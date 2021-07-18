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دبليو إي سي / مونزا تقرير التجارب التأهيليّة

دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول في مونزا أمام ألبين

انتزع خوسيه ماريا لوبيز قطب الانطلاق الأول لصالح تويوتا رقم 7 في جولة مونزا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول في مونزا أمام ألبين

بالرغم من خطئه خلال لفته السريعة الأولى، لكنه نجح وعاد بتسجيل زمن سريع ضمن لفريقه قطب الانطلاق الأول، ومنتزعاً التوقيت الأسرع من زميله برندون هارتلي على متن السيارة الشقيقة.

أما نيكولاس لابيير فكان متأخراً فقط بعشري ثانية خلف سيارتي تويوتا على متن سيارة ألبين، وسجل الفرنسي زمنه بعد أن توقفت الحصة لعشر دقائق بسبب رفع العلم الأحمر عندما حطم ستوفيل فاندورن سيارته.

أفضل سيارتي غليكنهاوس كانت متأخرة خلف ثانية من المتصدر، لتحتل المركز الرابع مع بيبو ديراني.

قطب الانطلاق الأول لفئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" جاء لصالح شارل ميليزي وفريق "دبليو آر تي"، متفوقاً على فريق يونايتد أوتوسبورت وكذلك فريق دراغون سبيد.

وضمن فئة "جي تي إي المحترفين" كان قطب الانطلاق الأول من نصيب كيفن إيستر سائق بورشه متفوقاً على سيارة فيراري بقيادة أليساندرو بيير غويدي.

بينما حققت سيارة بورشه الثانية المركز الثالث.

وأحرز بين كيتينغ قطب الانطلاق الأول ضمن فئة "جي تي إي الهواة" أمام فرانسوا بيرودو.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائقون السيارة الفئة التوقيت الوسطي الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي
Japan كاموي كوباياتشي
Argentina خوسيه ماريا لوبيز 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.899  
2 8 Switzerland سيباستيان بويمي
Japan كازوكي ناكاجيما
New Zealand برندون هارتلي 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'35.961 0.062
3 36 Brazil أندريه نيغراو
France نيكولاس لابيير
France ماتيو فاكسيفيار 		Alpine A480 HYPERCAR 1'36.121 0.222
4 708 Brazil لويس فيليبو ديراني
United States غوستافو مينيزيس
France أوليفييه بلا 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'36.686 0.787
5 709 France رومان دوما
France فرانك مايليو
United Kingdom ريتشارد ويستبروك 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 1'38.323 2.424
6 31 Netherlands روبن فرينز
Austria فرديناند هابسبورغ
France تشارلز ميليسي 		Oreca 07 LMP2 1'38.527 2.628
7 22 United Kingdom فيليب هانسون
Switzerland فابيو شيرر
Portugal فيليبي ألبوكيركي 		Oreca 07 LMP2 1'38.557 2.658
8 21 Sweden هنريك هيدمان
Colombia خوان بابلو مونتويا
United Kingdom بن هانلي 		Oreca 07 LMP2 1'38.663 2.764
9 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد
France بول لوب شاتان
Netherlands نيك دي فريز 		Oreca 07 LMP2 1'38.726 2.827
10 82 Ireland ريان كولين
United Kingdom أوليفر جارفيس
Brazil فيليبي نصر 		Oreca 07 LMP2 1'38.829 2.930
11 38 Mexico روبرتو غونزاليس
Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
United Kingdom أنتوني دايفيدسون 		Oreca 07 LMP2 1'38.890 2.991
12 70 Switzerland إستيبان غارسيا
France لويك دوفال
France نورمان ناتو 		Oreca 07 LMP2 1'39.472 3.573
13 34 Jakub Smiechowski
Netherlands رينجر فان دير زاندي
United Kingdom أليكس براندل 		Oreca 07 LMP2 1'39.491 3.592
14 1 Colombia تاتيانا كالديرون
Germany صوفيا فلورش 		Oreca 07 LMP2 1'39.905 4.006
15 20 Denmark يان ماغنوسن
Denmark أندرس فجوردباك
Denmark دينيس أندرسن 		Oreca 07 LMP2 1'40.026 4.127
16 44 Slovakia ميرو كونوبكا
United Kingdom أوليفر ويب
Matej Konopka		 Ligier JSP 217 LMP2 1'40.413 4.514
17 28 Indonesia شون غيلايل
Belgium ستوفيل فاندورن
United Kingdom توم بلومكفيست 		Oreca 07 LMP2    
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GTE results:

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات التوقيت الوسطي الفارق
1 92 France كيفن إستر
Switzerland نيل ياني 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 5 1'45.412  
2 51 Italy أليساندرو بيير غيدي
United Kingdom جيمس كالادو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 5 1'45.477 0.065
3 91 Italy جيانماريا بروني
Austria ريتشارد ليتز 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 5 1'45.844 0.432
4 52 Brazil دانيال سيرا
Spain ميغيل مولينا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 5 1'46.214 0.802
5 33 United States بن كيتنغ
ديلان بيريرا
Brazil فيليبي فراغا 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 6 1'47.272 1.860
6 83 France فرانسوا بيريدو
Denmark نيكولاس نيلسن
Italy أليسيو روفيرا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'47.541 2.129
7 47 Italy روبرتو لاكورتي
Italy جورجيو سيرناجيتو
Italy أنطونيو فوكو 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'47.950 2.538
8 56 Norway إيجيديو برفتي
Italy ماتيو كايرولي
Italy ريكاردو بيرا 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'48.057 2.645
9 61 Switzerland كريس أولريش
Mann Simon
Finland توني فيلاندر 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'48.227 2.815
10 54 Switzerland توماس فلوهر
Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي
Italy جيانكارلو فيسيكيلا 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 1'48.403 2.991
11 85 Switzerland راهيل فراي
Denmark ميشيل جاتنج
Belgium سارة بوفي 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 6 1'48.437 3.025
12 98 Canada بول دالا لانا
Brazil أوغوستو فارفوس
Brazil ماركوس غوميز 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 1'48.457 3.045
13 388 Germany بيير إيهرت
Germany كريستيان هوك
Netherlands جيرون بليكمولين 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 5 1'48.700 3.288
14 77 Germany كريستيان رييد
Australia جاكسون إيفانز
Australia مات كامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'48.766 3.354
15 777 Japan ساتوشي هوشينو
Japan تومونوبو فوجي
United Kingdom أندرو واتسون 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 5 1'49.128 3.716
16 88 Indonesia أندرو هاريانتو
Germany ماركو سيفرايد
Belgium أليسيو بيكاريلو 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 1'49.211 3.799
17 86 United Kingdom مايكل واينرايت
United Kingdom بن باركر
United Kingdom توم غامبل 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 6 1'49.244 3.832
18 46 Norway دينيس أولسن
Norway أندرس بروخادرت
United States ماكسويل روت 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 5 1'51.051 5.639
19 60 Italy كلاوديو سكيافوني
Italy أندريا بيسيني
Italy ماتيو كريسوني 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2    
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