حققت تويوتا تفوقًا استراتيجيًا لافتًا في المراحل الأخيرة من سباق فوجي للتحمل لمدة 6 ساعات، لتحسم فوزًا بفارق ضئيل في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" أمام ألبين، التي كانت المرشحة الأبرز قبل السباق.

انتزع ريو هيراكاوا وبريندون هارتلي وسيباستيان بويمي الفوز على متن سيارة تويوتا تي آر 010 الهجينة رقم 8، بعدما نفذت الشركة اليابانية توقفًا أقصر في منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية الأخيرة، ما منح هيراكاوا أفضلية الموقع على الحلبة.

وبدت ألبين في طريقها إلى تكرار فوزها في العام الماضي خلال معظم فترات السباق، بعدما حافظت سيارتا إيه 424 من فئة السيارات الخارقة "هايبركارز" على المركزين الأول والثاني بسهولة، إثر احتلالهما الصف الأول عند الانطلاق.

لكن دخول سيارة الأمان في وقت متأخر خلال الساعة الأخيرة قلب الموازين، بعدما راهنت تويوتا وبي إم دبليو على استراتيجية التوقف في منطقة الصيانة، لتنتزعا المركزين الأول والثاني.

وقدم فيكتور مارتانز، سائق سيارة ألبين رقم 36 التي انطلقت من المركز الأول، عودة قوية مع استئناف السباق قبل 20 دقيقة فقط من النهاية، إذ قفز من المركز الرابع إلى الثاني خلف سيارة تويوتا المتصدرة بقيادة هيراكاوا.

لكن هيراكاوا نجح في صد هجمات مارتانز خلال اللفات الأخيرة، ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 0.591 ثانية، ويمنح تويوتا فوزها الثالث هذا الموسم.

وعندما انطلق السباق عند الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، تصدر جول غونون المجموعة من المركز الأول على متن سيارة ألبين رقم 36، التي يتشارك قيادتها مع فيكتور مارتانز، فيما نجح زميله فرديناند هابسبورغ في صد الانطلاقة القوية لسيارة جينيسيس رقم 19 بقيادة داني خونكاديلا، ليحافظ على تقدم ألبين بسيارتيها في المركزين الأول والثاني.

رقم 8 تويوتا، تويوتا TR010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتي، ريو هيراكاوا الصورة من قبل: JEP

لكن بينما مرت الانطلاقة في فئة السيارات الخارقة من دون حوادث، تسبب فرانسوا هيريو، سائق فريق إيه إف كورسي، في حادث تصادم جماعي كبير ضمن فئة إل إم جي تي 3، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان.

ولم تشهد الفئة الكبرى تغييرات كبيرة عند استئناف السباق، لكن نيك دي فريز اضطر بعد فترة وجيزة إلى إدخال سيارة تويوتا تي آر 010 رقم 7 إلى منطقة الصيانة لإجراء توقف غير مخطط له، بعدما تعرض لثقب في أحد الإطارات.

وساعدت الاستراتيجية البديلة دي فريز على التقدم إلى المركز الثاني بعدما أجرى منافسوه توقفاتهم المقررة، فيما تصدر هابسبورغ السباق على متن سيارة ألبين رقم 35، بعدما تراجعت السيارة الشقيقة إلى المركز الثالث إثر خسارة الوقت خلال تبديل السائقين.

ومع حمل كمية وقود أقل من منافسيه، حاول دي فريز تجاوز هابسبورغ وانتزاع الصدارة عند المنعطف الأخير، لكن السائق النمساوي تسبب في دوران سيارة تويوتا. وأعاد ذلك سيارتي ألبين إلى المركزين الأول والثاني، بينما أصبحت سيارة أستون مارتن فالكيري رقم 007 أقرب منافسيهما، بعدما تجاوز هاري تينكنيل سيارة جينيسيس بقيادة خونكاديلا خلال التوقف في منطقة الصيانة.

ودخلت سيارة الأمان إلى الحلبة مجددًا خلال الساعة الثانية، بعدما توقفت إحدى سيارات جي تي 3 على المسار، وشهدت التوقفات في منطقة الصيانة تبديلًا جديدًا للمراكز بين سيارتي ألبين. واستعاد مارتان الصدارة على متن السيارة رقم 36، بينما تراجع هابسبورغ لفترة وجيزة إلى المركز الثالث، قبل أن يتجاوز تينكنيل ويستعيد المركز الثاني.

وابتعد مارتان في البداية عن المجموعة المطاردة بعد استئناف السباق، لكنه بدأ يعاني من إطاراته اللينة المستعملة خلال الساعة الثالثة، ما سمح لهابسبورغ باستعادة الصدارة قبل الوصول إلى منتصف السباق بقليل.

سيارة ألبين إيه424 (الرقم 36): جول غونون، فريدريك ماكوفيكي، فيكتور مارتينز الصورة من قبل: JEP

وخلال الساعة الرابعة، تجاوزت سيارة أستون مارتن رقم 007 سيارتي ألبين، بعدما ساعد التوقف المبكر توم غامبل، زميل تينكنيل في الفريق، على التقدم إلى صدارة السباق.

لكن بقاء أستون مارتن في المقدمة لم يدم طويلًا، بعدما عوقب غامبل بالمرور عبر منطقة الصيانة بسبب مخالفة ارتكبها داخلها. وكان يطارد مارتان على المركز الثاني خلال الساعة الرابعة عندما تجاوز الخط الأبيض عند مدخل منطقة الصيانة.

ومع تراجع السيارة رقم 007 في الترتيب، استعادت ألبين صدارة السباق، لكن سيارتيها تبادلتا المركزين مجددًا، بعدما تقدمت السيارة رقم 36 على السيارة رقم 35 خلال دورة التوقفات التالية في ظل سيارة الأمان الافتراضية.

وتوقفت المنافسة عند بداية الساعة الأخيرة، بعدما اصطدمت إحدى سيارتي مكلارين إل إم جي تي 3 التابعتين لفريق غاراج 59 بالحواجز بقوة، إثر احتكاك مع سيارة أستون مارتن من الفئة نفسها.

وراهنت تويوتا وبي إم دبليو على استراتيجية مختلفة، إذ قرر الفريقان تغيير إطار واحد فقط على سيارتيهما رقم 8 تي آر 010 ورقم 15 إم هايبرد في 8 على التوالي، بينما دخلت جميع السيارات الأخرى إلى منطقة الصيانة.

ودفع ذلك سيارة تويوتا رقم 8 من المركز السابع إلى الصدارة، فيما أصبحت سيارة ألبين الأفضل ترتيبًا هي السيارة رقم 35 في المركز الثالث، بينما تراجعت السيارة رقم 36، التي كانت تتصدر سابقًا، إلى المركز الخامس خلف سيارة أستون مارتن رقم 009، بسبب توقف بطيء في منطقة الصيانة.

ومع ذلك، بدت سيارة ألبين رقم 36 الأسرع على الحلبة بقيادة مارتان، الذي تجاوز بسهولة سيارة أستون مارتن رقم 009 والسيارة الشقيقة التي كان يقودها شارل ميليزي.

وبعد تجاوزه سيارة بي إم دبليو رقم 15 بقيادة دريس فانثور، قبل عشر دقائق من النهاية، انطلق مارتان لمطاردة هيراكاوا، وبقي على مسافة تقل عن ثانية واحدة خلفه خلال اللفات الأخيرة.

لكن هيراكاوا، بطل السباق على أرضه، لم يجد صعوبة في إبقاء مارتان خلفه، بينما احتفلت تويوتا بأول فوز لها في بطولة العالم للتحمل داخل اليابان منذ عام 2023.

رقم 8 تويوتا، تويوتا TR010: سيباستيان بويمي، بريندون هارتي، ريو هيراكاوا الصورة من قبل: JEP

واكتفى مارتان وغونون بالمركز الثالث على متن سيارة ألبين رقم 36، بينما ذهب المركز الأخير على منصة التتويج إلى سيارة بي إم دبليو رقم 15، التي قادها فانثور وكيفن ماغنوسن ورافاييلي مارشيلو.

وعبرت سيارة ألبين رقم 35، التي تقاسم قيادتها هابسبورغ وميليزي، خط النهاية في المركز الرابع، متقدمة على سيارة كاديلاك في سير رقم 38 التابعة لفريق جوتا، بقيادة جاك أيتكن وسيباستيان بوردِيه وإيرل بامبر.

واحتلت سيارة بيجو الوحيدة التي تمكنت من مواصلة السباق، بقيادة لويك دوفال ومالثه ياكوبسن وتيو بورشير، المركز السادس، أمام سيارة كاديلاك الثانية بقيادة ويل ستيفنز ونورمان ناتو.

واستعاد دي فريز وكاموي كوباياشي ومايك كونواي بعضًا من خسارتهم بعدما تعرضوا لعقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بسبب مخالفة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لينتهوا في المركز الثامن على متن السيارة رقم 7.

واكتملت المراكز العشرة الأولى بسيارة فيراري 499 بي رقم 51، بقيادة أليساندرو بيير غويدي وجيمس كالادو وأنطونيو جيوفيناتزي، وسيارة أستون مارتن رقم 009 بقيادة ماركو سورنسن وأليكس ريبيراس.

وكان السباق كارثيًا بالنسبة إلى سيارة بي إم دبليو رقم 20، التي بدأت الجولة متعادلة في صدارة ترتيب البطولة مع سيارة تويوتا رقم 7.

وقدم رينيه راست قسمًا أول رائعًا خلال الساعة الافتتاحية، إذ تقدم من المركز السابع عشر إلى التاسع، مع توفير ما يكفي من الوقود لتمديد فترته على الحلبة ساعتين إضافيتين مقارنة بمنافسيه. لكن سباق السيارة رقم 20 انهار خلال الساعة الثانية، عندما احتك راست بسيارة فيراري رقم 51 بقيادة جيمس كالادو أثناء القيادة وسط الزحام، ما أدى إلى تعرضه لثقب في أحد الإطارات.

كما وقع حادث آخر بين زميل راست في الفريق شيلدون فان دير ليندي وسيارة فيراري رقم 51، التي كان يقودها حينها أليساندرو بيير غويدي، ليقضي ذلك على آمال بي إم دبليو في حصد النقاط.

بي إم دبليو تفوز في فئة إل إم جي تي 3

السيارة رقم 32 لفريق دبليو آر تي BMW M4 LMGT3 EVO: دارين ليونغ، وشون جيليل، وأوغوستو فارفوس. الصورة من قبل: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

حقق فريق دبليو آر تي الفوز في فئة إل إم جي تي 3، بعدما قاد أوغوستو فارفوس سيارة بي إم دبليو إم 4 جي تي 3 رقم 32، التي يتشارك قيادتها مع دارين ليونغ وشون غيليل، إلى الانتصار خلال الساعة الأخيرة.

وبعد استئناف السباق إثر تدخل سيارة الأمان الأخير، الذي جاء نتيجة حادث بين سيارة مكلارين رقم 58 وأستون مارتن رقم 27، احتلت سيارتا كورفيت التابعتان لفريق تي إف سبورت المركزين الأول والثاني.

وكان فارفوس يحتل المركز السابع فقط خلف سيارة الأمان، لكنه اندفع نحو الفوز، متجاوزًا سيارة كورفيت رقم 34 بقيادة تشارلي إيستوود قبل دقائق قليلة من نهاية السباق.

وفي تطور لافت، تمكن ماتيا درودي من التعافي من الحادث الذي تسبب في سلسلة الأحداث التي أدت إلى تدخل سيارة الأمان، لينهي السباق في المركز الثاني على متن سيارة أستون مارتن رقم 27 التابعة لفريق ذا هارت أوف ريسينغ، التي يتشارك قيادتها مع مدير الفريق والسائق إيان جيمس وزاكاري روبشون.

واحتل إيستوود وصالح يلوج وبيتر ديمبسي المركز الثالث على متن سيارة كورفيت زد 06 جي تي 3. آر رقم 34، بينما أنهى طاقم السيارة الشقيقة المتصدرة لترتيب النقاط، والمؤلف من نيكي كاتسبرغ وبن كيتينغ وجوني إدغار، السباق في المركز الخامس.

وفصلت سيارة فيراري رقم 54 التابعة لفريق إيه إف كورسي، بقيادة دافيدي ريغون وتوماس فلور وفرانشيسكو كاستيلاتشي، بين سيارتي كورفيت.

وشهدت فئة إل إم جي تي 3 عدة حوادث كبيرة خلال السباق، وكانت مسؤولة عن ثلاثة من أصل أربعة تدخلات لسيارة الأمان.

وفي اللفة الافتتاحية، اصطدمت سيارة فيراري 296 جي تي 3 رقم 21 التابعة لفريق إيه إف كورسي، بقيادة هيريو، بسيارة مرسيدس إيه إم جي جي تي 3 رقم 61 التابعة لفريق آيرون لينكس، بقيادة مارتن بيري. وأدى ذلك إلى سلسلة من الاصطدامات، انتهت بوجود سيارتين في الاتجاه الخاطئ، بينما تعرضت ثلاث سيارات أخرى لأضرار كبيرة.

وانسحبت سيارة مرسيدس رقم 61 وسيارة فورد رقم 88 التابعة لفريق بروتون مباشرة نتيجة الاصطدام، بينما تراجعت سيارة بورشه رقم 92 عدة لفات بعدما دخلت منطقة الصيانة مرتين لإجراء الإصلاحات.

لكن الحادث الأكبر وقع مع بداية الساعة الأخيرة، عندما احتكت سيارة أستون مارتن التابعة للفريق المصنعي، بقيادة درودي، بجانب سيارة مكلارين 720 إس جي تي 3 رقم 58 التابعة لفريق غاراج 59، بقيادة فين غيرسيتز، ما أدى إلى اندفاع الأخيرة بقوة نحو الحواجز عند المنعطف الأول.

وانفصل القسم الخلفي بالكامل من سيارة مكلارين، ما أدى إلى استمرار فترة سيارة الأمان مدة طويلة.