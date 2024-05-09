دبليو إي سي: تويوتا تتوقع مواصلة تفوق فيراري في سبا رغم تطبيق "موازنة الأداء"

يرى دايفيد فلوري، المدير التقني لدى تويوتا غازو ريسينغ أوروبا، أن الفريق الإيطالي سيحافظ على بعض من أفضليته التي أظهرها في جولة إيمولا الماضية، قبل أن يسمح خطأ استراتيجي أثناء الأمطار، لفريق تويوتا بالتفوق وتحقيق الفوز.

وأوضح فلوري أن تعديلات "موازنة الأداء" لسباق سبا 6 ساعات لن تكون كافية لتقريب الفوارق ضمن فئة السيارات الخارقة.

وأوضح فلوري أن تعديلات "موازنة الأداء" لسباق سبا 6 ساعات لن تكون كافية لتقريب الفوارق بالكامل ضمن فئة السيارات الخارقة.

فقال: "من المتوقع أن تكون الصورة متقاربة، لكن مع فوارق ضئيلة".

وأجاب حين سُئِل إن كانت سيارة فيراري الخارقة ستواصل تفوقها، أجاب: "أعتقد ذلك".

حيث أشار إلى وتيرة فيراري خلال هذا السباق العام الماضي حين أحرزت منصة التتويج خلف سيارتي تويوتا، كدليل إضافي على أن الحصان الجامح سيكون قوياً على حلبة سبا-فرانكورشان.

"أظهرت فيراري وتيرة قوية هنا العام الماضي، لا أتوقع أن تتغير هذه الصورة" قال شارحاً.

وكانت فيراري قد تلقت 12 كيلوغراماً ضمن قانون "موازنة الأداء" إضافة لخسارة ما يعادل 5 أحصنة (4 كيلوواط) من القوة القصوى للمحرك، بينما كسبت تويوتا 4 كيلوغرامات وخسرت 1 كيلوواط.

لكن تويوتا ستبدأ السباق أثقل بـ 21 كيلوغراماً مقارنة بموسم 2023، رغم نقص القوة بمقدار 3 كيلوواط.

أما فيراري فهي أثقل بـ 13 كيلوغراماً مقارنة بالموسم الماضي مع نقص 3 كيلوواط في القوة.

لكن رغم ذلك يعتقد فلوري أن تويوتا ستخوض معركة مماثلة لما فعلته في إيمولا.