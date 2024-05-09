جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
دبليو إي سي

دبليو إي سي: تويوتا تتوقع مواصلة تفوق فيراري في سبا رغم تطبيق "موازنة الأداء"

قالت تويوتا أنها تتوقع مواصلة تفوق فيراري خلال جولة سبا-فرانكورشان من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" رغم تطبيق "موازنة الأداء".

تم التحديث:
فيراري إيه.أف كورسي رقم 50: أنتونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسن

الصورة من قبل: باولو بيلليتي

يرى دايفيد فلوري، المدير التقني لدى تويوتا غازو ريسينغ أوروبا، أن الفريق الإيطالي سيحافظ على بعض من أفضليته التي أظهرها في جولة إيمولا الماضية، قبل أن يسمح خطأ استراتيجي أثناء الأمطار، لفريق تويوتا بالتفوق وتحقيق الفوز.

وأوضح فلوري أن تعديلات "موازنة الأداء" لسباق سبا 6 ساعات لن تكون كافية لتقريب الفوارق ضمن فئة السيارات الخارقة.

وأوضح فلوري أن تعديلات "موازنة الأداء" لسباق سبا 6 ساعات لن تكون كافية لتقريب الفوارق بالكامل ضمن فئة السيارات الخارقة.

فقال: "من المتوقع أن تكون الصورة متقاربة، لكن مع فوارق ضئيلة".

وأجاب حين سُئِل إن كانت سيارة فيراري الخارقة ستواصل تفوقها، أجاب: "أعتقد ذلك".

حيث أشار إلى وتيرة فيراري خلال هذا السباق العام الماضي حين أحرزت منصة التتويج خلف سيارتي تويوتا، كدليل إضافي على أن الحصان الجامح سيكون قوياً على حلبة سبا-فرانكورشان.

"أظهرت فيراري وتيرة قوية هنا العام الماضي، لا أتوقع أن تتغير هذه الصورة" قال شارحاً.

اقرأ أيضاً:

وكانت فيراري قد تلقت 12 كيلوغراماً ضمن قانون "موازنة الأداء" إضافة لخسارة ما يعادل 5 أحصنة (4 كيلوواط) من القوة القصوى للمحرك، بينما كسبت تويوتا 4 كيلوغرامات وخسرت 1 كيلوواط.

لكن تويوتا ستبدأ السباق أثقل بـ 21 كيلوغراماً مقارنة بموسم 2023، رغم نقص القوة بمقدار 3 كيلوواط.

أما فيراري فهي أثقل بـ 13 كيلوغراماً مقارنة بالموسم الماضي مع نقص 3 كيلوواط في القوة.

لكن رغم ذلك يعتقد فلوري أن تويوتا ستخوض معركة مماثلة لما فعلته في إيمولا.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق دبليو إي سي: روسي يكشف خططه للمشاركة في البطولة لموسم 2025

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
فيراري
More from
فيراري
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات

دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات
لوكلير يتجه للحصول على مهندس سباق جديد مع انتقال تشافي ماركوس لدور جديد

لوكلير يتجه للحصول على مهندس سباق جديد مع انتقال تشافي ماركوس لدور جديد

فورمولا 1
لوكلير يتجه للحصول على مهندس سباق جديد مع انتقال تشافي ماركوس لدور جديد
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية

تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تسونودا: آربي بوسعها اللحاق بالخمسة الأوائل إذا ما واصلت وتيرة التقدم الحالية
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات

WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: فيراري تتفوق على بورشه وتسجل البول بوزيشن لسباق سبا 6 ساعات
موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا

موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا

MGP موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
موتو جي بي: مارتن يتصدر أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية في فرنسا أمام بانيايا
فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025

فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025

DAKR رالي داكار
فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط