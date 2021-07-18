دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول في مونزا أمام ألبين

بالرغم من خطئه خلال لفته السريعة الأولى، لكنه نجح وعاد بتسجيل زمن سريع ضمن لفريقه قطب الانطلاق الأول، ومنتزعاً التوقيت الأسرع من زميله برندون هارتلي على متن السيارة الشقيقة.

أما نيكولاس لابيير فكان متأخراً فقط بعشري ثانية خلف سيارتي تويوتا على متن سيارة ألبين، وسجل الفرنسي زمنه بعد أن توقفت الحصة لعشر دقائق بسبب رفع العلم الأحمر عندما حطم ستوفيل فاندورن سيارته.

أفضل سيارتي غليكنهاوس كانت متأخرة خلف ثانية من المتصدر، لتحتل المركز الرابع مع بيبو ديراني.

قطب الانطلاق الأول لفئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء لصالح شارل ميليزي وفريق "دبليو آر تي"، متفوقاً على فريق يونايتد أوتوسبورت وكذلك فريق دراغون سبيد.

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" كان قطب الانطلاق الأول من نصيب كيفن إيستر سائق بورشه متفوقاً على سيارة فيراري بقيادة أليساندرو بيير غويدي.

بينما حققت سيارة بورشه الثانية المركز الثالث.

وأحرز بين كيتينغ قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" أمام فرانسوا بيرودو.

نتيجة التصفيات:

GTE results: