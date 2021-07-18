دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول في مونزا أمام ألبين
انتزع خوسيه ماريا لوبيز قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا رقم 7 في جولة مونزا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
بالرغم من خطئه خلال لفته السريعة الأولى، لكنه نجح وعاد بتسجيل زمن سريع ضمن لفريقه قطب الانطلاق الأول، ومنتزعاً التوقيت الأسرع من زميله برندون هارتلي على متن السيارة الشقيقة.
أما نيكولاس لابيير فكان متأخراً فقط بعشري ثانية خلف سيارتي تويوتا على متن سيارة ألبين، وسجل الفرنسي زمنه بعد أن توقفت الحصة لعشر دقائق بسبب رفع العلم الأحمر عندما حطم ستوفيل فاندورن سيارته.
أفضل سيارتي غليكنهاوس كانت متأخرة خلف ثانية من المتصدر، لتحتل المركز الرابع مع بيبو ديراني.
قطب الانطلاق الأول لفئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء لصالح شارل ميليزي وفريق "دبليو آر تي"، متفوقاً على فريق يونايتد أوتوسبورت وكذلك فريق دراغون سبيد.
وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" كان قطب الانطلاق الأول من نصيب كيفن إيستر سائق بورشه متفوقاً على سيارة فيراري بقيادة أليساندرو بيير غويدي.
بينما حققت سيارة بورشه الثانية المركز الثالث.
وأحرز بين كيتينغ قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" أمام فرانسوا بيرودو.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|7
| مايك كونواي
كاموي كوباياتشي
خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.899
|2
|8
| سيباستيان بويمي
كازوكي ناكاجيما
برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'35.961
|0.062
|3
|36
| أندريه نيغراو
نيكولاس لابيير
ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'36.121
|0.222
|4
|708
| لويس فيليبو ديراني
غوستافو مينيزيس
أوليفييه بلا
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'36.686
|0.787
|5
|709
| رومان دوما
فرانك مايليو
ريتشارد ويستبروك
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|1'38.323
|2.424
|6
|31
| روبن فرينز
فرديناند هابسبورغ
تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.527
|2.628
|7
|22
| فيليب هانسون
فابيو شيرر
فيليبي ألبوكيركي
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.557
|2.658
|8
|21
| هنريك هيدمان
خوان بابلو مونتويا
بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.663
|2.764
|9
|29
| فريتس فان إيرد
بول لوب شاتان
نيك دي فريز
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.726
|2.827
|10
|82
| ريان كولين
أوليفر جارفيس
فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.829
|2.930
|11
|38
| روبرتو غونزاليس
أنطونيو فيليكس دا كوستا
أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|1'38.890
|2.991
|12
|70
| إستيبان غارسيا
لويك دوفال
نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.472
|3.573
|13
|34
|Jakub Smiechowski
رينجر فان دير زاندي
أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.491
|3.592
|14
|1
| تاتيانا كالديرون
صوفيا فلورش
|Oreca 07
|LMP2
|1'39.905
|4.006
|15
|20
| يان ماغنوسن
أندرس فجوردباك
دينيس أندرسن
|Oreca 07
|LMP2
|1'40.026
|4.127
|16
|44
| ميرو كونوبكا
أوليفر ويب
Matej Konopka
|Ligier JSP 217
|LMP2
|1'40.413
|4.514
|17
|28
| شون غيلايل
ستوفيل فاندورن
توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
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GTE results:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|التوقيت الوسطي
|الفارق
|1
|92
| كيفن إستر
نيل ياني
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|5
|1'45.412
|2
|51
| أليساندرو بيير غيدي
جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|5
|1'45.477
|0.065
|3
|91
| جيانماريا بروني
ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|5
|1'45.844
|0.432
|4
|52
| دانيال سيرا
ميغيل مولينا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|5
|1'46.214
|0.802
|5
|33
| بن كيتنغ
ديلان بيريرا
فيليبي فراغا
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|6
|1'47.272
|1.860
|6
|83
| فرانسوا بيريدو
نيكولاس نيلسن
أليسيو روفيرا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'47.541
|2.129
|7
|47
| روبرتو لاكورتي
جورجيو سيرناجيتو
أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'47.950
|2.538
|8
|56
| إيجيديو برفتي
ماتيو كايرولي
ريكاردو بيرا
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'48.057
|2.645
|9
|61
| كريس أولريش
Mann Simon
توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'48.227
|2.815
|10
|54
| توماس فلوهر
فرانشيسكو كاستيلاتشي
جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|1'48.403
|2.991
|11
|85
| راهيل فراي
ميشيل جاتنج
سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|6
|1'48.437
|3.025
|12
|98
| بول دالا لانا
أوغوستو فارفوس
ماركوس غوميز
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|1'48.457
|3.045
|13
|388
| بيير إيهرت
كريستيان هوك
جيرون بليكمولين
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|5
|1'48.700
|3.288
|14
|77
| كريستيان رييد
جاكسون إيفانز
مات كامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'48.766
|3.354
|15
|777
| ساتوشي هوشينو
تومونوبو فوجي
أندرو واتسون
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|5
|1'49.128
|3.716
|16
|88
| أندرو هاريانتو
ماركو سيفرايد
أليسيو بيكاريلو
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|1'49.211
|3.799
|17
|86
| مايكل واينرايت
بن باركر
توم غامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|6
|1'49.244
|3.832
|18
|46
| دينيس أولسن
أندرس بروخادرت
ماكسويل روت
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|5
|1'51.051
|5.639
|19
|60
| كلاوديو سكيافوني
أندريا بيسيني
ماتيو كريسوني
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2
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