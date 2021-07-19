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دبليو إي سي / مونزا تقرير السباق

دبليو إي سي: تويوتا تتقدم على ألبين لتحرز الفوز في مونزا

نجحت تويوتا بالتفوق على ألبين لتحرز الفوز في جولة مونزا من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، بينما أكمل فريق يونايتد أوتوسبورت ترتيب منصة التتويج.

تصدر مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز السباق من قطب الانطلاق الأول على متن السيارة رقم 7 ولم تكن أية سيارة أخرى قادرة على مجاراتهم لأغلب فترات السباق، سواء ألبين أو غليكنهاوس، لناحية الوتيرة.

لكن الدراما بدأت في الساعة ما قبل الأخيرة عندما توقفت سيارة كوباياشي على المقطع المستقيم بسبب مشكلة تقنية، ما سمح لسيارة غليكنهاوس رقم 790 بقيادة رومان دوما بانتزاع الصدارة.

ونجح كوباياشي أخيراً في إعادة تشغيل السيارة والعودة مجدداً للضغط، لكنه بات بفارق 40 ثانية خلف غليكنهاوس.

لاحقاً دخلت سيارة غليكنهاوس إلى المرآب لتبديل المكابح، ما صب في صالح تويوتا مجدداً، لكن سيارة ألبين التي تراجعت إلى المركز الثالث في فئتها والرابع العام، بعد وقفة الصيانة، كانت ما تزال تشكل تهديداً.

ومع حاجة كونواي للدخول إلى منصة الصيانة، بدا أن السباق يتجه إلى معركة جديدة، لكن الأعلام الصفراء على كامل المسار بسبب حطام حوادث سابقة، كان يعني وقفة صيانة مجانية لتويوتا، ليخرج بفارق دقيقة أمام ماثيو فاكسيفيار، ويفوز بالسباق.

المركز الثاني حققته سيارة ألبين مع فاكسيفيار، نيكولاس لابيير وأندريه نيغارو، أمام سيارة غليكنهاوس التي يقودها دوماس، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو.

سيارة تويوتا الشقيقة بقيادة سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وكازوكي ناكاجيما، صُنفت متأخرة بـ 43 لفة بالمركز الرابع ضمن فئة السيارات الخارقة بعد أن دخلت منصة الصيانة أربع مرات بسبب مشاكل تقنية متعددة، من بينها مشكلة في ضغط الوقود.

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هذه الانسحابات كانت تعني أن سيارة من فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" حصلت على المركز الثالث العام للمرة الأولى منذ جولة البحرين العام الماضي، عندما كانت هناك سيارتان فقط ضمن الفئة العليا.

هذه السيارة كانت لفريق يونايتد أوتوسبورت، الذي تفوق على فريق "دبليو آر تي" الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول.

تغيرت صدارة هذه الفئة عدة مرات ولعبت الأعلام الصفراء لصالح يونايتد أوتوسبورت، أمام "دبليو آر تي" والفريق الهولندي الذي حقق المركز الثالث.

جي تي إي: إيستر وياني يمنحان الفوز إلى بورشه أمام فيراري

حرمت بورشه منافستها فيراري من الفوز على أرض الموطن، حيث تفوق كيفن إيستر ونيل ياني على العلامة الإيطالية، خلف مقود سيارة بورشه رقم 92.

وكانت بورشه قد خسرت الصدارة بعد التجاوز الذي قام به جايمس كالادو على متن فيراري في الساعة الثالثة، لكن وقفة الصيانة السريعة من بورشه أعادتها إلى الصدارة والفوز بفارق 32 ثانية أمام كالادو وأليساندرو بيير غويدي.

وأكملت بورشه ترتيب منصة التتويج أمام سيارة فيراري الثانية.

بالمقابل وضمن فئة "جي تي إي الهواة" فازت فيراري مع فريق "إيه.أف كورسي" وسائقيها فرانسوا بيرودو، نيكلاس نيلسن وأليسيو روفيرا وبفارق 45 ثانية عن أستون مارتن التي تفوقت بدورها على فريقها الزبون.

نتيجة السباق:

المركز # السائقون السيارة الفئة عدد اللفات الفارق
1 7 United Kingdom مايك كونواي Japan كاموي كوباياتشي Argentina خوسيه ماريا لوبيز Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 204  
2 36 Brazil أندريه نيغراو France نيكولاس لابيير France ماتيو فاكسيفيار Alpine A480 HYPERCAR 204 1:00.908
3 22 United Kingdom فيليب هانسون Switzerland فابيو شيرر Portugal فيليبي ألبوكيركي Oreca 07 LMP2 200 4 Laps
4 709 France رومان دوما France فرانك مايليو United Kingdom ريتشارد ويستبروك Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 200 4 Laps
5 31 Netherlands روبن فرينز Austria فرديناند هابسبورغ France تشارلز ميليسي Oreca 07 LMP2 200 4 Laps
6 29 Netherlands فريتس ​​فان إيرد France بول لوب شاتان Netherlands نيك دي فريز Oreca 07 LMP2 200 4 Laps
7 34 Jakub Smiechowski Netherlands رينجر فان دير زاندي United Kingdom أليكس براندل Oreca 07 LMP2 199 5 Laps
8 28 Indonesia شون غيلايل Belgium ستوفيل فاندورن United Kingdom توم بلومكفيست Oreca 07 LMP2 199 5 Laps
9 21 Sweden هنريك هيدمان Colombia خوان بابلو مونتويا United Kingdom بن هانلي Oreca 07 LMP2 199 5 Laps
10 70 Switzerland إستيبان غارسيا France لويك دوفال France نورمان ناتو Oreca 07 LMP2 198 6 Laps
11 1 Colombia تاتيانا كالديرون Germany صوفيا فلورش Oreca 07 LMP2 198 6 Laps
12 20 Denmark يان ماغنوسن Denmark أندرس فجوردباك Denmark دينيس أندرسن Oreca 07 LMP2 197 7 Laps
13 82 Ireland ريان كولين United Kingdom أوليفر جارفيس Brazil فيليبي نصر Oreca 07 LMP2 196 8 Laps
14 44 Slovakia ميرو كونوبكا United Kingdom أوليفر ويب Matej Konopka Ligier JSP 217 LMP2 191 13 Laps
15 92 France كيفن إستر Switzerland نيل ياني Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 190 14 Laps
16 51 Italy أليساندرو بيير غيدي United Kingdom جيمس كالادو Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 190 14 Laps
17 91 Italy جيانماريا بروني Austria ريتشارد ليتز Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 190 14 Laps
18 52 Brazil دانيال سيرا Spain ميغيل مولينا Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 190 14 Laps
19 83 France فرانسوا بيريدو Denmark نيكولاس نيلسن Italy أليسيو روفيرا Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 187 17 Laps
20 98 Canada بول دالا لانا Brazil أوغوستو فارفوس Brazil ماركوس غوميز Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 187 17 Laps
21 777 Japan ساتوشي هوشينو Japan تومونوبو فوجي United Kingdom أندرو واتسون Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 187 17 Laps
22 56 Norway إيجيديو برفتي Italy ماتيو كايرولي Italy ريكاردو بيرا Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 187 17 Laps
23 77 Germany كريستيان رييد Australia جاكسون إيفانز Australia مات كامبل Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 186 18 Laps
24 88 Indonesia أندرو هاريانتو Germany ماركو سيفرايد Belgium أليسيو بيكاريلو Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 186 18 Laps
25 54 Switzerland توماس فلوهر Italy فرانشيسكو كاستيلاتشي Italy جيانكارلو فيسيكيلا Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 186 18 Laps
26 85 Switzerland راهيل فراي Denmark ميشيل جاتنج Belgium سارة بوفي Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 185 19 Laps
27 86 United Kingdom مايكل واينرايت United Kingdom بن باركر United Kingdom توم غامبل Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 185 19 Laps
28 61 Switzerland كريس أولريش Mann Simon Finland توني فيلاندر Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 185 19 Laps
29 47 Italy روبرتو لاكورتي Italy جورجيو سيرناجيتو Italy أنطونيو فوكو Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 184 20 Laps
30 388 Germany بيير إيهرت Germany كريستيان هوك Netherlands جيرون بليكمولين Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 184 20 Laps
31 46 Norway دينيس أولسن Norway أندرس بروخادرت United States ماكسويل روت Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 183 21 Laps
32 33 United States بن كيتنغ ديلان بيريرا Brazil فيليبي فراغا Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 175 29 Laps
33 8 Switzerland سيباستيان بويمي Japan كازوكي ناكاجيما New Zealand برندون هارتلي Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 161 43 Laps
  38 Mexico روبرتو غونزاليس Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا United Kingdom أنتوني دايفيدسون Oreca 07 LMP2 127 77 Laps
  708 Brazil لويس فيليبو ديراني United States غوستافو مينيزيس France أوليفييه بلا Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 90 114 Laps
  60 Italy كلاوديو سكيافوني Italy أندريا بيسيني Italy ماتيو كريسوني Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 37 167 Laps
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