دبليو إي سي: تويوتا تتعادل مع ألبين في النقاط بعد الهيمنة على سباق فوجي

كانت سيارتا تويوتا في عالم آخر لوحدهما على حلبة الموطن للصانع الياباني، حيث كانت السيارة رقم 8 التي يقودها بويمي، هيراكاوا وهارتلي تمتلك الأفضلية على السيارة رقم 7 مع كاموي كوباياشي، مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز.

وحافظ كوباياشي على الصدارة من قطب الانطلاق الأول ونجح ببناء فارق في المقدمة أمام بويمي، لكن في الساعة الثانية، قلص بويمي الفارق حيث اتخذت تويوتا قراراً بعد ساعة ونصف بتبديل السيارتين، لتضع السيارة الأسرع رقم 8 في المقدمة.

وخلال السباق لم تواجه السيارة رقم 8 أي تهديد يذكر خاصة مع عدم دخول أية سيارة أمان أو رفع أية أعلام صفراء.

وقطع هيراكاوا العلم المرقط بفارق دقيقة و8 ثوانٍ لتفوز السيارة رقم 8 للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز في سباق لومان 24 ساعة.

وذلك ما وضع بويمي، هيراكاوا وهارتلي بعدد نقاط معادلٍ لما يمتلكه فريق ألبين مع نيكولاس لابيير، ماثيو فاكسيفيار وأندريه نيغارو، الذين أنهوا السباق بالمركز الثالث بعيداً عن سيارتي تويوتا.

ولم يكن الفريق الفرنسي منافساً على الفوز في فوجي، حيث تراجع بعيداً عن المنافسة على المركز الأول منذ الساعة الرابعة، لينهي بفارق لفتين.

وبدا أن بيجو تمتلك الوتيرة للمنافسة على منصة التتويج، لكن كلتا سيارتيها واجهتا مشاكل في الموثوقية.

إل إم بي2: "دبليو آر تي" تتفوق على جوتا

نجح روبن فرينز، شون غيلايل ودريز فانتور على متن سيارة "دبليو آر تي" رقم 31 بتحقيق الفوز للمرة الثانية هذا الموسم.

ومن المركز الرابع، شق غيلايل طريقه إلى الصدارة ليتفوق على روبيرتو غونزاليس سائق جوتا رقم 38.

وكانت جوتا الأقرب لمنافسة "دبليو آر تي" مع كلتا سيارتيها، بالرغم من خسارة السيارة رقم 28 مع جوناثان أبيردين الوقت في اللفة الأولى بسبب الحادثة مع سيارة "برو ريسينغ" التي يقودها ستيفن توماس.

فرينز أحرز الفوز متقدماً على ويل ستيفنز وبفارق لفة.

بينما حجزت سيارة جوتا الثانية التي يقودها أبيردين، إيد جونز وأوليفر راسموسن ثالث مراكز منصة التتويج أمام سيارة "دبليو آر تي" التي يقودها فرديناند هابسبرغ، روي أندرادي ونورمان ناتو.

لم يمتلك فريق "يونايتد أوتوسبورتس" الوتيرة لتهديد ثلاثي الصدارة لتنهي سيارتاه بالمركزين الخامس والسابع.

أما الفوز بفئة "إل إم بي2 برو/آم" فذهب إلى إيه.أف كورسي مع فرانسوا بيرودو، نيكلاس نيلسن وأليسيو روفيرا.

جي تي إي المحترفين: فيراري تحرز الثنائية وسط معاناة بورشه وكورفيت

قدمت فيراري وتيرة ممتازة حيث وسّع أليساندرو بيير غويدي وجايمس غالادو فارق صدارة الترتيب العام مع تحقيق الفوز الثاني لهم هذا الموسم.

وبالرغم من المعركة الشديدة في بداية السباق بين سيارتي فيراري وسيارتي بورشه، لكن العلامة الإيطالية امتلكت الأفضلية مع الثنائية.

حيث بدأت أسرع سيارتي بورشه التي يقودها كيفن إيستر ومايكل كريستنسن رقم 92 بالتأخر خلف سيارتي فيراري.

وأنهت سيارة فيراري رقم 52 التي يقودها ميغيل مولينا وأنطونيو فوكو بالمركز الثاني خلف كالادو.

إيستر وكريستنسن احتلا المركز الثالث مع بورشه، بفارق مريح أمام السيارة الشقيقة رقم 91 التي يقودها جيانماريا بروني، ريتشارد ليتز.

كورفيت أنهت السباق بالمركز الخامس.

أما ضمن فئة "جي تي إي الهواة"، فكان الفوز فيها من نصيب سيارة تي.أف سبورت أستون مارتن التي هيمنت على مجريات السباق مع هنريك شافيز، بين كيتينغ وماركو سورنسن.

نتيجة السباق