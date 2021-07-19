دبليو إي سي: تويوتا تتقدم على ألبين لتحرز الفوز في مونزا
نجحت تويوتا بالتفوق على ألبين لتحرز الفوز في جولة مونزا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بينما أكمل فريق يونايتد أوتوسبورت ترتيب منصة التتويج.
تصدر مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز السباق من قطب الانطلاق الأول على متن السيارة رقم 7 ولم تكن أية سيارة أخرى قادرة على مجاراتهم لأغلب فترات السباق، سواء ألبين أو غليكنهاوس، لناحية الوتيرة.
لكن الدراما بدأت في الساعة ما قبل الأخيرة عندما توقفت سيارة كوباياشي على المقطع المستقيم بسبب مشكلة تقنية، ما سمح لسيارة غليكنهاوس رقم 790 بقيادة رومان دوما بانتزاع الصدارة.
ونجح كوباياشي أخيراً في إعادة تشغيل السيارة والعودة مجدداً للضغط، لكنه بات بفارق 40 ثانية خلف غليكنهاوس.
لاحقاً دخلت سيارة غليكنهاوس إلى المرآب لتبديل المكابح، ما صب في صالح تويوتا مجدداً، لكن سيارة ألبين التي تراجعت إلى المركز الثالث في فئتها والرابع العام، بعد وقفة الصيانة، كانت ما تزال تشكل تهديداً.
ومع حاجة كونواي للدخول إلى منصة الصيانة، بدا أن السباق يتجه إلى معركة جديدة، لكن الأعلام الصفراء على كامل المسار بسبب حطام حوادث سابقة، كان يعني وقفة صيانة مجانية لتويوتا، ليخرج بفارق دقيقة أمام ماثيو فاكسيفيار، ويفوز بالسباق.
المركز الثاني حققته سيارة ألبين مع فاكسيفيار، نيكولاس لابيير وأندريه نيغارو، أمام سيارة غليكنهاوس التي يقودها دوماس، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو.
سيارة تويوتا الشقيقة بقيادة سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وكازوكي ناكاجيما، صُنفت متأخرة بـ 43 لفة بالمركز الرابع ضمن فئة السيارات الخارقة بعد أن دخلت منصة الصيانة أربع مرات بسبب مشاكل تقنية متعددة، من بينها مشكلة في ضغط الوقود.
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هذه الانسحابات كانت تعني أن سيارة من فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" حصلت على المركز الثالث العام للمرة الأولى منذ جولة البحرين العام الماضي، عندما كانت هناك سيارتان فقط ضمن الفئة العليا.
هذه السيارة كانت لفريق يونايتد أوتوسبورت، الذي تفوق على فريق "دبليو آر تي" الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول.
تغيرت صدارة هذه الفئة عدة مرات ولعبت الأعلام الصفراء لصالح يونايتد أوتوسبورت، أمام "دبليو آر تي" والفريق الهولندي الذي حقق المركز الثالث.
جي تي إي: إيستر وياني يمنحان الفوز إلى بورشه أمام فيراري
حرمت بورشه منافستها فيراري من الفوز على أرض الموطن، حيث تفوق كيفن إيستر ونيل ياني على العلامة الإيطالية، خلف مقود سيارة بورشه رقم 92.
وكانت بورشه قد خسرت الصدارة بعد التجاوز الذي قام به جايمس كالادو على متن فيراري في الساعة الثالثة، لكن وقفة الصيانة السريعة من بورشه أعادتها إلى الصدارة والفوز بفارق 32 ثانية أمام كالادو وأليساندرو بيير غويدي.
وأكملت بورشه ترتيب منصة التتويج أمام سيارة فيراري الثانية.
بالمقابل وضمن فئة "جي تي إي الهواة" فازت فيراري مع فريق "إيه.أف كورسي" وسائقيها فرانسوا بيرودو، نيكلاس نيلسن وأليسيو روفيرا وبفارق 45 ثانية عن أستون مارتن التي تفوقت بدورها على فريقها الزبون.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائقون
|السيارة
|الفئة
|عدد اللفات
|الفارق
|1
|7
|مايك كونواي كاموي كوباياتشي خوسيه ماريا لوبيز
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|204
|2
|36
|أندريه نيغراو نيكولاس لابيير ماتيو فاكسيفيار
|Alpine A480
|HYPERCAR
|204
|1:00.908
|3
|22
|فيليب هانسون فابيو شيرر فيليبي ألبوكيركي
|Oreca 07
|LMP2
|200
|4 Laps
|4
|709
|رومان دوما فرانك مايليو ريتشارد ويستبروك
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|200
|4 Laps
|5
|31
|روبن فرينز فرديناند هابسبورغ تشارلز ميليسي
|Oreca 07
|LMP2
|200
|4 Laps
|6
|29
|فريتس فان إيرد بول لوب شاتان نيك دي فريز
|Oreca 07
|LMP2
|200
|4 Laps
|7
|34
|Jakub Smiechowski رينجر فان دير زاندي أليكس براندل
|Oreca 07
|LMP2
|199
|5 Laps
|8
|28
|شون غيلايل ستوفيل فاندورن توم بلومكفيست
|Oreca 07
|LMP2
|199
|5 Laps
|9
|21
|هنريك هيدمان خوان بابلو مونتويا بن هانلي
|Oreca 07
|LMP2
|199
|5 Laps
|10
|70
|إستيبان غارسيا لويك دوفال نورمان ناتو
|Oreca 07
|LMP2
|198
|6 Laps
|11
|1
|تاتيانا كالديرون صوفيا فلورش
|Oreca 07
|LMP2
|198
|6 Laps
|12
|20
|يان ماغنوسن أندرس فجوردباك دينيس أندرسن
|Oreca 07
|LMP2
|197
|7 Laps
|13
|82
|ريان كولين أوليفر جارفيس فيليبي نصر
|Oreca 07
|LMP2
|196
|8 Laps
|14
|44
|ميرو كونوبكا أوليفر ويب Matej Konopka
|Ligier JSP 217
|LMP2
|191
|13 Laps
|15
|92
|كيفن إستر نيل ياني
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|190
|14 Laps
|16
|51
|أليساندرو بيير غيدي جيمس كالادو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|190
|14 Laps
|17
|91
|جيانماريا بروني ريتشارد ليتز
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|190
|14 Laps
|18
|52
|دانيال سيرا ميغيل مولينا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|190
|14 Laps
|19
|83
|فرانسوا بيريدو نيكولاس نيلسن أليسيو روفيرا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|187
|17 Laps
|20
|98
|بول دالا لانا أوغوستو فارفوس ماركوس غوميز
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|187
|17 Laps
|21
|777
|ساتوشي هوشينو تومونوبو فوجي أندرو واتسون
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|187
|17 Laps
|22
|56
|إيجيديو برفتي ماتيو كايرولي ريكاردو بيرا
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|187
|17 Laps
|23
|77
|كريستيان رييد جاكسون إيفانز مات كامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|186
|18 Laps
|24
|88
|أندرو هاريانتو ماركو سيفرايد أليسيو بيكاريلو
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|186
|18 Laps
|25
|54
|توماس فلوهر فرانشيسكو كاستيلاتشي جيانكارلو فيسيكيلا
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|186
|18 Laps
|26
|85
|راهيل فراي ميشيل جاتنج سارة بوفي
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|185
|19 Laps
|27
|86
|مايكل واينرايت بن باركر توم غامبل
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|185
|19 Laps
|28
|61
|كريس أولريش Mann Simon توني فيلاندر
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|185
|19 Laps
|29
|47
|روبرتو لاكورتي جورجيو سيرناجيتو أنطونيو فوكو
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|184
|20 Laps
|30
|388
|بيير إيهرت كريستيان هوك جيرون بليكمولين
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|184
|20 Laps
|31
|46
|دينيس أولسن أندرس بروخادرت ماكسويل روت
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|183
|21 Laps
|32
|33
|بن كيتنغ ديلان بيريرا فيليبي فراغا
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|175
|29 Laps
|33
|8
|سيباستيان بويمي كازوكي ناكاجيما برندون هارتلي
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|161
|43 Laps
|38
|روبرتو غونزاليس أنطونيو فيليكس دا كوستا أنتوني دايفيدسون
|Oreca 07
|LMP2
|127
|77 Laps
|708
|لويس فيليبو ديراني غوستافو مينيزيس أوليفييه بلا
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|90
|114 Laps
|60
|كلاوديو سكيافوني أندريا بيسيني ماتيو كريسوني
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|37
|167 Laps
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