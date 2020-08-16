دبليو إي سي: تويوتا تحرز الثنائية في سباق سبا الذي شهد هطول الأمطار
نجحت تويوتا بالاستفادة من الأمطار التي هطلت في بداية سباق سبا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، لتحرز الثنائية، بينما عززت سيارتها رقم 7 الفائزة صدارتها في الترتيب العام.
أحرز مايك كونواي، خوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياشي ثالث فوز لهم في موسم 2019-2020 من "دبليو إي سي"، بعد أن قطعت سيارتهم تويوتا رقم 7 خط النهاية وبفارق 34 ثانية أمام السيارة الشقيقة رقم 8 التي يقودها سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، والتي أنهت بالمركز الثاني للسباق الرابع على التوالي.
وعوّضت سيارة تويوتا رقم 7 التأخير الذي تعاني منه نتيجة الأوزان التثقيلية الإضافية، لتفوز بالسباق أمام شقيقتها.
بالمقابل، عانت سيارة ريبيليون التي تصدرت جميع حصص التجارب والتصفيات، لتكتفي بالمركز الثالث خلف سيارتي تويوتا، بقيادة برونو سينا، غوستافو مينيزيز ونورمان ناتو.
وانطلق السباق خلف سيارة الأمان بعد عاصفة مطرية استمرت ساعة ونصف قبل أضواء الانطلاقة، وتمكنت سيارتا تويوتا من تجاوز سيارة ريبيليون التي انطلقت أولاً على المسار.
وفي البداية كانت الأفضلية لسيارة تويوتا رقم 8 حتى موجة التوقفات الأولى، لكن عدة عوامل من المشاكل الكهربائية وسيارة الأمان، كانت تعني أن الصدارة باتت بين يدي سيارة تويوتا رقم 7، وبالرغم من تقارب المنافسة بينهما قبل 40 دقيقة على نهاية السباق، لكن يبدو أن فريق تويوتا منعهما من المواصلة في تلك المعركة تعزيزاً لنقاطه في البطولة.
لينتهي السباق بسيارة تويوتا رقم 7 أمام شقيقتها.
وعانى فريق ريبيليون طوال السباق خلال فترة المسار الرطب. ليتراجع ناتو خلف سيارة بايكوليس لعدة لفات، ومن ثم وبعد الدخول إلى منصة الصيانة بخيار خيارات خاطئ، عادت السيارة خلف متصدر فئة "إل إم بي2"، بينما بقيت بايكوليس التي يقودها توم ديلمان، برونو سبينغلر وأوليفر ويب خلف تويوتا.
لكن مشكلة كهربائية اضطرتها للدخول إلى المنصة، ما كان يعني التراجع لآخر ترتيب الفئة، ومنح المركز الثالث إلى ريبيليون.
"إل إم بي2": فريق يونايتد أوتوسبورتس يفوز مجدداً
نجح فريق "يونايتد أوتوسبورتس" بالفوز للمرة الثالثة على التوالي ضمن فئته، مع بول دي ريستا، فيل هانسن وفيليبي ألباكوركي.
وبالرغم من تصدر الفريق الهولندي لنصف السباق لكنه أنهى ثالثاً خلف كوول ريسينغ.
بالمقابل قدمت سيارتا "جوتا سبورت" سباقاً للنسيان بالمركز الرابع لسيارتها رقم 38 ومعاناة السيارة الشقيقة من مشاكل في المكابح.
جي تي إي: بورشه حاملة اللقب تحرز أول فوز بالموسم
أحرز كل من كيفن إيستر ومايكل كريستنسن أول فوز في هذا الموسم لفريقهما بورشه حامل اللقب، وبفارق خمس ثوانٍ أمام أفضل سيارتي أستون مارتن.
انطلقت سيارة بورشه رقم 92 من القطب الأول لتخوض منافسة شرسة مع أستون مارتن طوال السباق.
وبالرغم من تصدر أستون مارتن رقم 97 مع ماكسيم مارتين وأليكس لين قسماً من السباق لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد انزلاق بسبب بقعة وقود على المسار، خلف ماركو سورنسن ونيكي ثيم على متن السيارة رقم 95.
ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، نجحت فيراري مع "إيه.أف كورسي" وبقيادة نيكلاس نيلسن، فرانسوا بيرودو وإيمانويل كولارد بالتفوق على سيارة "ديمبسي-بروتون بورشه" رقم 77.
نتيجة السباق
|المركز
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|الفارق
|الفاصل
|منصات الصيانة
|1
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|تويوتا
|إل إم بي1
|6
|2
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|تويوتا
|إل إم بي1
|34.170
|34.170
|8
|3
| برونو سينا
غوستافو مينيزيس
نورمان ناتو
|ريبيليون
|إل إم بي1
|لفة واحدة
|لفة واحدة
|8
|4
| فيليب هانسون
فيليبي ألبوكيركي
بول دي ريستا
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|3 لفة
|2 لفة
|7
|5
| نيكولاس لابيير
أنطونين بورغا
اليكسندر كويني
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|4 لفة
|لفة واحدة
|10
|6
| فريتس فان إيرد
جايدو فان در غارد
جوب فان إيترت
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|4 لفة
|10.316
|8
|7
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|4 لفة
|37.615
|8
|8
| مارك باترسون
كينتا ياماشيتا
أندرس فجوردباك
|أوريكا 07
|إل إم بي2
|5 لفة
|لفة واحدة
|8
|9
| روبرتو لاكورتي
أندريا بيليكي
جورجيو سيرناجيتو
|دالارا
|إل إم بي2
|6 لفة
|لفة واحدة
|7
|10
| مايكل كريستنسن
كيفن إستر
|بورشه
|جي تي إي المحترفين
|8 لفة
|2 لفة
|6
النتائج كاملة هنا.
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