دبليو إي سي: تويوتا تتقدم على ألبين لتحرز الفوز في مونزا

تصدر مايك كونواي، كاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز السباق من قطب الانطلاق الأول على متن السيارة رقم 7 ولم تكن أية سيارة أخرى قادرة على مجاراتهم لأغلب فترات السباق، سواء ألبين أو غليكنهاوس، لناحية الوتيرة.

لكن الدراما بدأت في الساعة ما قبل الأخيرة عندما توقفت سيارة كوباياشي على المقطع المستقيم بسبب مشكلة تقنية، ما سمح لسيارة غليكنهاوس رقم 790 بقيادة رومان دوما بانتزاع الصدارة.

ونجح كوباياشي أخيراً في إعادة تشغيل السيارة والعودة مجدداً للضغط، لكنه بات بفارق 40 ثانية خلف غليكنهاوس.

لاحقاً دخلت سيارة غليكنهاوس إلى المرآب لتبديل المكابح، ما صب في صالح تويوتا مجدداً، لكن سيارة ألبين التي تراجعت إلى المركز الثالث في فئتها والرابع العام، بعد وقفة الصيانة، كانت ما تزال تشكل تهديداً.

ومع حاجة كونواي للدخول إلى منصة الصيانة، بدا أن السباق يتجه إلى معركة جديدة، لكن الأعلام الصفراء على كامل المسار بسبب حطام حوادث سابقة، كان يعني وقفة صيانة مجانية لتويوتا، ليخرج بفارق دقيقة أمام ماثيو فاكسيفيار، ويفوز بالسباق.

المركز الثاني حققته سيارة ألبين مع فاكسيفيار، نيكولاس لابيير وأندريه نيغارو، أمام سيارة غليكنهاوس التي يقودها دوماس، ريتشارد ويستبروك وفرانك مايو.

سيارة تويوتا الشقيقة بقيادة سيباستيان بويمي، برندون هارتلي وكازوكي ناكاجيما، صُنفت متأخرة بـ 43 لفة بالمركز الرابع ضمن فئة السيارات الخارقة بعد أن دخلت منصة الصيانة أربع مرات بسبب مشاكل تقنية متعددة، من بينها مشكلة في ضغط الوقود.

هذه الانسحابات كانت تعني أن سيارة من فئة لومان النموذجية الثانية "إل إم بي2" حصلت على المركز الثالث العام للمرة الأولى منذ جولة البحرين العام الماضي، عندما كانت هناك سيارتان فقط ضمن الفئة العليا.

هذه السيارة كانت لفريق يونايتد أوتوسبورت، الذي تفوق على فريق "دبليو آر تي" الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول.

تغيرت صدارة هذه الفئة عدة مرات ولعبت الأعلام الصفراء لصالح يونايتد أوتوسبورت، أمام "دبليو آر تي" والفريق الهولندي الذي حقق المركز الثالث.

جي تي إي: إيستر وياني يمنحان الفوز إلى بورشه أمام فيراري

حرمت بورشه منافستها فيراري من الفوز على أرض الموطن، حيث تفوق كيفن إيستر ونيل ياني على العلامة الإيطالية، خلف مقود سيارة بورشه رقم 92.

وكانت بورشه قد خسرت الصدارة بعد التجاوز الذي قام به جايمس كالادو على متن فيراري في الساعة الثالثة، لكن وقفة الصيانة السريعة من بورشه أعادتها إلى الصدارة والفوز بفارق 32 ثانية أمام كالادو وأليساندرو بيير غويدي.

وأكملت بورشه ترتيب منصة التتويج أمام سيارة فيراري الثانية.

بالمقابل وضمن فئة "جي تي إي الهواة" فازت فيراري مع فريق "إيه.أف كورسي" وسائقيها فرانسوا بيرودو، نيكلاس نيلسن وأليسيو روفيرا وبفارق 45 ثانية عن أستون مارتن التي تفوقت بدورها على فريقها الزبون.

نتيجة السباق: