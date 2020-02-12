دبليو إي سي: تويوتا تتلقى أوزان "التثقيل" الأكبر حتى الآن لجولة أوستن

تمّ خفض سرعة سيارة تويوتا رقم 7 التي تتصدر الترتيب العام الحالي، بمقدار 2.77 ثانية في اللفة الواحدة.

وذلك أكبر من الـ 2.74 ثانية التي تلقتها كل من سيارتَي تويوتا خلال جولة شنغهاي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والـ 2.72 ثانية التي تلقتها السيارة رقم 8 خلال جولة البحرين، وذلك لأنّ طول حلبة الأمريكيتين البالغ 5.513 كيلومتراً أكبر بقليل من الحلبتين السابقتين.

ونظراً لفارق النقاط الثماني بين سيارتي تويوتا في الترتيب العام، فإنّ سيارة تويوتا رقم 8 تتجه إلى أوستن بخفض سرعة يبلغ 2.21 لسرعتها، أي أقل بنصف ثانية من شقيقتها.

سيارة الفئة الأولى الأخيرة ريبيليون ستتلقى خفضاً قدره 0.55 ثانية كذلك.

يشار إلى أن جينيتا انسحبت من هذه الجولة، لكنها كانت لتشارك من دون أوزان تثقيل، وغياب العلامة البريطانية يترك الفئة مع ثلاث سيارات فقط وهو العدد الأقل المشارك طوال تاريخ البطولة حتى الآن.