مينيزيس
جيمس روسيتر
|بيجو
|سيارات خارقة
|1:30.152
|0.918
|0.152
|6
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
ويل ستيفنز
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:31.649
|2.415
|1.497
|7
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:31.929
|2.695
|0.280
|8
| روي أندرادا
فرديناند هابسبورغ
نورمان ناتو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.143
|2.909
|0.214
|9
| شون غيلايل
روبن فرينز
درايس فانثور
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.210
|2.976
|0.067
|10
| رينجر فان دير زاندي
ريان كولين
سيباستيان بورديه
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.297
|3.063
|0.087
|11
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
ويليام أوين
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.337
|3.103
|0.040
|12
| أليكس لين
أوليفر جارفيس
Josh Pierson
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.342
|3.108
|0.005
|13
| أوليفر راسموسين
إيد جونز
جوناثان أبيردين
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.439
|3.205
|0.097
|14
| روبرت كوبتسا
لويس ديليتراز
لورينزو كولومبو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.479
|3.245
|0.040
|15
|Lilou Wadoux
بول لوب شاتان
تشارلز ميليسي
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.529
|3.295
|0.050
|16
| ياكوب سميتشوفسكي
أليكس براندل
إستيبان غوتيريز
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.800
|3.566
|0.271
|17
|Thomas Steven
جايمس ألين
رينيه بيندر
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:32.879
|3.645
|0.079
|18
|Jean-Baptiste Lahaye
ماتيو لاهاي
فرانسوا هيريو
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|1:33.155
|3.921
|0.276
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