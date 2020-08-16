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دبليو إي سي / سبا-فرانكورشان / تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا تحرز الثنائية في سباق سبا الذي شهد هطول الأمطار

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16-08-2020

نجحت تويوتا بالاستفادة من الأمطار التي هطلت في بداية سباق سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، لتحرز الثنائية، بينما عززت سيارتها رقم 7 الفائزة صدارتها في الترتيب العام.

أحرز مايك كونواي، خوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياشي ثالث فوز لهم في موسم 2019-2020 من "دبليو إي سي"، بعد أن قطعت سيارتهم تويوتا رقم 7 خط النهاية وبفارق 34 ثانية أمام السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، والتي أنهت بالمركز الثاني للسباق الرابع على التوالي.

وعوّضت سيارة تويوتا رقم 7 التأخير الذي تعاني منه نتيجة الأوزان التثقيلية الإضافية، لتفوز بالسباق أمام شقيقتها.

بالمقابل، عانت سيارة ريبيليون التي تصدرت جميع حصص التجارب والتصفيات، لتكتفي بالمركز الثالث خلف سيارتي تويوتا، بقيادة برونو سينا، غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو.

وانطلق السباق خلف سيارة الأمان بعد عاصفة مطرية استمرت ساعة ونصف قبل أضواء الانطلاقة، وتمكنت سيارتا تويوتا من تجاوز سيارة ريبيليون التي انطلقت أولاً على المسار.

وفي البداية كانت الأفضلية لسيارة تويوتا رقم 8 حتى موجة التوقفات الأولى، لكن عدة عوامل من المشاكل الكهربائية وسيارة الأمان، كانت تعني أن الصدارة باتت بين يدي سيارة تويوتا رقم 7، وبالرغم من تقارب المنافسة بينهما قبل 40 دقيقة على نهاية السباق، لكن يبدو أن فريق تويوتا منعهما من المواصلة في تلك المعركة تعزيزاً لنقاطه في البطولة.

لينتهي السباق بسيارة تويوتا رقم 7 أمام شقيقتها.

وعانى فريق ريبيليون طوال السباق خلال فترة المسار الرطب. ليتراجع ناتو خلف سيارة بايكوليس لعدة لفات، ومن ثم وبعد الدخول إلى منصة الصيانة بخيار خيارات خاطئ، عادت السيارة خلف متصدر فئة "إل إم بي2"، بينما بقيت بايكوليس التي يقودها توم ديلمان، برونو سبينغلر وأوليفر ويب خلف تويوتا.

لكن مشكلة كهربائية اضطرتها للدخول إلى المنصة، ما كان يعني التراجع لآخر ترتيب الفئة، ومنح المركز الثالث إلى ريبيليون.

"إل إم بي2": فريق يونايتد أوتوسبورتس يفوز مجدداً

نجح فريق "يونايتد أوتوسبورتس" بالفوز للمرة الثالثة على التوالي ضمن فئته، مع بول دي ريستا، فيل هانسن وفيليبي ألباكوركي.

وبالرغم من تصدر الفريق الهولندي لنصف السباق لكنه أنهى ثالثاً خلف كوول ريسينغ.

بالمقابل قدمت سيارتا "جوتا سبورت" سباقاً للنسيان بالمركز الرابع لسيارتها رقم 38 ومعاناة السيارة الشقيقة من مشاكل في المكابح.

جي تي إي: بورشه حاملة اللقب تحرز أول فوز بالموسم

أحرز كل من كيفن إيستر ومايكل كريستنسن أول فوز في هذا الموسم لفريقهما بورشه حامل اللقب، وبفارق خمس ثوانٍ أمام أفضل سيارتي أستون مارتن.

انطلقت سيارة بورشه رقم 92 من القطب الأول لتخوض منافسة شرسة مع أستون مارتن طوال السباق.

وبالرغم من تصدر أستون مارتن رقم 97 مع ماكسيم مارتين وأليكس لين قسماً من السباق لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد انزلاق بسبب بقعة وقود على المسار، خلف ماركو سورنسن ونيكي ثيم على متن السيارة رقم 95.

ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، نجحت فيراري مع "إيه.أف كورسي" وبقيادة نيكلاس نيلسن، فرانسوا بيرودو وإيمانويل كولارد بالتفوق على سيارة "ديمبسي-بروتون بورشه" رقم 77.

نتيجة السباق

المركز السائقون السيارة الفئة الفارق الفاصل منصات الصيانة
1 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز		 تويوتا إل إم بي1     6
2 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي		 تويوتا إل إم بي1 34.170 34.170 8
3 Brazil برونو سينا
United States غوستافو مينيزيس
France نورمان ناتو		 ريبيليون إل إم بي1 لفة واحدة لفة واحدة 8
4 United Kingdom فيليب هانسون
Portugal فيليبي ألبوكيركي
United Kingdom بول دي ريستا		 أوريكا 07 إل إم بي2 3 لفة 2 لفة 7
5 France نيكولاس لابيير
Switzerland أنطونين بورغا
Switzerland اليكسندر كويني		 أوريكا 07 إل إم بي2 4 لفة لفة واحدة 10
6 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
Netherlands جايدو فان در غارد
Netherlands جوب فان إيترت		 أوريكا 07 إل إم بي2 4 لفة 10.316 8
7 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون		 أوريكا 07 إل إم بي2 4 لفة 37.615 8
8 United States مارك باترسون
Japan كينتا ياماشيتا
Denmark أندرس فجوردباك		 أوريكا 07 إل إم بي2 5 لفة لفة واحدة 8
9 Italy روبرتو لاكورتي
Italy أندريا بيليكي
Italy جورجيو سيرناجيتو		 دالارا إل إم بي2 6 لفة لفة واحدة 7
10 Denmark مايكل كريستنسن
France كيفن إستر		 بورشه جي تي إي المحترفين 8 لفة 2 لفة 6

النتائج كاملة هنا.

دبليو إي سي: بورشه تستعيد قطب الانطلاق الأول في سبا

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السلاسل دبليو إي سي
الحدث سبا-فرانكورشان
قائمة السائقين خوسيه ماريا لوبيز , كاموي كوباياتشي , مايك كونواي
قائمة الفرق تويوتا ريسينغ دبليو إي سي

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